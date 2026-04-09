Imagine plină de simboluri Fotografia înduioșătoare aleasă de Cornel Dinu pentru a-și lua rămas-bun de la Mircea Lucescu

Cornel Dinu (77 de ani), fost fotbalist și antrenor la Dinamo, a postat o fotografie în care apare alături de Mircea Lucescu, fostul său coleg, al cărui trup neînsuflețit a fost depus la Arena Națională pentru ca publicul să îi poată aduce un ultim omagiu.

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat și la începutul anului, dar și după meciul naționalei cu Turcia de la Istanbul.

Marele antrenor va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

Imaginea aleasă de Cornel Dinu pentru a-și lua rămas-bun de la Mircea Lucescu

În contextul funeraliilor fostului mare antrenor, Cornel Dinu a ales un gest discret: a publicat la starea de WhatsApp o fotografie mai veche în care apare alături de Mircea Lucescu.

În fotografia distribuită astăzi, cei doi apar în vestiarul lui Dinamo, departe de agitația tribunelor. În imagine se află și un câine din rasa Golden Retriever care poartă o eșarfă roșie, spre care privesc amândoi.

Detaliul are și o încărcătură simbolică, deoarece „câinii roșii” este una dintre poreclele tradiționale ale lui Dinamo

Imaginea postată de Cornel Dinu la statusul de WhatsApp

Cornel Dinu a vorbit, după decesul lui Mircea Lucescu, despre relația apropiată dintre ei și despre faptul că a rămas conectat la starea fostului selecționer până aproape de final.

Lucescu și Dinu au fost de 4 campioni împreună la Dinamo: 1971, 1973, 1975 și 1977.

Cei doi au fost și rivali ca antrenori, în campionatul românesc, când Mircea Lucescu era la Rapid, iar Cornel Dinu la Dinamo.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

