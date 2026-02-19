„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Radu Naum FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Special

„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 19.02.2026, ora 23:18
alt-text Actualizat: 19.02.2026, ora 23:18
  • Radu Naum a fost invitat recent la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, unde a vorbit despre motivele pentru care România nu mai reușește să performeze pe plan sportiv.

Editorialist GOLAZO.ro și moderator la Digi Sport, Naum a făcut o comparație între România și Slovenia, țară care în ultimii ani a performat în numeroase sporturi, deși are o populație de doar 2,1 milioane de oameni, în comparație cu țara noastră, care are 19 milioane de locuitori.

Radu Naum, revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot?”

Acesta a comparat resursele Sloveniei cu cele ale Românei și a propus ca în țara noastră să fie aduși specialiști din toate sporturile, totul pentru a crea un plan de dezvoltare pe plan sportiv.

„Mă uitam, acum e iarnă, sunt sporturile de iarnă. Nu existăm. Nu existăm! A câștigat un sloven la Zakopane, în Polonia. Slovenii … eu cred că la un moment dat va trebui să-i aducem pe toți aici. Sunt două milioane. „Voi cum faceți, mă?

Aveți cel mai bun ciclist din toate timpurile. Îl aveți și pe unul dintre primii. Aveți baschetbaliști. Aveți handbaliști. Aveți fotbaliști. Aveți schiori. Aveți săritori cu schiurile. Mă, voi cum faceți? Veniți un pic aici, spuneți-ne și nouă. Că noi, de 10 ori mai mulți decât voi, habar n-avem să facem toate astea”.

O să ne întrebe „Munți aveți?”. „Avem munți, da”. „Păi, și ce faceți cu ei?”. (...) Un bulgar a câștigat o etapă de Cupa Mondială de Schi Alpin. Era de la Madonna di Campiglio, cred, anul trecut. Popov. Bulgar. Sigur că și ei au munți, o să spui. Dar nu au munți chiar ca la noi.

(...) Adică, totuși cumva trebuie să înțelegem unde suntem. Ne păcălim într-un hal îngrozitor. În condițiile în care România cheltuiește, că voi ați documentat de multe ori, bani publici foarte mulți pe sport. Dar de fapt nu îi cheltuiește. Îi risipește. Îi varsă, se duc ca în nisip. Dispar”, a declarat Radu Naum.

Ăsta să fie principalul motiv pentru care ne scufundăm cu sportul? Cheltuirea banilor pe criterii politice, de prietenie și mai știu eu ce?

Da, dar ăsta este mai degrabă un efect. (...) Problema este, cum ar zice un clasic în viață, Secretul lui Polichinelle. Este educația, e simplu. Nu e mai complicat de-asta. Am mai zis-o, am mai scris-o. Știu exact cazul, că e o prietenă de familie a cărei fată un an de zile n-a făcut o oră de sport. O oră de sport n-a făcut!

Pentru că e ușor să vii cu scutiri?

Nu. Pentru că profesorul nu era sau n-avea chef. Pentru că nimic. Pentru că există tot lanțul ăsta de compromis. Te duci la director, zice „N-am ce să-i fac”, te duci la ăla, se acoperă unii pe alții și la sfârșit ne întrebăm de ce suntem cum suntem. Hai măcar să fim onești cu noi. Să nu ne mai întrebăm.

Să spunem direct: „Băi, noi nu mai vrem sport”. De fapt, noi nu vrem sport. Vrem să risipim banii din sport. Dar sport cu adevărat nu vrem. Nu vrem să ne reformăm. Nu vrem să vedem…

Uitați cum o se mușamalizeze toate cazurile în gimnastică, în handbal. Cum se mușamalizează ușor, ușor. Mai trece un strat de timp.

Dar au trecut deja câteva luni. Știi că am discutat despre cazurile de la gimnastică. Tadici, la fel.

Nu vrem să facem nimic. Nimic. Nimic. Totul este o fațadă. Totul este o mască.

Despre ce a vorbit Radu Naum la podcastul TOP LEVEL

