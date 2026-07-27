Pirlo, pus la zid Nu l-a menajat în scandalul care l-a costat postul de selecționer al Italiei: „Îl condamn! M-a durut, va trebui să trăiască știind ce a făcut”
Campionate

Pirlo, pus la zid Nu l-a menajat în scandalul care l-a costat postul de selecționer al Italiei: „Îl condamn! M-a durut, va trebui să trăiască știind ce a făcut”

alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 13:14
alt-text Actualizat: 27.07.2026, ora 13:14
  • Andriy Shevchenko (49 de ani) nu l-a menajat pe Andrea Pirlo (47 de ani), fostul său coleg de la AC Milan, care a pierdut postul de selecționer al Italiei din cauza legăturilor cu Rusia.
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Deși devenise favorit să preia naționala Italiei după refuzul lui Pep Guardiola, Andrea Pirlo a ieșit din calcule din cauza contractului de imagine pe care îl are cu Fonbet, unul dintre cele mai importante branduri de pariuri sportive din Rusia.

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Shevchenko nu l-a menajat în scandalul care l-a costat postul de selecționer al Italiei: „Îl condamn! M-a durut, va trebui să trăiască știind ce a făcut”

Ucraineanul Shevchenko, alături de care Pirlo a câștigat Liga Campionilor în 2003, nu și-a menajat fostul coleg pentru contractul semnat cu compania din Rusia.

Pe lista neagră se află și Totti și Materazzi, care au avut și ei parteneriate cu entități din Rusia, țară care a invadat Ucraina în 2022

„Am vorbit cu ei de mai multe ori și le-am spus clar că nu sunt de acord. Le-am explicat care e poziția Ucrainei. Îi condamn pentru ce au făcut. Oamenii înțeleg ce se întâmplă, dar au luat decizia asta oricum.

Le-am spus că sunt dezamăgit, știu asta. Vor trebui să trăiască știind ce au făcut, e alegerea lor. M-a durat”, a spus Shevchenko pentru Mediaset, conform TMW.

După retragerea din fotbal, în 2012, Shevchenko a intrat în politică. S-a înscris în partidul Ucraina - Înainte!, noua denumire a Partidului Social Democrat din Ucraina. A fost al doilea nume pe listă la alegerile parlamentare din 2012, însă a obținut doar 1,58% din voturi și nu a intrat în Parlament. Din 2022, de când Rusia a invadat Ucraina, a fost o voce care a făcut permanent apel pentru încetarea războiului și a condamnat vehement atacul rușilor.

În luna mai, Pirlo a participat la Moscova la un eveniment organizat de companie, apariție care a stârnit reacții critice în Italia și Ucraina, potrivit repubblica.it.

Printre cei care l-au criticat atunci pe Pirlo s-a numărat și ucraineanul Vladyslav Heraskevych, skeletonistul căruia Comitetul Internațional Olimpic i-a interzis să concureze la Jocurile Olimpice Milano-Cortina după ce a purtat o cască pe care apăreau imaginile prietenilor săi uciși în război.

Este trist să vezi cum legendele copilăriei se transformă în falimente morale, pentru care nimic nu este mai valoros decât rublele rusești. Rușine. Vladyslav Heraskevych, sportiv ucrainean

Actualul club al lui Pirlo, United FC Dubai, este deținut de Sergey Lomakin, un om de afaceri care are interese și în compania de pariuri Fonbet, conform sport.sky.it.

Astfel, colaborarea tehnicianului cu Fonbet este legată și de relația sa cu gruparea din Emiratele Arabe Unite.

Potrivit presei italiene, Pirlo ar putea renunța la contractul de imagine cu Fonbet în același timp în care își va încheia înțelegerea cu United FC Dubai, fără să plătească penalități.

„Am aflat că nu mai sunt dorit”

Andrea Pirlo a anunțat astăzi că Federația Italiană a renunțat la ideea de a-l aduce în locul lui Gattuso: „Am aflat că nu mai sunt dorit la echipa națională”.

Fostul mijlocaș postase un mesaj lung duminică seară în care s-a plâns de ostilitatea pe care a înfruntat-o din cauza contractului cu Fonbet.

„În ultimele zile, am urmărit cu multă amărăciune dezbaterea apărută în jurul numelui meu și al posibilității de a ocupa funcția de selecționer al echipei naționale a Italiei.

Din respect pentru instituții, pentru Federație și pentru toate persoanele implicate, am ales până acum să păstrez tăcerea. Consider însă că este de datoria mea să clarific anumite aspecte.

De-a lungul carierei mele, mai întâi ca fotbalist, iar astăzi ca antrenor, am respectat legile țărilor în care am lucrat și a contractelor pe care le-am semnat.

Colaborarea profesională care a făcut obiectul recentelor controverse a apărut în cadrul parcursului meu profesional din Emiratele Arabe Unite și are exclusiv un caracter comercial și sportiv.

A atribui acestei colaborări o semnificație politică înseamnă a-mi atribui convingeri pe care nu le-am exprimat niciodată și care nu îmi aparțin”, a scris fostul fotbalist, pe rețelele de socializare.

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