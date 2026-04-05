Benitez, mesaj pentru Lucescu  Ce i-a transmis antrenorul lui Răzvan, după derby-ul din Grecia

Rafa Benitez (65 de ani), antrenorul lui Panathinaikos, i-a transmis un mesaj de susținere lui Răzvan Lucescu (57 de ani), după ce a aflat de problemele grave de sănătate cu care se confruntă Mircea Lucescu (80 de ani).

Gianpaolo Castorina (49 de ani), unul dintre secunzii lui Răzvan, a vorbit și el despre situația lui Mircea Lucescu.

PAOK a remizat cu Panathinaikos, scor 0-0.

Răzvan Lucescu a plecat de urgență în România, după meciul cu Panathinaikos. O cursă privată l-a adus în această seară la București.

La finalul meciului, Rafa Benitez, adversarul lui Răzvan Lucescu, a declarat:

„În primul rând, aș dori, în numele clubului Panathinaikos, să-i urez lui Lucescu toate cele bune pentru situația dificilă prin care trece tatăl său”, a declarat Benitez, conform sportal.gr.

Gianpaolo Castorina, secundul lui Lucescu junior, a transmis și el un mesaj pentru Răzvan:

„Suntem cu toții aproape de antrenor și de tatăl său. A fost un meci tipic și dificil de play-off. Am înfruntat o echipă despre care știm exact cum joacă și ce jucători are”.

Mircea Lucescu a fost mutat la Terapie Intensivă

Marele antrenor român s-a ales cu grave probleme de sănătate în acest start de 2026, din cauza cărora a stat internat în jur de o lună și jumătate.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”, a transmis Spitalul Universitar duminică dimineață, într-un comunicat de presă.

