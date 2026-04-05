Rapid - U Cluj 1-2. Dan Șucu, patronul giuleștenilor, a fost surprins fără reacție la finalul partidei de pe Giulești.

Formația lui Costel Gâlcă s-a aflat în avantaj mai bine de 60 de minute, însă s-a ales cu o nouă înfrângere în fața clujenilor, pe care nu i-au mai învins de 8 partide.

Rapid - U Cluj 1-2 . Dan Șucu, înmărmurit la finalul partidei

Mendy a fost autorul celor două goluri prin care U Cluj s-a impus în Giulești, iar patronul celor de la Rapid a fost surprins complet dezamăgit, alături de unul dintre fiii săi, imediat după cea de-a doua reușită a atacantului francez, în minutul 83.

Giuleștenii nu au reușit să mai facă nimic până la final și au ratat șansa de a urca pe prima poziție, iar după fluierul final Dan Șucu a apărut complet blocat, fără reacție, pe imaginile surprinse de camerele TV.

Episodul de la finalul meciului este al doilea din acest sezon, patronul giuleștenilor fiind surprins într-o ipostază similară tot după o victorie a celor de la U Cluj în Giulești, scor 2-0, în returul sezonului regulat.

VIDEO. Golul doi reușit de Mendy în Rapid - U Cluj 1-2

