Formația lui Costel Gâlcă s-a aflat în avantaj mai bine de 60 de minute, însă s-a ales cu o nouă înfrângere în fața clujenilor, pe care nu i-au mai învins de 8 partide.
Rapid - U Cluj 1-2. Dan Șucu, înmărmurit la finalul partidei
Mendy a fost autorul celor două goluri prin care U Cluj s-a impus în Giulești, iar patronul celor de la Rapid a fost surprins complet dezamăgit, alături de unul dintre fiii săi, imediat după cea de-a doua reușită a atacantului francez, în minutul 83.
Giuleștenii nu au reușit să mai facă nimic până la final și au ratat șansa de a urca pe prima poziție, iar după fluierul final Dan Șucu a apărut complet blocat, fără reacție, pe imaginile surprinse de camerele TV.
Episodul de la finalul meciului este al doilea din acest sezon, patronul giuleștenilor fiind surprins într-o ipostază similară tot după o victorie a celor de la U Cluj în Giulești, scor 2-0, în returul sezonului regulat.