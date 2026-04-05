Tensiuni la U Cluj FOTO: Dan Nistor a mers direct la vestiare după ce a fost schimbat înainte de pauză » Reacția lui Bergodi

Rapid - U Cluj 1-1. Dan Nistor (37 de ani) a avut o reacție de nervozitate în finalul primei reprize de pe Giulești.

Veteranul clujenilor a început partida ca titular, însă a fost înlocuit cu puțin înainte de pauză, după ce antrenorul Cristiano Bergodi a fost nevoit să schimbe tactica din cauza unei accidentări.

Tânărul Alin Chinteș (20 de ani) a suferit o accidentare în minutul 40, după un fault al lui Onea, și nu a mai putut continua partida.

Accidentarea și scorul de 1-0 în favoarea Rapidului l-au forțat pe Bergodi să facă două schimbări pentru a schimba așezarea în urma pierderii fundașului dreapta, iar Nistor a fost cel „sacrificat”, pe lângă înlocuirea lui Chinteș.

Mijlocașul „șepcilor roșii” a fost vizibil iritat de această decizie, a ieșit apoi de pe teren, a lovit o minge și a mers direct la vestiare, fără a mai trece pe la banca de rezerve, moment în care tehnicianul italian a avut o reacție de dezamăgire.

De partea cealaltă, Costel Gâlcă a fost nevoit și el să schimbe încă din prima repriză, după ce Vulturar a avut o aterizare nefericită, pe umăr, în urma unui fault al lui Bic.

