România, două amicale în iunie „Tricolorii”, față în față cu vedeta celor de la PSG

FRF a anunțat că Naționala României va juca două meciuri amicale în luna iunie, indiferent de rezultatul de la barajul pentru CM 2026.

Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00 și va fi transmis de Prima TV și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Prima partidă de pregătire a „tricolorilor” va avea loc pe 2 iunie cu Georgia, la Tbilisi, în timp ce al doilea adversar urmează să fie decis în lunile care urmează.

Marea vedetă a naționalei Georgiei este Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani), câștigător de Liga Campionilor cu PSG.

„Echipa națională a României va disputa în luna iunie două partide de pregătire, programate la începutul lunii, indiferent de deznodământul play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Primul dintre cele două jocuri va avea loc pe 2 iunie, în deplasare, împotriva Georgiei, la Tbilisi. Cel de-al doilea meci de pregătire urmează să fie anunțat în perioada următoare.

Având în vedere intervalul scurt disponibil și riscul de a nu mai găsi adversari pentru această perioadă FIFA, programul meciurilor de pregătire din luna iunie a fost stabilit încă de la începutul anului.

Până atunci, echipa națională va disputa în luna martie play-off-ul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Pe 26 martie, la Istanbul, de la ora locală 20:00 (19:00 în România), tricolorii vor întâlni Turcia. În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45 (ora României), naționala va juca în Slovacia sau în Kosovo” se arată în comunicatul emis de FRF pe site-ul oficial.

Lista preliminară pentru barajul CM 2026: Ioan Vermeșan și Marius Corbu, surprizele lui Mircea Lucescu

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)

(Gaziantep FK | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0)

(Raków | Polonia, 5/0) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0)

(Pisa | Italia, 35/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0)

(Al Ain | EAU, 8/0) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0)

(Ferencváros | Ungaria, 0/0) Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5)

(Caykur Rizespor | Turcia, 33/5) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2)

(DC United | SUA, 4/2) Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7)

(Gaziantep FK | Turcia, 27/7) Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport