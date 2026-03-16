România, două amicale în iunie „Tricolorii", față în față cu vedeta celor de la PSG

alt-text Publicat: 16.03.2026, ora 12:52
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 12:52
  • FRF a anunțat că Naționala României va juca două meciuri amicale în luna iunie, indiferent de rezultatul de la barajul pentru CM 2026.
  • Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00 și va fi transmis de Prima TV și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Prima partidă de pregătire a „tricolorilor” va avea loc pe 2 iunie cu Georgia, la Tbilisi, în timp ce al doilea adversar urmează să fie decis în lunile care urmează.

România va juca două meciuri de pregătire în luna iunie

Marea vedetă a naționalei Georgiei este Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani), câștigător de Liga Campionilor cu PSG.

„Echipa națională a României va disputa în luna iunie două partide de pregătire, programate la începutul lunii, indiferent de deznodământul play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Primul dintre cele două jocuri va avea loc pe 2 iunie, în deplasare, împotriva Georgiei, la Tbilisi. Cel de-al doilea meci de pregătire urmează să fie anunțat în perioada următoare.

Având în vedere intervalul scurt disponibil și riscul de a nu mai găsi adversari pentru această perioadă FIFA, programul meciurilor de pregătire din luna iunie a fost stabilit încă de la începutul anului.

Până atunci, echipa națională va disputa în luna martie play-off-ul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Pe 26 martie, la Istanbul, de la ora locală 20:00 (19:00 în România), tricolorii vor întâlni Turcia. În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45 (ora României), naționala va juca în Slovacia sau în Kosovo” se arată în comunicatul emis de FRF pe site-ul oficial.

Lista preliminară pentru barajul CM 2026: Ioan Vermeșan și Marius Corbu, surprizele lui Mircea Lucescu

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

  • Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2)
  • Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7)
  • Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)

