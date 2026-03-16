„Rugați-vă împreună cu mine” Lance Stroll, ironic după problemele întâmpinate de Aston Martin, cauzate de motorul Honda

Lance Stroll (27 de ani), unul dintre piloții echipei Aston Martin, a făcut un comentariu ironic în legătură cu situația dificilă cu care se confruntă echipa britanică în debutul sezonului de Formula 1.

Aston Martin s-a confruntat cu probleme la motorul Honda încă dinaintea primei curse a sezonului, cea din Australia, iar acestea au continuat și în etapa a doua. Aston Martin a încheiat ambele sprinturi fără puncte, alături de Cadillac.

Lance Stroll, ironic după problemele întâmpinate de Aston Martin: „ Rugați-vă împreună cu mine”

Lance Stroll, unul dintre piloții echipei și fiul miliardarului Lawrence Stroll, care este coproprietar și președinte executiv al echipei Aston Martin în Formula 1, a descris situația cu ironie:

„Rugați-vă, rugați-vă împreună cu mine”, a declarat el în cadrul conferinței de presă, conform marca.com.

Fernando Alonso, multiplu campion mondial și coechipierul lui Stroll, a subliniat că progresul lor în curse depinde de implicarea celor de la Honda, furnizorul motoarelor:

„Întrebați echipa despre schimbări. Eu îmi voi face partea mea, pregătindu-mă fizic și sportiv. Sper ca Honda să-și facă temele și să putem vedea un progres semnificativ”, a declarat experimentatul pilot.

FOTO: Alonso a abandonat cursa din cauza vibrațiilor de la motor

Reprezentanții Honda au anunțat anterior că își propun să aducă îmbunătățiri evidente motorului până la Marele Premiu al Japoniei.

Shintaro Orihara, inginerul șef al Honda, a explicat:

Am rezolvat vibrațiile din punct de vedere al sistemului, dar problemele legate de confortul pilotului persistă. Este o zonă-cheie pe care vrem să o monitorizăm pentru cursa din Japonia Shintaro Orihara

Orihara a subliniat că noul regulament este dificil de aplicat, ceea ce a provocat mai multe abandonuri, afectând echipe precum McLaren, Williams (Albon), Sauber (Bortoleto), dar și Red Bull (Verstappen), însă a subliniat:

„Acestea nu sunt scuze pentru performanța și fiabilitatea noastră, ci ne ajută să ne îmbunătățim. Prioritatea este să continuăm să lucrăm la aceste aspecte”, a mai spus Orihara.

Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei 2026 se va desfășura în weekendul 27-29 martie pe legendarul circuit Suzuka din Japonia.

Vineri, 27 martie - antrenamente libere

Sâmbătă, 28 martie - antrenamente și calificări

Duminică, 29 martie - cursa propriu‑zisă (53 de tururi)

Cursa va începe dimineața, în jurul orei 8:00 (ora României), și va fi transmisă în direct pe Antena 3 CNN.

Marile Premii din Bahrain și Arabia Saudită au fost anulate din cauza războiului din regiune.

Evenimentul din Bahrain era programat să se desfășoare în weekendul 10-12 aprilie, în timp ce cel din Arabia Saudită urma să aibă loc o săptămână mai târziu, 17-19 aprilie.

Cursele nu vor fi reprogramate sau înlocuite, iar sezonul de F1 va fi redus la 22 de curse. Astfel, va exista o pauză de cinci săptămâni între Marele Premiu al Japoniei (27-29 martie) și cel din Miami (1-3 mai).

Citește și

