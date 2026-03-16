„Rugați-vă împreună cu mine" Lance Stroll, ironic după problemele întâmpinate de Aston Martin, cauzate de motorul Honda

Publicat: 16.03.2026, ora 12:06
Actualizat: 16.03.2026, ora 12:06
  • Lance Stroll (27 de ani), unul dintre piloții echipei Aston Martin, a făcut un comentariu ironic în legătură cu situația dificilă cu care se confruntă echipa britanică în debutul sezonului de Formula 1.

Aston Martin s-a confruntat cu probleme la motorul Honda încă dinaintea primei curse a sezonului, cea din Australia, iar acestea au continuat și în etapa a doua. Aston Martin a încheiat ambele sprinturi fără puncte, alături de Cadillac.

„Vreau să-mi demonstrez valoarea” Radu Drăgușin, prima reacție după ce a fost integralist în remiza cu Liverpool: „Punct extrem de important”
Citește și
„Vreau să-mi demonstrez valoarea” Radu Drăgușin, prima reacție după ce a fost integralist în remiza cu Liverpool: „Punct extrem de important”
Citește mai mult
„Vreau să-mi demonstrez valoarea” Radu Drăgușin, prima reacție după ce a fost integralist în remiza cu Liverpool: „Punct extrem de important”

Lance Stroll, ironic după problemele întâmpinate de Aston Martin:Rugați-vă împreună cu mine”

Lance Stroll, unul dintre piloții echipei și fiul miliardarului Lawrence Stroll, care este coproprietar și președinte executiv al echipei Aston Martin în Formula 1, a descris situația cu ironie:

Rugați-vă, rugați-vă împreună cu mine”, a declarat el în cadrul conferinței de presă, conform marca.com.

Fernando Alonso, multiplu campion mondial și coechipierul lui Stroll, a subliniat că progresul lor în curse depinde de implicarea celor de la Honda, furnizorul motoarelor:

„Întrebați echipa despre schimbări. Eu îmi voi face partea mea, pregătindu-mă fizic și sportiv. Sper ca Honda să-și facă temele și să putem vedea un progres semnificativ”, a declarat experimentatul pilot.

Reprezentanții Honda au anunțat anterior că își propun să aducă îmbunătățiri evidente motorului până la Marele Premiu al Japoniei.

Shintaro Orihara, inginerul șef al Honda, a explicat:

Am rezolvat vibrațiile din punct de vedere al sistemului, dar problemele legate de confortul pilotului persistă. Este o zonă-cheie pe care vrem să o monitorizăm pentru cursa din Japonia Shintaro Orihara

Orihara a subliniat că noul regulament este dificil de aplicat, ceea ce a provocat mai multe abandonuri, afectând echipe precum McLaren, Williams (Albon), Sauber (Bortoleto), dar și Red Bull (Verstappen), însă a subliniat:

„Acestea nu sunt scuze pentru performanța și fiabilitatea noastră, ci ne ajută să ne îmbunătățim. Prioritatea este să continuăm să lucrăm la aceste aspecte”, a mai spus Orihara.

Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei 2026 se va desfășura în weekendul 27-29 martie pe legendarul circuit Suzuka din Japonia.

  • Vineri, 27 martie - antrenamente libere
  • Sâmbătă, 28 martie - antrenamente și calificări
  • Duminică, 29 martie - cursa propriu‑zisă (53 de tururi)

Cursa va începe dimineața, în jurul orei 8:00 (ora României), și va fi transmisă în direct pe Antena 3 CNN.

Marile Premii din Bahrain și Arabia Saudită au fost anulate din cauza războiului din regiune.

Evenimentul din Bahrain era programat să se desfășoare în weekendul 10-12 aprilie, în timp ce cel din Arabia Saudită urma să aibă loc o săptămână mai târziu, 17-19 aprilie.

Cursele nu vor fi reprogramate sau înlocuite, iar sezonul de F1 va fi redus la 22 de curse. Astfel, va exista o pauză de cinci săptămâni între Marele Premiu al Japoniei (27-29 martie) și cel din Miami (1-3 mai).

Citește și

Campioni în premieră la Indian Wells VIDEO. Jannik Sinner și Aryna Sabalenka au cucerit pentru prima dată în carieră trofeul la turneul din California
Tenis
09:44
Campioni în premieră la Indian Wells VIDEO. Jannik Sinner și Aryna Sabalenka au cucerit pentru prima dată în carieră trofeul la turneul din California
Citește mai mult
Campioni în premieră la Indian Wells VIDEO. Jannik Sinner și Aryna Sabalenka au cucerit pentru prima dată în carieră trofeul la turneul din California

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
Aston Martin lance stroll
Știrile zilei din sport
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
Superliga
20:08
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
Citește mai mult
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Diverse
21:48
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
Citește mai mult
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
Superliga
19:46
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
Citește mai mult
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Superliga
19:33
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Citește mai mult
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:37
„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
21:48
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
19:33
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
22:04
LIVE Manchester City - Real Madrid » Spectacol total pe Etihad! + Sporting, remontada pe teren propriu
LIVE Manchester City - Real Madrid » Spectacol total pe Etihad! + Sporting, remontada pe teren propriu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Top stiri
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale să nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
Nationala
17:58
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
Citește mai mult
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale să nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Liga 2
16:13
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Citește mai mult
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Superliga
14:46
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Citește mai mult
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București
B365
02:00
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București
Citește mai mult
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București

