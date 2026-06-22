„Nadal nu e un model de urmat!” Atac surprinzător la adresa legendei tenisului: „Dacă ar fi fost ciclist, l-ar fi condamnat pentru dopaj”

Fostul ciclist Jerome Pineau (46 de ani) susține că Rafael Nadal (40 de ani) nu ar trebui să fie un model de urmat în ceea ce privește gestionarea condiției fizice.

Francezul compară comportamentul legendarului tenismen cu dopajul, imaginându-și cum ar fi fost perceput spaniolul în lumea ciclismului.

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Nadal a fost admirat de-a lungul carierei petru capacitatea sa de a concura la cel mai înalt nivel, în ciuda faptului că a trăit cu probleme fizice cronice timp de ani de zile.

Jerome Pineau: „Nu, Rafael Nadal nu este un model de urmat pentru tineri”

Potrivit lui Puneau, serialul lui Nadal de pe Netflix, care prezintă în special modul în care spaniolul a gestionat durerea de-a lungul carierei, nu reprezintă un exemplu bun.

Jerome Pineau în 2015 (Foto: IMAGO)

Deși a precizat că admiră etica muncii și rezistența mentală a lui Nadal, francezul a exprimat și critici vehemente:

„Nu, Nadal nu este un model de urmat pentru tinerii sportivi. Voi spune pur și simplu că, având în vedere acțiunile și cuvintele sale, dacă ar fi fost ciclist, ar fi fost condamnat pentru dopaj.

Nu se aplică aceleași reguli pentru toată lumea. Evident, în ceea ce privește rezistența, talentul și munca asiduă, nu am nicio problemă, este un exemplu.

Pe de altă parte, nu poate fi un exemplu când vine vorba de a nu-și asculta corpul, de a merge mai departe în ciuda durerii, de a-și crea alte afecțiuni pentru a trata o problemă care există de mult timp”, a declarat Pineau în emisiunea „Gurile Mari ale Sportului” de la RMC, citat de tennistemple.com.

Fostul ciclist susține o viziune complet opusă asupra competiției de înalt nivel:

Eu sunt unul dintre cei care spun: „Practic sport la un nivel foarte înalt, dar dacă am o problemă, mă tratez, mă opresc și reiau activitatea când sunt vindecat”. Jerome Pineau, fost ciclist

Rafael Nadal s-a retras din tenis în 2024, având în palmares 92 de titluri la simplu (22 de Grand Slam). Campion de 14 ori la Roland Garros, ibericul este supranumit „Regele zgurii”.

Cele mai importante performanțe din cariera lui Jerome Pineau sunt victoria din etapa #5 a Turului Italiei din 2010 și triumful la general din Tour de l'Ain 2004, an în care a mai câștigat „clasicele” din Almeria și Paris-Bourges. S-a impus și în Cupa Franței la ciclism pe șosea 2008.

După retragere, francezul a condus echipa B&B Hotels-Vital Concept (august 2017 - decembrie 2022).

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