„Nadal nu e un model de urmat!” Atac surprinzător la adresa legendei tenisului: „Dacă ar fi fost ciclist, l-ar fi condamnat pentru dopaj”
Rafael Nadal (Foto: IMAGO)
Tenis

„Nadal nu e un model de urmat!” Atac surprinzător la adresa legendei tenisului: „Dacă ar fi fost ciclist, l-ar fi condamnat pentru dopaj”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 13:14
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 13:15
  • Fostul ciclist Jerome Pineau (46 de ani) susține că Rafael Nadal (40 de ani) nu ar trebui să fie un model de urmat în ceea ce privește gestionarea condiției fizice.
  • Francezul compară comportamentul legendarului tenismen cu dopajul, imaginându-și cum ar fi fost perceput spaniolul în lumea ciclismului.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Nadal a fost admirat de-a lungul carierei petru capacitatea sa de a concura la cel mai înalt nivel, în ciuda faptului că a trăit cu probleme fizice cronice timp de ani de zile.

„Asistăm la ultimul sezon al lui Djokovic” Toni Nadal e sigur că Nole se va retrage: „Doar pentru asta mai joacă. Ce altă motivație ar mai putea avea?”
Citește și
„Asistăm la ultimul sezon al lui Djokovic” Toni Nadal e sigur că Nole se va retrage: „Doar pentru asta mai joacă. Ce altă motivație ar mai putea avea?”
Citește mai mult
„Asistăm la ultimul sezon al lui Djokovic” Toni Nadal e sigur că Nole se va retrage: „Doar pentru asta mai joacă. Ce altă motivație ar mai putea avea?”

Jerome Pineau: „Nu, Rafael Nadal nu este un model de urmat pentru tineri”

Potrivit lui Puneau, serialul lui Nadal de pe Netflix, care prezintă în special modul în care spaniolul a gestionat durerea de-a lungul carierei, nu reprezintă un exemplu bun.

Jerome Pineau în 2015 (Foto: IMAGO) Jerome Pineau în 2015 (Foto: IMAGO)
Jerome Pineau în 2015 (Foto: IMAGO)

Deși a precizat că admiră etica muncii și rezistența mentală a lui Nadal, francezul a exprimat și critici vehemente:

„Nu, Nadal nu este un model de urmat pentru tinerii sportivi. Voi spune pur și simplu că, având în vedere acțiunile și cuvintele sale, dacă ar fi fost ciclist, ar fi fost condamnat pentru dopaj.

Nu se aplică aceleași reguli pentru toată lumea. Evident, în ceea ce privește rezistența, talentul și munca asiduă, nu am nicio problemă, este un exemplu.

Pe de altă parte, nu poate fi un exemplu când vine vorba de a nu-și asculta corpul, de a merge mai departe în ciuda durerii, de a-și crea alte afecțiuni pentru a trata o problemă care există de mult timp”, a declarat Pineau în emisiunea „Gurile Mari ale Sportului” de la RMC, citat de tennistemple.com.

Fostul ciclist susține o viziune complet opusă asupra competiției de înalt nivel:

Eu sunt unul dintre cei care spun: „Practic sport la un nivel foarte înalt, dar dacă am o problemă, mă tratez, mă opresc și reiau activitatea când sunt vindecat”. Jerome Pineau, fost ciclist

Rafael Nadal s-a retras din tenis în 2024, având în palmares 92 de titluri la simplu (22 de Grand Slam). Campion de 14 ori la Roland Garros, ibericul este supranumit „Regele zgurii”.

Cele mai importante performanțe din cariera lui Jerome Pineau sunt victoria din etapa #5 a Turului Italiei din 2010 și triumful la general din Tour de l'Ain 2004, an în care a mai câștigat „clasicele” din Almeria și Paris-Bourges. S-a impus și în Cupa Franței la ciclism pe șosea 2008.

După retragere, francezul a condus echipa B&B Hotels-Vital Concept (august 2017 - decembrie 2022).

Citește și

Bianca Mei-Roșu, ce performanță! FOTO+VIDEO. Românca a făcut spectacol la Europenele U21 de la Cluj-Napoca!  Aur la simplu și argint la dublu
Alte sporturi
10:03
Bianca Mei-Roșu, ce performanță! FOTO+VIDEO. Românca a făcut spectacol la Europenele U21 de la Cluj-Napoca! Aur la simplu și argint la dublu
Citește mai mult
Bianca Mei-Roșu, ce performanță! FOTO+VIDEO. Românca a făcut spectacol la Europenele U21 de la Cluj-Napoca!  Aur la simplu și argint la dublu
Surpriză de proporții la Wimbledon! Serena Williams revine pe teren la turneul de Grand Slam de la Londra. Când are loc competiția
Tenis
22:41
Surpriză de proporții la Wimbledon! Serena Williams revine pe teren la turneul de Grand Slam de la Londra. Când are loc competiția
Citește mai mult
Surpriză de proporții la Wimbledon! Serena Williams revine pe teren la turneul de Grand Slam de la Londra. Când are loc competiția

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
dopaj rafael nadal conditie fizica Jerome Pineau accidentari
Știrile zilei din sport
Ronaldo, primul all time  A marcat și a scris istorie: nimeni n-a mai reușit această performanță la Mondiale
Campionatul Mondial
20:10
Ronaldo, primul all time A marcat și a scris istorie: nimeni n-a mai reușit această performanță la Mondiale
Citește mai mult
Ronaldo, primul all time  A marcat și a scris istorie: nimeni n-a mai reușit această performanță la Mondiale
Bombă în Spania!   Julian Alvarez își dorește să plece de la Atletico: „Vreau să-mi îndeplinesc visul” » Barcelona ar putea avea probleme dacă-l ia
Campionatul Mondial
18:40
Bombă în Spania! Julian Alvarez își dorește să plece de la Atletico: „Vreau să-mi îndeplinesc visul” » Barcelona ar putea avea probleme dacă-l ia
Citește mai mult
Bombă în Spania!   Julian Alvarez își dorește să plece de la Atletico: „Vreau să-mi îndeplinesc visul” » Barcelona ar putea avea probleme dacă-l ia
Inter bagă zâzanie între români VIDEO. Discuții aprinse pe rețelele sociale după postările cu Cristi Chivu: „România nu înseamnă manele”
Campionate
17:00
Inter bagă zâzanie între români VIDEO. Discuții aprinse pe rețelele sociale după postările cu Cristi Chivu: „România nu înseamnă manele”
Citește mai mult
Inter bagă zâzanie între români VIDEO. Discuții aprinse pe rețelele sociale după postările cu Cristi Chivu: „România nu înseamnă manele”
Ajutați de „câini”  Echipa din Liga 1 știe pe cine se va baza pentru regula U21: „Ne-am înțeles cu Dinamo. Are un viitor mare”
Superliga
16:05
Ajutați de „câini” Echipa din Liga 1 știe pe cine se va baza pentru regula U21: „Ne-am înțeles cu Dinamo. Are un viitor mare”
Citește mai mult
Ajutați de „câini”  Echipa din Liga 1 știe pe cine se va baza pentru regula U21: „Ne-am înțeles cu Dinamo. Are un viitor mare”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:44
A cerut să plece de la Rapid! Victor Angelescu a dezvăluit discuția cu jucătorul giuleștenilor: „Asta am decis”
A cerut să plece de la Rapid!  Victor Angelescu a dezvăluit discuția cu jucătorul giuleștenilor: „Asta am decis”
22:28
Theodor Jumătate Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?
Theodor Jumătate Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?
22:56
LIVE Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
LIVE  Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
22:34
„N-am avut lideri” Angelescu crede că venirea lui Pancu va face diferența: „Cine știe mai bine decât el?”
„N-am avut lideri” Angelescu crede că venirea lui Pancu va face diferența: „Cine știe mai bine decât el?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
Top stiri
LIVE  Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
Campionatul Mondial
22:56
LIVE Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
Citește mai mult
LIVE  Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
„Poate cineva știe mai bine decât mine” VIDEO Discursul cutremurător al lui Diogo Jota, cu doar 10 zile înainte să moară: soția lui a publicat acum imaginile
Campionate
17:44
„Poate cineva știe mai bine decât mine” VIDEO Discursul cutremurător al lui Diogo Jota, cu doar 10 zile înainte să moară: soția lui a publicat acum imaginile
Citește mai mult
„Poate cineva știe mai bine decât mine” VIDEO Discursul cutremurător al lui Diogo Jota, cu doar 10 zile înainte să moară: soția lui a publicat acum imaginile
Regretul lui Răzvan Lucescu  Antrenorul român, după despărțirea de PAOK: „Firesc ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne strângem mâna”
Campionate
17:42
Regretul lui Răzvan Lucescu Antrenorul român, după despărțirea de PAOK: „Firesc ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne strângem mâna”
Citește mai mult
Regretul lui Răzvan Lucescu  Antrenorul român, după despărțirea de PAOK: „Firesc ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne strângem mâna”
VIDEO | Imagini cu tunelul prăbușit în fața trenului, pe Magistrala M4, în timpul lucrărilor la metroul M6, în zona 1 Mai. Metrorex numește gravul incident "situație tehnică neprevăzută"
B365
22.06
VIDEO | Imagini cu tunelul prăbușit în fața trenului, pe Magistrala M4, în timpul lucrărilor la metroul M6, în zona 1 Mai. Metrorex numește gravul incident "situație tehnică neprevăzută"
Citește mai mult
VIDEO | Imagini cu tunelul prăbușit în fața trenului, pe Magistrala M4, în timpul lucrărilor la metroul M6, în zona 1 Mai. Metrorex numește gravul incident "situație tehnică neprevăzută"

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 15 rapid 6 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share