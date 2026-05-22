„Se aștepta să fie convocat” Cum a aflat Ianis Stoica vestea că nu intră în primul lot al lui Gică Hagi

Gheorghe Hagi a anunțat azi lotul final pentru amicalele cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie).

Nominalizat în premieră în lotul lărgit al naționalei, Ianis Stoica spera să debuteze în iunie la prima reprezentativă.

Selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a anunțat astăzi lotul pentru primele meciuri din noul său mandat la echipa națională: cu Georgia (2 iunie, ora 20:00, stadion Mikheil Meskhi - Tbilisi) și cu Țara Galilor (6 iunie, ora 20:45, stadion Steaua).

Cum a aflat Ianis Stoica vestea că nu va fi convocat pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor

Au fost anunțați 31 de „tricolori”, iar potrivit FRF lotul urmează să fie completat cu jucători implicați în meciurile de baraj pentru Conference League, în care sunt angrenate FCSB, FC Botoșani și Dinamo.

Gheorghe Hagi a renunțat la patru jucători din cei 23 nominalizați pe lista preliminară a stranierilor. Aceștia sunt:

Marius Marin (Pisa | Italia, 35 selecții / 0 goluri) - accidentat

Marius Corbu (Ferencváros | Ungaria, 0/0)

Adrian Șut (Al-Ain | EAU, 8/0)

Ianis Stoica (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0)

Convocările se anunță pe WhatsApp

Din informațiile GOLAZO.ro, Ianis Stoica și-a dat seama încă din cursul dimineții că nu va fi convocat de Gheorghe Hagi.

Staff-ul echipei naționale urma să creeze, conform procedurii obișnuite de la lot, un grup de comunicare pe WhatsApp cu jucătorii convocați pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor, iar numărul său de telefon nu a fost inclus.

Apropiații jucătorului susțin că Ianis Stoica spera să fie reținut de Hagi în lotul final și considera că evoluțiile sale din acest sezon în Portugalia îi justificau prezența la națională.

„Ianis se aștepta să fie convocat. Normal că este dezamăgit, dar rămâne motivat și nu renunță la visul său de a juca la echipa națională mare. Într-o zi va ajunge și acolo”, au declarat persoane apropiate tânărului fotbalist pentru GOLAZO.ro.

Pe postul de extremă stânga, acolo unde evoluează și Ianis Stoica, Gheorghe Hagi i-a convocat pe Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor), Florinel Coman (Al-Gharafa) și Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova).

VIDEO. Interviu Ianis Stoica după primul său sezon în Portugalia

19 selecții și trei goluri marcate are Ianis Stoica în tricoul selecționatei de tineret U21 a României

Lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Cum și-a construit Gică Hagi lotul: „Am vrut trei jucători pe fiecare post”

În conferința de presă susținută, marți, 20 mai, Gheorghe Hagi a explicat criteriile pe baza cărora a construit primul lot din noul său mandat la echipa națională.

Selecționerul a precizat că, împreună cu staff-ul său, a analizat atât individual, cât și colectiv fiecare jucător aflat în atenție.

Hagi a decis să convoace câte trei fotbaliști pe fiecare post, pentru a le prezenta direct filosofia de joc și conceptul tehnic pe care vrea să le implementeze la prima reprezentativă.

„Decizia noastră, împreună cu staff-ul, a fost să luăm trei jucători pe post. O să-i luăm pe toți care, într-un fel sau altul, se încadrează în acele criterii principale: jucători experimentați, jucători tineri, care joacă la echipă”, a declarat selecționerul.

Gheorghe Hagi: „Cu Georgia vom folosi o echipă, iar cu Țara Galilor altă echipă”

Hagi a subliniat că actuala acțiune reprezintă mai ales un prim contact cu jucătorii înaintea debutului oficial din Liga Națiunilor, programat în septembrie.

„Am vrut să fie cât mai mulți jucători ca să mă cunoască și pe mine și staff-ul meu, să ne vadă cum gândim, care e filozofia noastră, cum vrem să jucăm fotbalul.

Cred că e bine să folosim toți jucătorii. Și mie personal, să țineți minte lucrul ăsta, îmi place să-i folosesc pe toți care îi iau, pentru că la echipa națională nu există rezerve. Cu Georgia vom folosi o echipă, iar cu Țara Galilor altă echipă”, a mai adăugat Hagi.

Selecționerul a dezvăluit și că a urmărit îndeaproape fotbalul intern în ultimele săptămâni.

„Am fost la 17 meciuri în țară și la un singur meci în străinătate, la Răzvan Marin”, a adăugat acesta în conferința de presă.

