Românca din spatele Shakirei Cine este designerul din România care a creat costumele pentru show-ul artistei de la finala CM 2026 + Legătura cu o fabrică din Slatina

Madonna, BTS, Justin Bieber și Shakira au făcut spectacol la pauza finalei CM 2026. Pentru prima dată în istoria competiției, în pauza dintre reprize a fost organizat un mini concert cu numeroși artiști faimoși în întreaga lume.

Ceea ce puțini oameni știu este că toate costumele purtate de dansatorii Shakirei au fost create de o româncă, designerul Rafaela Pestrițu.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Shakira și artistul nigerian Burna Boy au interpretat piesa „Dai Dai”, imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026.

Shakira a strălucit într-o ținută cu paiete în nuanțe de roz și galben, care s-a asortat perfect cu covorul multicolor pe care a dansat. Spectacolul s-a încheiat cu cuvântul „LOVE” afișat pe toată suprafața terenului, cu o imagine a Pământului reprezentând litera O.

Spectacolul de la pauză a stârnit critici din cauza faptului că a durat semnificativ mai mult decât intervalul tradițional de 15 minute. Regulamentul IFAB, organismul care supervizează legile fotbalului, prevede că jucătorii au dreptul la o pauză „care să nu depășească 15 minute”.

Regulamentul turneului menționează însă o pauză de 15 minute, fără a specifica însă că aceasta nu poate depăși acest interval.

Show-ul a durat 11 minute, dar pauza totală a ajuns la aproximativ 27 de minute, perioadă în care personalul a mutat, montat și demontat echipamentul pe teren.

Rafaela Pestrițu, 40 de look-uri custom într-o săptămână pentru Shakira

La scurt timp după încheierea finalei, Rafaela Pestrițu a dezvăluit, într-un interviu pentru Elle România, cum a ajuns să colaboreze cu Shakira pentru show-ul de pe Stadionul Metlife din New Jersey.

„Colaborarea a venit prin stilistul Shakirei, cu care am mai lucrat și pentru turneul artistei. Pentru finala FIFA World Cup 2026, m-au contactat din nou pentru a crea ținutele dansatorilor.

Proiectul a evoluat foarte repede și am ajuns să realizăm 40 de look-uri custom, într-un timp extrem de scurt. Primul meu gând a fost, sincer, legat de amploarea proiectului și de timpul pe care îl aveam la dispoziție, dar imediat după a venit entuziasmul de a contribui la un moment de o asemenea vizibilitate internațională.

A fost un efort colectiv între echipa mea din studio și o fabrică de familie din Slatina, alături de câteva persoane care ne-au ajutat cu producția și logistica. În ultima parte a proiectului au intervenit inclusiv membri ai familiei mele, pentru că timpul era atât de scurt încât fiecare ajutor conta”, a declarat Pestrițu pentru Elle.

Rafaela Pestrițu FOTO Instagram

Timpul, cea mai mare provocare

Designerul român a vorbit despre cât de intens a fost procesul de producție, precum și care a fost cea mai dificilă provocare cu care s-a confruntat, dar și despre ce a simțit când și-a văzut creațiile într-un show la care s-au uitat peste 1,5 miliarde de oameni.

„Cu siguranță timpul. Am realizat 40 de look-uri custom într-o singură săptămână, cu schimbări de ultim moment, ceea ce a făcut ca întregul proces să fie extrem de intens.

Este un sentiment foarte special. Să știu că piese realizate de noi, într-un studio și într-o echipă din România, au ajuns pe una dintre cele mai mari scene din lume este un moment important atât pentru mine, cât și pentru brand”, a continuat Rafaela Pestrițu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport