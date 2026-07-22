Trump, propunere-șoc Îl vrea pe Infantino în cea mai importantă funcție diplomatică din lume: „Numai el putea avea o astfel de idee genială” +7 foto
Gianni Infantino și Donald Trump FOTO Imago
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Trump, propunere-șoc Îl vrea pe Infantino în cea mai importantă funcție diplomatică din lume: „Numai el putea avea o astfel de idee genială”

alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 10:16
alt-text Actualizat: 22.07.2026, ora 10:19
  • Președintele american Donald Trump (80 de ani) ar dori să-l pună pe șeful FIFA Gianni Infantino (56 de ani) în funcția de secretar general al Organizației Națiunilor Unite.
  • Informația a fost dezvăluită de ziarul New York Post, care a discutat cu un apropiat al șefului de stat.
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Va părăsi Gianni Infantino FIFA pentru ONU? Asta și-ar dori Donald Trump, potrivit lui Pablo Zampolli, un om de afaceri și diplomat italo-american apropiat de președintele american.

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Gianni Infantino, viitorul secretar-general al ONU?

Publicația americană susține că Trump îl consideră pe Infantino „o persoană respectată de toată lumea, care are o abilitate specială de a uni oamenii”.

Pablo Zampolli, care ocupă funcția de trimis special al lui Trump pentru parteneriate globale, a declarat pentru The Post că „numai președintele Trump ar fi putut avea o idee atât de genială”.

„Infantino ar face o treabă excelentă, pentru că toată lumea îl place. Există o mare asemănare între rolurile de președinte al FIFA și de secretar general al ONU. La ONU, trebuie să ai de-a face cu 193 de membri. La FIFA, sunt peste 200. Gianni știe cum să gestioneze asta”, a declarat Zampolli pentru New York Post.

Înainte de CM 2026, Zampolli a condus o inițiativă eșuată de a înlocui Iranul cu Italia în competiție, din cauza conflictului militar în curs cu Statele Unite. FIFA a refuzat categoric.

FOTO. Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026

Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago
Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago

Galerie foto (7 imagini)

Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago
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Peste 200 din cele 211 țări-membre îl susțin pe Infantino la șefia FIFA

Totuși, acest plan ar putea intra în conflict cu intenția lui Infantino de a obține cel de-al patrulea mandat consecutiv la șefia FIFA.

Acesta și-a lansat oficial campania de realegere după Cupa Mondială din 2026. Federația a inițiat deja procedura de convocare a alegerilor, care vor avea loc pe 18 martie 2027, la cel de-al 77-lea Congres FIFA din Maroc.

Cei 211 membri actuali ai Federației vor avea ocazia să voteze pentru candidatul preferat. Până în momentul de față, Infantino este singurul candidat. Elvețianul a fost reales în unanimitate în 2019 și 2023.

The Guardian a aflat că majoritatea federațiilor membre FIFA, peste 200 din 2011, au trimis la Zurich scrisorile lor oficiale de susținere.

Și că doar puține țări ar fi în realitate împotriva elvețianului. Una dintre ele, Germania.

Următorul secretar general al ONU va fi ales la sfârșitul anului. Antonio Guterres, în funcție din 2017, își va încheia mandatul în decembrie. Pentru ca numele său să avanseze în procesul electoral, Infantino ar avea nevoie de susținerea scrisă a tuturor celor 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU și de confirmarea candidaturii sale de către Adunarea Generală.

Nu este însă clar dacă Infantino dorește această funcție și dacă Trump a discutat cu el despre perspectiva unei nominalizări.

În cazul în care ar accepta funcția, Infantino s-ar confrunta cu o reducere salarială semnificativă. La FIFA încasează 6 milioane de dolari, iar la ONU ar câștiga doar 418.000 de dolari.

Cine aspiră la funcția de secretar general al ONU

Lista candidaților este dominată de trei sud-americani. Printre ei se numără fosta președintă chiliană Michelle Bachelet, care a ocupat și funcțiile de Înalt Comisar pentru Drepturile Omului și de director executiv al UN Women.

Și argentinianul Rafael Grossi, actualul director general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, se află pe lista candidaților.

Maria Fernanda Espinosa, fost ministru ecuadorian de Externe și președintă a Adunării Generale a ONU în perioada 2018-2019, și-a anunțat, de asemenea, candidatura.

Procesul de numire în cea mai importantă funcție diplomatică din de pe planetă a început în 2025, iar pe listă sunt șapte candidați oficiali până în momentul de față.

Trump și Infantino, relație controversată

Relația apropiată dintre Donald Trump și Gianni Infantino a stârnit controverse de-a lungul celui de-al doilea mandat al președintelui american.

Cei doi au apărut împreună la mai multe evenimente, iar apropierea dintre ei a depășit cadrul strict al Cupei Mondiale. Infantino a participat inclusiv la Summitul pentru Pace al președintelui american, în octombrie 2025.

Trump a vorbit chiar înaintea finalei despre succesul turneului, dar și despre discuțiile purtate cu Infantino pentru ca Statele Unite să încerce să găzduiască din nou Cupa Mondială în viitor.

De asemenea, în decembrie 2025, în cadrul evenimentului dedicat tragerii la sorți pentru grupele CM 2026, Donald Trump a primit Premiul FIFA pentru Pace, care i-a fost înmânat chiar de Gianni Infantino.

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