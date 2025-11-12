Și-a apărat familia cu un cuțit! Casa lui Raheem Sterling a fost spartă de hoți. Starul de la Chelsea, ținta unui atac pentru a treia oară în șapte ani
Raheem Sterling FOTO: IMAGO
Și-a apărat familia cu un cuțit! Casa lui Raheem Sterling a fost spartă de hoți. Starul de la Chelsea, ținta unui atac pentru a treia oară în șapte ani

Gabriel Neagu
Publicat: 12.11.2025, ora 13:59
Actualizat: 12.11.2025, ora 14:17
  • Raheem Sterling (30 de ani), fotbalistul celor de la Chelsea, a folosit un cuțit pentru a-și apăra familia de hoții care i-au spart casa.
  • Fostul internațional englez a mai trecut printr-un episod asemănător, în timpul Cupei Mondiale din Qatar

Sâmbătă seară, mai mulți hoți i-au spart casa lui Raheem Sterling, unde sportivul se afla alături de familia sa.

Raheem Sterling s-a confruntat cu hoții folosind un cuțit

Jucătorul celor de la Chelsea a înfruntat hoții, folosind un cuțit. Niciunul dintre membrii familiei lui Raheem Sterling nu a fost rănit.

Jucătorul în vârstă de 30 de ani a auzit hoții la etaj în timp ce aștepta ca meciul Chelsea - Wolverhampton să înceapă. Aproximativ cinci intruși au pătruns, sâmbătă seară, în locuința sa.

Sterling s-a asigurat că partenera sa și copiii sunt în siguranță, iar apoi a urcat la etaj pentru a-i confrunta pe hoți. Aceștia au fugit fără să fure nimic.

„Nu a avut de ales. A făcut ceea ce ar face orice tată iubitor, căutând să-și protejeze tânăra familie. Avea nevoie de un mijloc de apărare pentru înfrunta mai mulți bărbați mascați”, a declarat o sursă pentru The Sun.

Un purtător de cuvânt al fostului internațional englez a confirmat incidentul. Niciun membru al familiei Sterling nu a fost rănit.

„Putem confirma că Raheem Sterling a fost victima unei spargeri la domiciliu în acest weekend. De asemenea, putem confirma că el și copiii săi erau acasă la momentul respectiv.

Deși este o încălcare gravă a vieții private și a siguranței, suntem recunoscători să putem confirma că el și cei dragi sunt în siguranță.

Cerem ca intimitatea lui Raheem și a celor dragi să fie respectată în aceste momente dificile”, a declarat purtătorul de cuvânt, potrivit The Telegraph.

De asemenea, Chelsea, clubul la care activează extrema, a fost informat cu privire la incident și este alături de fotbalist. Poliția britanică a demarat o anchetă.

Poliția crede că suspecți au presupus că Sterling se va afla pe Stamford Bridge pentru a urmări meciul.

Este pentru a treia oară în doar șapte ani când Sterling este ținta unor atacuri, după incidentele de la proprietățile sale din Surrey și Cheshire.

Raheem Sterling, jefuit și în timpul Cupei Mondiale din Qatar

În 2022, în timpul Cupei Mondiale din Qatar, Raheem Sterling a trebuit să se întoarcă în Anglia după ce a fost anunțat că locuința sa a fost spartă.

Atunci, extrema celor de la Chelsea a ratat meciul naționalei Angliei contra Senegalului, din optimile de finală ale turneului final din Qatar, 3-0.

După câteva zile, poliția l-a identificat pe cel care i-a spart casa fotbalistului. Infractorul a folosit o scară din grădina din spate pentru a urca până la fereastra dormitorului lui.

Hoțul a sustras 10 ceasuri Rolex din colecția internaționalului englez și piese vestimentare în valoare de 300.000 de euro. Acesta a fost condamnat la 12 ani și 10 luni de închisoare cu suspendare.

Și fosta casă a lui Sterling din Goostrey, Cheshire, a fost ținta hoților în 2018. Aceștia au fugit însă când s-a declanșat sistemul de alarmă.

anglia Premier League hoti spargere jaf raheem sterling
