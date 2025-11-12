Mihai Rotaru a reacționat dur la adresa conducerii LPF, după mediatizarea propunerilor pentru modificarea statutului Ligii Profesioniste de Fotbal.

Mai multe cluburi s-au opus în ultimele zile modificărilor pe care Gino Iorgulescu vrea să le aducă la Liga Profesionistă.

Șefii din Liga 1 se vor întâlni pe 13 noiembrie, pentru a discuta mai multe modificări privind statutul LPF.

Prima presupune eliminarea limitei de două mandate pentru președintele LPF, iar cealaltă are legătură cu introducerea unei condiții de continuitate de cel puțin 5 ani într-o funcție de conducere a unui club de fotbal sau al unei instituții precum FRF sau LPF pentru viitorul președinte.

Mihai Rotaru: „ M-am simțit jignit. Suntem 100% împotrivă”

După ce Gigi Becali s-a impus regulii continuității de 5 ani a unui candidat, dar a transmis că-l va vota pe Gino Iorgulescu pentru un nou mandat, dacă va fi posibil, Mihai Rotaru a declarat că se opune vehement majorității schimbărilor propuse.

„În momentul în care am citit subiectele de pe ordinea de zi, m-am simțit jignit. Mi-au jignit inteligența. Nu suntem de acord cu 80 la sută din ce e pe ordinea de zi. Inteligența mea a zis ceva: «Bă, nu e în regulă».

Acelea sunt condiții de a duce mai departe unicul conducător. Nu ne aliniem la politica de partid. Din păcate, din fericire, am avut alte priorități în ultimele zile, nu știu exact cum se poziționează ceilalți. Am spus clar, votăm împotrivă.

Suntem 100% împotrivă. Sunt poate 2-3 puncte cu care suntem de acord, dar nu sunt în legătură cu alegerile”, a declarat Mihai Rotaru, la Prima Sport, potrivit gsp.ro.

FOTO. Ultima Adunare Generală a LPF

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport