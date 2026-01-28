Raheem Sterling, out de la Chelsea Clubul londonez s-a despărțit de starul adus de la Manchester City » Mesajul transmis de fotbalist

Raheem Sterling (31 de ani) s-a despărțit de Chelsea după ce nu a fost inclus în lot pentru nicio partidă din acest sezon.

Jucătorul și clubul londonez au încheiat înțelegerea de comun acord, după trei sezoane și jumătate.

Raheem Sterling a fost unul dintre cei mai promițători tineri din Premier League, însă prestațiile sale din ultimele două sezoane au fost mult sub așteptări.

Raheem Sterling nu mai este jucătorul celor de la Chelsea

După împrumutul la Arsenal din sezonul precedent, când Sterling a avut dificultăți în a intra în echipa lui Mikel Arteta, extrema a revenit pe Stamford Bridge, însă nu a prins lotul pentru niciun meci din acest sezon.

Astfel, cele două părți au ajuns acum la un acord privind rezilierea contractului.

„Raheem Sterling a părăsit astăzi clubul Chelsea, de comun acord, punând capăt celor trei sezoane și jumătate în care a evoluat ca jucător al clubului nostru, după ce a semnat în vara anului 2022, când a fost transferat de la Manchester City.

Îi mulțumim lui Raheem pentru contribuția pe care a adus-o la Chelsea și îi urăm mult succes în următoarea etapă a carierei sale”, a transmis Chelsea, pe site-ul oficial.

Ulterior, Sterling a postat și el un mesaj, într-un story pe Instagram: „Toți ochii spre viitor. Dumnezeu e mare”.

Mesajul postat de Raheem Sterling după despărțirea de Chelsea. foto: Instagram/sterling7

Sterling s-a antrenat și a stat separat de restul jucătorilor de la Chelsea în acest sezon, venind și plecând la o oră diferită față de ceilalți din lot, fiind ținut inclusiv într-o clădire diferită, potrivit rfi.fr.

Fostul star de la Manchester City nu a avut noroc nici cu noul antrenor Liam Rosenior, care nu l-a selectat pentru niciunul dintre cele cinci meciuri pe care le-a pregătit, după plecarea lui Enzo Maresca.

63,7 milioane de euro a plătit Manchester City pentru transferul lui Sterling de la Liverpool, în 2015, în timp ce Chelsea a plătit alte 56,2 milioane pentru a-l transfera de la „cetățeni”

