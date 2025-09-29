„Aproape că am izbucnit în plâns” Drăguș, copleșit de emoții după accidentarea din Turcia: „Mi-e frică!” + Lucescu l-a sunat imediat

Denis Drăguș (26 de ani) a vorbit despre accidentarea suferită în ultimul meci de campionat, Eyupspor - Goztepe 0-0.

Atacantul român așteaptă decizia medicilor, însă șansele să rateze meciul cu Austria din preliminariile CM 2026 sunt destul de mari.

Problemele legate de postul de vârf al naționalei continuă pentru Mircea Lucescu. După ce în septembrie nu a putut conta pe Daniel Bîrligea și Louis Munteanu, selecționerul îl poate pierde acum pe Denis Drăguș. Atacantul a marcat ambele goluri ale României la meciul cu Cipru, scor 2-2.

Drăguș, copleșit de emoții după accidentarea din Turcia: „Voi face tot ce ține de mine ca să joc cu Austria”

„Aproape că am izbucnit în plâns. Mă gândeam că e atât de aproape meciul cu Austria. Durerea nu a fost atât de mare, dar a fost un sentiment de dezamăgire.

Eu voi face tot ce ține de mine să joc în meciul cu Austria. Rămâne de văzut ce decizie va lua staff-ul medical. Nu pot face nimic de capul meu”, a spus Drăguș, potrivit fanatik.ro.

Întrebat ce a discutat ulterior cu Mircea Lucescu, atacantul român a răspuns:

„M-a întrebat exact ce am pățit. M-a sunat după ce a văzut accidentarea. M-a întrebat care e situația. Am vorbit cu el legat de ceea ce se poate face. Îmi pare rău și mie. Chiar era nevoie de toți jucătorii apți. E un meci important. Nu știu…”.

În cazul în care nu va putea juca, Lucescu va apela la Daniel Bîrligea, Louis Munteanu sau Denis Alibec, dacă nu apar alte accidentări.

Se teme de verdictul medicilor

O decizie clară în privința disponibilității sale pentru meciul cu Austria ar urma să fie luată în cursul zilei de luni.

„Asta mă gândeam și eu. Asta mă macină zilele astea. Chiar în momentul în care am simțit pe teren că e ceva destul de serios, m-am gândit la meciul cu Austria. În cursul zilei de azi, împreună cu doctorul de aici și echipa medicală, vom lua o decizie. Vom ține legătura și cu doctorul echipei naționale și vom vedea cât de lungă va fi recuperarea. Mi-e frică!

M-a durut prima zi. În seara respectivă mă cam durea. Acum e ceva mai OK. Sper să îmi pot reveni cât mai repede. Chiar nu știu dacă o să fiu apt sau nu. Nu știu. După meci eram foarte pesimist. Mă durea destul de tare.

Eu nici nu am avut parte de multe accidentări ca să îmi pot da seama cât e de grav. Nu am vrut să mă gândesc la varianta că nu voi fi la națională. Până nu mi se va spune clar, eu nu mă gândesc. Încerc să fiu pozitiv. Nu știu ce să zic.

Voi face tot ce ține de mine să fiu apt cât mai repede. Depinde ce decizie se va lua în privința mea. Nu vreau nici să îmi fac așteptări prea mari și să fiu dezamăgit, dar nici nu vreau să fiu prea pesimist. Sunt 50-50. Sper să fie bine”, a mai spus Denis Drăguș.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport