„Asta nu se va întâmpla” Întrebarea care l-a enervat pe selecționerul Austriei, după înfrângerea de la București: „Am picat de fraieri”

Ralf Rangnick și-a criticat jucătorii pentru golul primit în prelungiri și a replicat sarcastic la conferință când i s-a prezentat un scenariu sumbru pentru Austria după acest eșec, 0-1 pe Arena Națională.

Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, nu avea simțul umorului nici sâmbătă, înaintea confruntării cu „tricolorii”. Cu atât mai puțin duminică, după înfrângere.

Rangnick, ironic: „Să vedem ce va face România în Bosnia”

O întrebare l-a enervat la conferința de la Arena Națională.

„Ce se va întâmpla dacă, la fel ca acum, pierdeți și în Cipru, și acasă cu Bosnia, iar România câștigă ambele partide?” . Un scenariu care ar duce și România, și Bosnia deasupra Austriei în clasament.

„Poți să-ți răspunzi singur, dar asta nu se va întâmpla”, a replicat sarcastic antrenorul german.

„Calculele ar trebui să ți le faci tu. Totuși, chiar dacă s-ar fi terminat 0-0 acum, tot plănuiam să câștigăm în Cipru” .

A adăugat ironic: „Să vedem ce va face România în Bosnia”.

Avem soarta în propriile mâini. Patru puncte în două meciuri și suntem calificați. Ralf Rangnick, selecționerul Austriei

Rangnick și-a criticat jucătorii: „ Le-am zis să păstrăm posesia”

Tehnicianul în vârstă de 67 de ani a spus că „românii nu ne-au surprins, știam că va fi un meci dificil. Au avut două ocazii, norocul nostru la șutul în bară, apoi parada lui Schlager.

Golul marcat de Ghiță. S-a înălțat deasupra tuturor austriecilor și a lovit perfect mingea cu capul Foto: Imago

Numai că, în ultimele zece minute, nimeni nu se mai aștepta ca România să câștige”.

Și-a criticat jucătorii: „E supărător. Le-am zis să păstrăm posesia, nu să încercăm combinații. Un meci clar de 0-0 a fost pierdut la final”.

Golul ni s-a datorat în mare măsură. Nu am ținut de minge și ne-am repezit spre careul advers. Am picat de fraieri, ținând cont de cum și când s-a marcat golul. Ralf Rangnick, selecționer Austria

A respins ideea că i-ar fi subestimat pe jucătorii lui Lucescu: „Nici vorbă, nu i-am tratat cu superioritate. Nu am fost deloc cu nasul pe sus.

Acum, nu ne-am atins potențialul, dar în niciun caz nu am tratat România cu superioritate”.

