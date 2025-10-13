„Asta nu se va întâmpla” Întrebarea care l-a enervat pe selecționerul Austriei, după înfrângerea de la București: „Am picat de fraieri”

- Ralf Rangnick și-a criticat jucătorii pentru golul primit în prelungiri și a replicat sarcastic la conferință când i s-a prezentat un scenariu sumbru pentru Austria după acest eșec, 0-1 pe Arena Națională.
Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, nu avea simțul umorului nici sâmbătă, înaintea confruntării cu „tricolorii”. Cu atât mai puțin duminică, după înfrângere.
Rangnick, ironic: „Să vedem ce va face România în Bosnia”
O întrebare l-a enervat la conferința de la Arena Națională.
„Ce se va întâmpla dacă, la fel ca acum, pierdeți și în Cipru, și acasă cu Bosnia, iar România câștigă ambele partide?”. Un scenariu care ar duce și România, și Bosnia deasupra Austriei în clasament.
„Poți să-ți răspunzi singur, dar asta nu se va întâmpla”, a replicat sarcastic antrenorul german.
„Calculele ar trebui să ți le faci tu. Totuși, chiar dacă s-ar fi terminat 0-0 acum, tot plănuiam să câștigăm în Cipru”.
A adăugat ironic: „Să vedem ce va face România în Bosnia”.
Avem soarta în propriile mâini. Patru puncte în două meciuri și suntem calificați. Ralf Rangnick, selecționerul Austriei
Rangnick și-a criticat jucătorii: „Le-am zis să păstrăm posesia”
Tehnicianul în vârstă de 67 de ani a spus că „românii nu ne-au surprins, știam că va fi un meci dificil. Au avut două ocazii, norocul nostru la șutul în bară, apoi parada lui Schlager.
Numai că, în ultimele zece minute, nimeni nu se mai aștepta ca România să câștige”.
Și-a criticat jucătorii: „E supărător. Le-am zis să păstrăm posesia, nu să încercăm combinații. Un meci clar de 0-0 a fost pierdut la final”.
Golul ni s-a datorat în mare măsură. Nu am ținut de minge și ne-am repezit spre careul advers. Am picat de fraieri, ținând cont de cum și când s-a marcat golul. Ralf Rangnick, selecționer Austria
A respins ideea că i-ar fi subestimat pe jucătorii lui Lucescu: „Nici vorbă, nu i-am tratat cu superioritate. Nu am fost deloc cu nasul pe sus.
Acum, nu ne-am atins potențialul, dar în niciun caz nu am tratat România cu superioritate”.