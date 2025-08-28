Umilință în Liga Campionilor Rangers a pierdut la un scor istoric returul cu Club Brugge. Era 5-0 la pauză!

Club Brugge - Rangers 6-0. Belgienii au controlat partida și au reușit să înscrie nu mai puțin de 5 goluri în prima repriză.

Eșecul a consemnat eliminarea lui Rangers din Liga Campionilor. Echipa scoțiană își va continua parcursul european în faza principală a Europa League.

Antrenorul Russell Martin (39 de ani) s-a declarat profund dezamăgit de prestația elevilor săi.

Rangers a ratat calificarea în faza grupei Ligii Campionilor, după ce a pierdut ambele manșe împotriva celor de la Club Brugge, 1-3 și 0-6.

Rangers ratează Liga Campionilor după ce a fost umilită de Club Brugge

Jucătorii lui Rangers nu au reușit să facă față belgienilor nici în meciul retur, pierzând la o diferență covârșitoare duelul de pe „Jan Breydel”.

Belgienii au reușit să deschidă scorul încă din minutul 5, printr-o lovitură de cap expediată de Nicolo Tresoldi la colțul scurt.

Până la pauză, gazdele au mai punctat de patru ori, prin Hans Vanaken, în minutul 32, Aleksandar Stankovic, în minutul 45+2 și prin „dubla” marcată de Joaquin Seys, în minutele 41 și 45.

Nici în actul secund scoțienii nu au reușit să își pună amprenta asupra jocului. Au mai încasat un singur gol până la final. Club Brugge a închis tabela, în minutul 50, prin Christos Tzolis.

Antrenorul lui Rangers, dezamăgit profund de rezultatul meciului cu Club Brugge

La sfârșitul duelului care a consemnat eliminarea celor de la Rangers din Liga Campionilor, antrenorul scoțienilor și-a arătat dezamăgirea față de prestația elevilor săi.

Russell Martin așteaptă ca jucătorii săi să aibă un joc mai consistent, duminică, în „Old Firm”, derby-ul cu Celtic de pe „Ibrox”.

„Sunt foarte rănit, foarte jenat de înfrângere. Este probabil cea mai grea noapte pe care am avut-o ca antrenor principal și manager.

Asta nu schimbă faptul că eu cred că putem face ca echipa să progreseze, să meargă înainte și să crească”, a spus Russell Martin, după Club Brugge - Rangers 0-6, potrivit dailyrecord.co.uk.

Avem șansa de a arăta cu adevărat un caracter și o creștere și o personalitate și dorință duminică. Russell Martin, antrenor Rangers

Rezultatele din play-off:

Kairat Almaty (Kazahstan) - Celtic (Scoția) 0-0, 0-0 (3-2 la penalty-uri);

- Celtic (Scoția) 0-0, 0-0 (3-2 la penalty-uri); Pafos (Cipru) - Steaua Roșie Belgrad (Serbia) 2-1, 1-1;

- Steaua Roșie Belgrad (Serbia) 2-1, 1-1; Sturm Graz (Austria) - Bodo/Glimt (Norvegia) 0-5, 2-1;

0-5, 2-1; Qarabag (Azerbaidjan) - Ferencvaros (Ungaria) 3-1, 2-3;

- Ferencvaros (Ungaria) 3-1, 2-3; Benfica (Portugalia) - Fenerbahce (Turcia) 0-0, 1-0;

- Fenerbahce (Turcia) 0-0, 1-0; Club Brugge (Belgia) - Rangers (Scoția) 3-1, 6-0;

- Rangers (Scoția) 3-1, 6-0; FC Copenhaga (Danemarca) - FC Basel (Elveția) 1-1, 2-0.

