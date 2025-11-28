„Ne-au sufocat!” Robert Ilyeș, neputincios în fața Rapidului: „Mult mai buni” + Amendă pentru un jucător: „Îmi afectează imaginea”

Rapid - Csikszereda 4-1. Robert Ilyeș (51 de ani) a oferit o primă reacție după eșecul drastic de pe Giulești.

Tehnicianul ciucanilor crede că succesul Rapidului este incontestabil, fiind o echipă mult mai bună.

După această înfrângere, Csikszereda rămâne în continuare în zona locurilor de baraj, cu 16 puncte adunate după 18 etape.

Rapid - Csikszereda 4-1 . Robert Ilyeș: „ Ne-au sufocat. O echipă mult mai bună”

„Din păcate, am suferit iar o înfrângere, iarăși pot să spun dureroasă, exact ca la Dinamo, 4 goluri. Nimic de comentat. A fost o echipă mult mai motivată (n.r. - Rapid) și mult mai bună, trebuie să recunoaștem.

Am avut și noi momente bune în prima repriză, unde chiar am pus presiune și am avut și câteva acțiuni, dar n-a fost suficient. În schimb, sunt mai mult dezamăgit de partea a doua, unde ne-au sufocat, nu prea ne-au dat șanse să creăm ocazii și n-am ce să zic, este o victorie meritată și trebuie să recunoaștem.

Am cerut exact ce am cerut și în prima repriză. Am venit, am jucat deschis, am pus presiune, am riscat, știam că au jucători de viteză. Dar eu am cerut, adică eu sunt responsabil pentru rezultat, pentru că asta am cerut.

Am avut și momente când chiar în prima repriză puteam marca, n-am reușit, dar mai mult nu am de spus. În repriza a doua ne-au dat o lecție de fotbal, pentru că efectiv ei au controlat tot jocul în partea a doua”, a declarat Ilyeș, la Digi Sport.

Robert Ilyeș: „Ceara va plăti o amendă usturătoare”

Întrebat și despre tensiunile de la lovitura de la 11 metri, unde Anderson Ceara a fost furios că nu va executa el, ci Eppel, antrenorul a transmis:

„Nu, aici deja este o anarhie, nu mai vreau să repet. Nu se mai poate. Am explicat o dată, de două ori, nu se poate. Acum o să bage mâna în buzunar, o să plătească o amendă usturătoare și asta e.

Dar cunosc, așa sunt sud-americanii, vor să se arate, dar nu merge, nu merge. Din păcate, asta afectează imaginea clubului și afectează și imaginea mea. Pentru că nu se poate. E la al treilea...”.

