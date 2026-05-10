„Sunt dezamăgit de Gâlcă” Victor Angelescu, dărâmat de criza de la Rapid: „Nu e normal” » Pe cine învinuiește oficialul

U Cluj - Rapid 1-0. Victor Angelescu (41 de ani) a vorbit despre situația critică de la Rapid, care a avut parte de un play-off dezastruos, având șanse minime să se califice într-o competiție europeană.

Giuleștenii au bifat un nou eșec în fața celor de la U Cluj, ajungând la 7 meciuri consecutive fără succes în Liga 1, în care au obținut un singur punct, iar conducerea clubului nu mai găsește explicații pentru ceea ce se întâmplă.

Victor Angelescu: „Toți suntem vinovați într-o anumită măsură”

Președintele Rapidului e de părere că s-au produs greșeli începând de la lotul de jucători, până la conducere.

„Suportăm cu greu. După atâtea înfrângeri, ce stare de spirit poţi să ai? Nu poţi fi bine. Nu ştiu dacă e de la jucători. Noi am adus jucători în iarnă. Se spunea că am făcut una dintre cele mai bune campanii. I-am adus pe Moruţan, pe Paraschiv.

Jocul nu e ceea ce trebuie, în primul rând. Nu jucăm decât după ce luăm gol. După atâtea înfrângeri ce putem să spunem? Avem mulţi accidentaţi, dar asta e o chestie internă. Să ai 11 jucători indisponibili nu e o chestie normală. Trebuie să fim realişti, după meciul cu Dinamo nu am jucat decât 30 de minute. După ce luam un gol sau două, ne trezeam şi noi. S-a pierdut ceva.

Toată lumea e vinovată într-o anumită măsură. Jucători, antrenori şi conducere… Aşteptăm să se termine sezonul şi să tragem nişte concluzii. Jucătorii trebuiau să facă mai mult, să arate o altă atitudine.

Poate nici noi n-am ştiut să gestionăm play-off-ul. Am început cu dreptul, eram pe locul 1, dar după două rezultate proaste am început să jucăm cu frică”, a spus Angelescu, potrivit fanatik.ro.

„Rezultatul nu este unul satisfăcător, să ai o jumătate de echipă indisponibilă. Mereu am avut 5-6 jucători indisponibili.

Sunt dezamăgit de toată lumea. Sunt dezamăgit şi de Costel Gâlcă şi de staff. Sunt dezamăgit şi de jucători. Sunt dezamăgit de toţi. Mai avem doar şanse matematice, dar trebuie să şi jucăm ceva ca să putem să câştigăm”, a continuat Angelescu.

Victor Angelescu: „Poate sunt lucruri pe care puteam să le facem mai bine”

Totodată, Angelescu consideră că anumite probleme interne puteau fi mai bine gestionate, încât să nu afecteze rezultatele echipei.

„Ne aşteptam să ne batem la titlu sau măcar să mergem în cupele europene. E o dezamăgire foarte mare. Noi, ca şi conducere, nu avem cum să nu avem partea noastră de vină.

Poate sunt lucruri pe care puteam să le facem mai bine. Cel puţin în play-off au fost nişte lucruri care nu trebuiau să se întâmple: conflictul cu Dobre, lucruri care puteau fi gestionate mai bine.

Dan Şucu este dezamăgit că am fost atâta timp pe locul 1 şi acum avem doar şanse matematice”, a mai spus Angelescu.

