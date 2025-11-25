„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic” +14 foto
Cătălin Cîrjan. Foto: Sportpictures
Superliga

„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.11.2025, ora 00:11
alt-text Actualizat: 25.11.2025, ora 00:11
  • Botoșani - Dinamo 1-1. Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul „câinilor” nu își poate explica ratările pe care le-a avut echipa în partida din etapa #17 a Superligii.
  • Raul Opruț (27 de ani) a recunoscut că a marcat golul egalizator din întâmplare.

Elevii lui Kopic au încheiat partida cu 15 șuturi, dintre care 9 pe spațiul porții. De cealaltă parte, Botoșani a contabilizat 13 șuturi, însă doar 4 au fost pe poartă.

Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani:  „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
Citește și
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani: „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
Citește mai mult
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani:  „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”

Botoșani - Dinamo 1-1. Cătălin Cîrjan: „Meritam mai mult. Au marcat acel gol din nimic”

„Știam că ne va aștepta un meci foarte dificil, Botoșani e o echipă bună. Au arătat asta în campionat și de aceea sunt pe locul pe care sunt.

Cred că am făcut un meci foarte bun, am început foarte bine, am avut multe ocazii. A venit acel gol din nimic, după o minge lungă care nu anunța nimic. Apoi, în a doua repriză, ne-am creat foarte multe ocazii, dar nu am fost atât de inspirați în seara asta.

Am fost și puțin norocoși la acel gol al lui Raul, dar nu suntem mulțumiți, cred că meritam mai mult”, a declarat căpitanul „câinilor”, la Prima Sport.

FOTO: Golul fabulos marcat de Sebastian Mailat

Galerie foto (14 imagini)

Gol Sebastian Mailat Gol Sebastian Mailat Gol Sebastian Mailat Gol Sebastian Mailat Gol Sebastian Mailat
+14 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat ce le-a lipsit elevilor lui Kopic în partida de la Botoșani, Cîrjan a spus:

„Am avut multe oportunități, singuri cu portarul, dar trebuie să fim puțin mai concentrați la finalizare. Am făcut un joc bun, am muncit, ne-am antrenat foarte bine, cred că doar finalizarea ne-a lipsit.

Nu știu ce ne lipsește, avem o echipă foarte bună. Vrem să luăm meci cu meci și vom vedea la final unde vom fi”.

L-am văzut pe Stipe în fața porții, am vrut să i-o dau lui, dar s-a dus mingea în poartă. A fost un gol norocos, trebuie să recunosc, dar mă bucur. Văd acest rezultat ca fiind nedrept, am fost echipa mai bună. Am arătat ca o echipă de cupele europene. Am avut ocazii mai clare. Cred că sunt două puncte pierdute, nu un punct câștigat. Raul Opruț

Elevii lui Leo Grozavu au ratat ocazia de a urca pe primul loc și rămân pe poziția secundă, cu 33 de puncte. Dinamo, care ar fi putut urca pe locul 2 în cazul unui succes, rămâne pe locul 4, cu 31 de puncte.

FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures
FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures

Galerie foto (7 imagini)

FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures
+7 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Diverse
22:58
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Citește mai mult
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Chivu are o problemă uriașă Titularul de care Inter vrea să scape. Ce variante are echipa condusă de român
Campionate
22:29
Chivu are o problemă uriașă Titularul de care Inter vrea să scape. Ce variante are echipa condusă de român
Citește mai mult
Chivu are o problemă uriașă Titularul de care Inter vrea să scape. Ce variante are echipa condusă de român

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
dinamo bucuresti liga 1 fc botosani catalin cirjan raul oprut
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia
Stranieri
12:37
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia
Citește mai mult
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia
Dinamo pleacă din București?! Variantă șoc: unde iau roș-albii în calcul să joace în provincie când se va închide Arena Națională
Superliga
13:36
Dinamo pleacă din București?! Variantă șoc: unde iau roș-albii în calcul să joace în provincie când se va închide Arena Națională
Citește mai mult
Dinamo pleacă din București?! Variantă șoc: unde iau roș-albii în calcul să joace în provincie când se va închide Arena Națională
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Superliga
09:00
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Citește mai mult
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:28
Zouma, bani irosiți de CFR Cluj! Cât a câștigat francezul în cele 3 luni în care a jucat puțin. Echipa nu a învins deloc cu el în Liga 1
Zouma, bani irosiți de CFR Cluj! Cât a câștigat francezul în cele 3 luni în care a jucat puțin. Echipa nu a învins deloc cu el în Liga 1
21:49
LIVE Șapte meciuri se joacă ACUM, în etapa #5 din Liga Campionilor » Chelsea - Barcelona, duelul serii
 LIVE  Șapte meciuri se joacă ACUM, în etapa #5 din Liga Campionilor » Chelsea - Barcelona, duelul serii 
22:31
Transfer bizar Românul care a câștigat două titluri în Liga 1 a semnat cu ultima clasată din Kosovo
Transfer bizar Românul care a câștigat două titluri în Liga 1  a semnat cu ultima clasată din Kosovo
20:48
Ofertă pentru Munteanu Un club a oferit 6 milioane de euro plus salariul pe care Louis l-a cerut de la FCSB » Reacția neașteptată a românului
Ofertă pentru Munteanu  Un club a oferit  6 milioane de euro plus salariul pe care Louis l-a cerut de la FCSB » Reacția neașteptată a românului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Top stiri din sport
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Gimnastica
24.11
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Citește mai mult
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Diverse
24.11
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Citește mai mult
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Diverse
24.11
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Citește mai mult
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Gimnastica
24.11
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Citește mai mult
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 23 rapid 7 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share