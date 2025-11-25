„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”

Botoșani - Dinamo 1-1. Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul „câinilor” nu își poate explica ratările pe care le-a avut echipa în partida din etapa #17 a Superligii.

Raul Opruț (27 de ani) a recunoscut că a marcat golul egalizator din întâmplare.

Elevii lui Kopic au încheiat partida cu 15 șuturi, dintre care 9 pe spațiul porții. De cealaltă parte, Botoșani a contabilizat 13 șuturi, însă doar 4 au fost pe poartă.

Botoșani - Dinamo 1-1 . Cătălin Cîrjan: „Meritam mai mult. Au marcat acel gol din nimic”

„Știam că ne va aștepta un meci foarte dificil, Botoșani e o echipă bună. Au arătat asta în campionat și de aceea sunt pe locul pe care sunt.

Cred că am făcut un meci foarte bun, am început foarte bine, am avut multe ocazii. A venit acel gol din nimic, după o minge lungă care nu anunța nimic. Apoi, în a doua repriză, ne-am creat foarte multe ocazii, dar nu am fost atât de inspirați în seara asta.

Am fost și puțin norocoși la acel gol al lui Raul, dar nu suntem mulțumiți, cred că meritam mai mult”, a declarat căpitanul „câinilor”, la Prima Sport.

FOTO: Golul fabulos marcat de Sebastian Mailat

Întrebat ce le-a lipsit elevilor lui Kopic în partida de la Botoșani, Cîrjan a spus:

„Am avut multe oportunități, singuri cu portarul, dar trebuie să fim puțin mai concentrați la finalizare. Am făcut un joc bun, am muncit, ne-am antrenat foarte bine, cred că doar finalizarea ne-a lipsit.

Nu știu ce ne lipsește, avem o echipă foarte bună. Vrem să luăm meci cu meci și vom vedea la final unde vom fi”.

L-am văzut pe Stipe în fața porții, am vrut să i-o dau lui, dar s-a dus mingea în poartă. A fost un gol norocos, trebuie să recunosc, dar mă bucur. Văd acest rezultat ca fiind nedrept, am fost echipa mai bună. Am arătat ca o echipă de cupele europene. Am avut ocazii mai clare. Cred că sunt două puncte pierdute, nu un punct câștigat. Raul Opruț

Elevii lui Leo Grozavu au ratat ocazia de a urca pe primul loc și rămân pe poziția secundă, cu 33 de puncte. Dinamo, care ar fi putut urca pe locul 2 în cazul unui succes, rămâne pe locul 4, cu 31 de puncte.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport