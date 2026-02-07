Amenzi uriașe după Rapid - Petrolul Clubul din Giulești, penalizat sever pentru scandalul provocat de suporteri în peluze

- Rapid – Petrolul 1–1. Jandarmeria a anunțat sancțiunile după meciul disputat vineri seară pe Giulești, care a necesitat intervenția forțelor de ordine cu gaze lacrimogene.
Suporterii Petrolului au scos rapid „arsenalul” pregătit pentru meci, iar din peluza oaspete au fost aruncate petarde către galeria Rapidului. Replica nu a întârziat să apară, materialele pirotehnice zburând și din sens opus, ceea ce a dus la escaladarea rapidă a tensiunilor din tribune.
Rapid – Petrolul 1–1. Organizatorul și firma de pază, penalizați sever după incidentele din „Primvs Derby”
Potrivit Jandarmeriei Capitalei, suporterii implicați nu s-au conformat somațiilor forțelor de ordine, astfel că jandarmii au intervenit și au folosit gaze lacrimogene pentru restabilirea ordinii în Peluza Sud a stadionului.
Mai mulți suporteri au fost scoși în afara arenei, unde conflictul a continuat, de această dată cu forțele de ordine.
Galerie foto (7 imagini)
După incidente, jandarmii au sesizat organele de urmărire penală, pentru că au fost folosite ilegal materiale pirotehnice, conform Legii 126/1995.
De asemenea, au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 70.630 de lei. Dintre acestea:
- 3 sancțiuni, în valoare de 48.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv,
- Două sancțiuni, în valoare de 20.000 de lei, au vizat societatea specializată de pază și protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce îi revin,
- Totodată, au fost aplicate 4 sancțiuni complementare de interzicere a accesului la competițiile sportive, pe o perioadă cuprinsă între 6 luni și un an
Reprezentanții Jandarmeriei au precizat că verificările continuă pentru identificarea altor persoane care au încălcat legea, urmând ca acestea să fie sancționate în funcție de faptele constatate.