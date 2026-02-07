Amenzi uriașe după Rapid - Petrolul Clubul din Giulești, penalizat sever pentru scandalul provocat de suporteri în peluze

Rapid – Petrolul 1–1. Jandarmeria a anunțat sancțiunile după meciul disputat vineri seară pe Giulești, care a necesitat intervenția forțelor de ordine cu gaze lacrimogene.

Suporterii Petrolului au scos rapid „arsenalul” pregătit pentru meci, iar din peluza oaspete au fost aruncate petarde către galeria Rapidului. Replica nu a întârziat să apară, materialele pirotehnice zburând și din sens opus, ceea ce a dus la escaladarea rapidă a tensiunilor din tribune.

Rapid – Petrolul 1–1. Organizatorul și firma de pază, penalizați sever după incidentele din „Primvs Derby”

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, suporterii implicați nu s-au conformat somațiilor forțelor de ordine, astfel că jandarmii au intervenit și au folosit gaze lacrimogene pentru restabilirea ordinii în Peluza Sud a stadionului.

Mai mulți suporteri au fost scoși în afara arenei, unde conflictul a continuat, de această dată cu forțele de ordine.

După incidente, jandarmii au sesizat organele de urmărire penală, pentru că au fost folosite ilegal materiale pirotehnice, conform Legii 126/1995.

De asemenea, au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 70.630 de lei. Dintre acestea:

3 sancțiuni, în valoare de 48.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv,

Două sancțiuni, în valoare de 20.000 de lei, au vizat societatea specializată de pază și protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce îi revin,

Totodată, au fost aplicate 4 sancțiuni complementare de interzicere a accesului la competițiile sportive, pe o perioadă cuprinsă între 6 luni și un an

Reprezentanții Jandarmeriei au precizat că verificările continuă pentru identificarea altor persoane care au încălcat legea, urmând ca acestea să fie sancționate în funcție de faptele constatate.

