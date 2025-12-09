Salah, pus la zid de Wayne Rooney Fostul atacant de la Manchester United nu-l iartă  pe starul lui Liverpool: „Ar fi trist să arunce totul la gunoi” +18 foto
Wayne Rooney foto: IMAGO
Salah, pus la zid de Wayne Rooney Fostul atacant de la Manchester United nu-l iartă pe starul lui Liverpool: „Ar fi trist să arunce totul la gunoi"

Ștefan Neda
Publicat: 09.12.2025, ora 15:50
Actualizat: 09.12.2025, ora 15:50
  • Wayne Rooney (40 de ani) a comentat situația de la Liverpool și l-a criticat dur pe Mohamed Salah, după declarațiile făcute de acesta la finalul meciului cu Leeds, scor 3-3.
  • Starul egiptean a fost lăsat în afara lotului pentru partida cu Inter Milano, programată în această seară, de la ora 22:00.

Salah a răbufnit după remiza din Premier League, scor 3-3 cu Leeds, fiind complet nemulțumit de faptul că nu a jucat, iar Arne Slot a decis să-l excludă din lotul pentru meciul cu Inter Milano, din Liga Campionilor.

Wayne Rooney: „Ar fi trist să arunce totul la gunoi”

Fostul atacant de la Manchester United condamnă atitudinea lui Salah:

„Arne Slot trebuie să-și arate autoritatea. Să-i atragă atenția și să-i spună: «Nu călătorești cu echipa, ceea ce ai spus nu este acceptabil».

Du-te la Cupa Africii și lasă lucrurile să se calmeze. Dacă aș fi fost Slot, nu ar fi existat nicio șansă ca el să mai fie în echipă. Trebuie rezolvat rapid, în orice caz.

Își distruge complet moștenirea la Liverpool. Ar fi trist pentru el să arunce totul la gunoi. A procedat greșit. Timpul (n.r. - vârsta) ne ajunge din urmă pe toți, iar în acest sezon nu a fost în cea mai bună formă a sa, la cel mai înalt nivel.

Să ai aroganța de a spune că nu trebuie să-ți câștigi locul pentru că ți l-ai câștigat deja... Trebuie să fii la capacitate maximă în fiecare săptămână pentru a rămâne în echipă”, a declarat Rooney la emisiunea „The Wayne Rooney Show”, potrivit beinsports.com.

În prezent, Liverpool se află pe locul 10 în Premier League, cu 23 de puncte acumulate după 15 etape.

FOTO. Golul egalizator al lui Leeds, în prelungirile partidei cu Liverpool, 3-3

Golul egalizator, marcat de Ao Tanaka în prelunigirile partidei Leeds - Liverpool 3-3. Foto: Captură YouTube, @LeedsUnited
Golul egalizator, marcat de Ao Tanaka în prelunigirile partidei Leeds - Liverpool 3-3. Foto: Captură YouTube, @LeedsUnited

Wayne Rooney: „Lipsă de respect față de coechipieri și antrenor”

În plus, Rooney consideră că Salah a greșit, prin declarațiile sale, și față de coechipierii săi, riscând să destabilizeze și mai tare echipa.

„Dacă aș fi fost unul dintre coechipierii lui, nu aș fi fost deloc încântat de ceea ce a spus, pentru că aici are Liverpool cea mai mare nevoie de el.

A dat-o în bară rău de tot cu ​​aceste cuvinte. A fost absolut incredibil pentru Liverpool, dar a fost o lipsă de respect față de coechipierii, antrenorul și fanii săi.

Îmi imaginez că va fi foarte tăcut pe terenul de antrenament, iar asta va aduce o energie negativă noilor jucători pe care Arne i-a recrutat.

Sunt sigur că în următorii câțiva ani va regreta că a spus ceea ce a spus”, a mai completat Rooney.

09:00
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share