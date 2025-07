RAPID - CFR CLUJ 1-1. Alexandru Dobre (26 de ani) a vorbit despre conflictul pe care l-a avut cu Tobias Christensen (25 de ani), în minutul 73 al partidei.

În timpul unei pauze de hidratare, Christensen și Dobre au fost surprinși în timp ce se contrau cu privire la o fază de joc.

Norvegianul i-a reproșat atacantului român că nu i-a pasat la faza respectivă, când au scăpat spre poarta lui Hindrich, preferând să șuteze, execuția fiind una nereușită.

Ulterior, lucrurile s-au calmat după intervenția lui Constantin Gâlcă.

RAPID - CFR CLUJ. Alexandru Dobre: „ Ne-am scuturat unul pe altul”

Dobre a declarat la finalul partidei că n-a fost vorba despre un conflict. Acesta a dezvăluit că doar a vrut să ridice nivelul de adrenalină al echipei.

„Am băgat un pic de adrenalină în noi, ne-am scuturat unul pe altul . Astea sunt momente de joc. Când suntem obosiți, trebuie să ne dăm un pic de vână. Mi se pare că am procedat corect.

Mă înțeleg foarte bine cu Tobi (n.r. - Tobias Christensen). I-am zis «Frate, așa trebuie să fim, să ne încurajăm!». Când unul doarme, altul îl împinge de la spate.

Ce mi-a spus antrenorul? Să rezolvăm între noi, ce să zică? Nu ne-am certat” a dezvăluit Dobre la Digi Sport.

Alexandru Dobre: „ S-a simțit o tensiune în prima repriză”

Dobre s-a declarat mulțumit de rezultatul meciului cu CFR Cluj și a recunoscut că evoluția giuleștenilor a fost mai bună în repriza secundă.

„Mă bucur că am luat un punct, că am făcut un joc bun. Le mulțumim suporterilor care au venit în număr foarte mare să ne susțină.

La pauză am simțit că ne-am mobilizat mai bine, că am jucat cu mai puțină teamă. Am încercat să șutăm mai mult la poartă, să mergem mai mult peste ei și se pare că ne-a reușit acest lucru.

S-a simțit o tensiune în prima repriză, a fost primul meci acasă din acest sezon. Ne-am unit la pauză și am reușit să ne întoarcem mai puternici.

Am încercat să creez cât mai multe ocazii, să intru în dueluri, să vin cu centrări. Am avut o fază în care am tras la poartă și puteam să joc cu Claudiu Petrila. Îmi pare rău că nu l-am văzut, puteam face la acea fază 2-1”, a concluzionat Dobre.

