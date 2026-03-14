RAPID - DINAMO 3-2. Cătălin Cîrjan n-a avut un început bun de 2026. Dar sâmbătă seară a marcat în sfârșit în acest an. Cum nu o mai făcuse împotriva Rapidului.

A sărbătorit golul în bratele lui Zeljko Kopic. Antrenorul croat l-a susținut mereu.

Cătălin Cîrjan joacă din vara lui 2024 la Dinamo, după ce fusese la Rapid în sezonul anterior, împrumutat de la academia lui Arsenal.

FOTO. Cîrjan, primul gol din decembrie

De atunci, nu a înscris în niciun derby bucureștean.

Iar în actualul campionat, nu a punctat în niciun meci important. Deși avea patru goluri în prima parte a stagiunii.

În plus, din 14 decembrie, de la 4-0 cu Metaloglobus, când a avut gol și assist, el nu a mai influențat decisiv altă reușită a roș-albilor.

Trei luni fără goluri sau assisturi în Liga 1.

Cîrjan a înscris și a sărbătorit contra Rapidului

A făcut-o sâmbătă seară. Imediat după pauză, s-a infiltrat foarte bine în careul gazdelor la acțiunea lui Musi și a tras direct la centrarea extremei.

Șut bun, la colțul lung, fără replică pentru Aioani.

Era 2-1 pentru Dinamo în acel moment. A sărbătorit golul, deși era pe terenul fostei sale echipe. A fost și o revanșă sultele insultele fanilor rapidisti, înaintea partidei. Primul gol contra Rapidului.

Cîrjan i-a mulțumit lui Kopic

S-a dus direct la marginea terenului și i-a sărit în brațe lui Zeljko Kopic.

I-a mulțumit antrenorului care îl susținuse în ultima perioadă.

VIDEO. Supergolul lui Petrila din Rapid - Dinamo 3-2

