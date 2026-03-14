Demisie în Liga 1 Și-a anunțat plecarea înainte de finalul primei etape din post sezon: „E mai bine pentru mine și pentru echipă”

OȚELUL - CSIKSZEREDA 2-3. Laszlo Balint (46 de ani) și-a dat demisia din funcția de antrenor al gazdelor imediat după eșecul din prima rundă a play-out-ului.

Csikszereda a produs prima surpriză din play-out și a învins Oțelul chiar la Galați.

Laszlo Balint a digerat cu greu eșecul, iar la flash-interviu a anunțat că a renunțat la postul de antrenor al gălățenilor.

„Vreau să remarc atitudinea și spiritul jucătorilor, chiar dacă a fost o înfrângere. Le-am mulțumit în vestiar pentru acest lucru, le mulțumesc și suporterilor.

Se face aproape un an de când sunt la echipă, din păcate am ajuns la concluzia că e mai bine ca în acest moment, și pentru mine, și pentru echipă, să ne despărțim.

E o situație în care probabil e nevoie de un schimb de energie. Eu am spus-o săptămâna trecută, sunt un luptător și nu renunț, dar în acest moment grupul are nevoie de un schimb de energie. Da, e decizie finală, azi a fost ultimul meu meci ca antrenor la Oțelul”, a spus Laszlo Balint, citat de digisport.ro.

Tehnicianul și-a continuat discursul și a dezvăluit că a avut deja și un dialog și cu conducerea clubului pe această temă.

„Imediat după meci am luat decizia, da. Am avut o scurtă discuție și cu cei din conducere, le-am comunicat decizia. Le doresc mult succes, sunt convins că vor termina în play-out cu fruntea sus și fără emoții.

A fost o discuție amicală. E un moment greu și e clar că e nevoie de decizii grele. Decizia am luat-o eu. Sunt genul de om care vreau să fiu cu fruntea sus oricând și oriunde.

Am conștiința împăcată că am făcut absolut tot ce a depins de mine. Din păcate, în ultima perioadă au fost aspecte, situații care ne-au tras mult în jos în ceea ce privește partea sportivă.

Nu vreau să detaliez, sunt lucruri care vor rămâne în intimitatea clubului. Eu le mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat, îmi pare rău că se termină așa”, a concluzionat Balint.

Instalat pe 19 martie 2025, Balint a stat pe banca echipei din Galați de 41 de ori, a obținut 18 victorii, 10 egaluri și 13 înfrângeri, o medie de 1,56 puncte pe meci.

Clasamentul în play-out :

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 UTA Arad 1 25* 8 FCSB 0 23 9 FC Botoșani 0 21 10 Oțelul Galați 1 21* 11 Csikszereda 1 19 12 Farul 0 19* 13 Petrolul 0 16 14 Unirea Slobozia 0 13* 15 FC Hermannstadt 1 12* 16 Metaloglobus 0 6

*️ - beneficiază de rotunjire

