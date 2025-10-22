Șucu e peste Hagi, CS Dinamo peste CSA Steaua Cine are monopol la juniori? Cinci formații în toate play-off-urile, nu și Farul, U Craiova sau clubul deținut de Ministerul Apărării
Șucu e peste Hagi, CS Dinamo peste CSA Steaua Cine are monopol la juniori? Cinci formații în toate play-off-urile, nu și Farul, U Craiova sau clubul deținut de Ministerul Apărării

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 22.10.2025, ora 14:23
alt-text Actualizat: 22.10.2025, ora 14:23
  • Liga Elitelor și întrecerile U15, U16 și U17 și-au terminat sezonul regulat, iar două echipe din București și trei din provincie bifează calificări în procent de 100%
  • Două dintre cluburile care au echipe la toate categoriile de vârstă nu se află în top 5 cluburi care au cheltuit cel mai mult cu Academia în ultimul an
  • Cu buget la mai puțin de jumătate din cel al CSA Steaua, CS Dinamo a reușit să aibă mai multe echipe în play-off decât clubul Ministerului Apărării

Cele 4 competiții de tineret și juniori, organizate an de an de FRF, și-au încheiat faza principală, iar pe baza clasamentului se face accesul în play-off. E vorba despre Liga Elitelor U19, dar și celelalte întreceri de juniori: U15, U16 și U17.

Sunt doar 5 cluburi care au reușit să bifeze calificări în procent de 100%, adică să ducă echipa în toate play-off-urile:

  • FCSB
  • Rapid
  • U Cluj
  • UTA
  • Csikszereda

Toate sunt Academii care provin de la cluburi de Liga 1. În 3 dintre cele 4 competiții or avea formație alte 4 cluburi, printre care se află și CS Dinamo, care activează în Liga 2.

Există două cluburi, care deși se află în top 5 bugete din punct de vedere al cheltuielilor cu Academia, nu au reușit să se califice în toate cele 4 play-off-uri. E vorba despre Universitatea Craiova și Farul, care împreună rulează peste 3 milioane de euro pe an cu juniorii din curte.

În schimb, două grupări nu se află, din punct de vedere al cheltuielilor, foarte sus, între primele 5, dar au reușit să prindă faza a doua a competițiilor la toate cele 4 categorii de vârstă. Numele lor: UTA și U Cluj, care împreună nu adună nici jumătate din bugetul Craiovei și clubului condus de Hagi.

Top 10 cluburi care au cheltuit cel mai mult cu Academia, în anul precedent

ClubSumă
1. Rapid 1.900.000 euro
2. Csikszereda 1.800.000 euro
3. Farul 1.600.000 euro
4. U Craiova 1.600.000 euro
5. FCSB 1.500.000 euro
6. Sepsi 1.000.000 euro
7. U Cluj 700.000 euro
8. CSA Steaua690.000 euro
9. Botoșani 650.000 euro
10. UTA 600.000 euro

De ce lipsește Dinamo

Dinamo, club care la seniori e pe loc de play-off în Superligă, nu are nicio echipă în niciun play-off din cele 4 întreceri de tineret și juniori.

Explicațiile le-a oferit Andrei Nicolescu, președintele clubului, în studio la Prima Sport:

„Dinamo, neavând Elită, under 17 și under 18, are echipă de Liga 3. Deci, cumva copiii aceia, de 2008 (n.r. - grupa de vârstă), sunt asimilați acolo. Pentru noi, infrastructura a contat foarte mult în dosarul de licențiere, anul trecut.

Neavând infrastructură și antrenându-ne pe unde putem, neavând parteneriat cu CS Dinamo ca să putem să intrăm și noi în «Ștefan cel Mare», neavând alte locații care să ne ajute la infrastructura, am pierdut acolo cel puțin 5 sau 6 puncte, care înseamnă vreo 10-12 locuri în clasamentul Academiilor”.

CS Dinamo, buget sub CSA Steaua, dar performanță mai mare

În schimb, CS Dinamo, club departamental, deținut de Ministerul de Interne, care activează în Liga 2, are 3 prezențe din 4 în play-off.

CSA Steaua, deținut de Ministerul Apărării, are doar două echipe calificate, deși din punct de vedere al bugetului, clubul din Ghencea a avut exclusiv pentru Academie aproape 700.000 de euro pe anul 2024, mai mult de dublu față de CS Dinamo, care a cheltuit doar 300.000 de euro!

