„Am fost zero!” Gâlcă a luat foc după înfrângerea cu Hermannstadt: „Cred că nu am urlat în viața mea atât”

RAPID - HERMANNSTADT 1-2. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul gazdelor, nu își explică atitudinea elevilor săi din meciul de duminică.

Giuleștenii nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor în prima repriză, iar Gâlcă a afirmat că la pauza meciului le-a pus jucătorilor imagini de la antrenamentele din această săptămână pentru a le aduce aminte ce au avut de pregătit.

RAPID - HERMANNSTADT. Constantin Gâlcă: „Am pierdut din start 45 de minute”

„Ați fi spus la pauză că am strigat, dar nu înțelegea niciunul nimic. După aceea le-am pus niște imagini cu ce am lucrat în săptămână. Ne-am așezat și am jucat mult mai bine.

Deci am pierdut din start 45 de minute, unde, ok, pe defensiv am stat bine, dar după aceea pe ofensiv am fost zero.

Asta a fost situația mea în prima repriză. Apoi, în a doua repriză, am început să jucăm, dar am avut două greșeli fatale și ei au marcat.

Nu-mi explic, nu pot să pui niște imagini la pauză cu ce ai lucrat în antrenament și imediat să reacționezi. Dar bănuiesc că nu eram lucizi.

Strigam să inițiem, de exemplu, cu un pivot și să stăm cu ceilalți doi sus, cu mijlocașii. Nu, veneam cu tot cu doi. Poate ne-am blocat. Cred că nu am urlat în viața mea, cât am urlat în prima repriză”, a declarat Gâlcă la Prima Sport.

Constantin Gâlcă: „Eu îmi doresc o echipă competitivă”

Întrebat dacă există presiune în condițiile în care Rapid putea să se apropie la un punct de liderul Universitatea Craiova, tehnicianul a afirmat:

„Știm unde suntem, ce vrem, ce fel de joc vrem, nu are de ce să ne fie frică. Presiune este tot timpul, la fiecare meci. Nu știu ce s-a întâmplat în prima repriză. Pe defensivă am stat, dar în ofensivă nimic. S-au făcut greșeli grave.

Eu îmi doresc o echipă competitivă. Asta e situația, nu s-a putut. Sunt absențe, lucruri care contează. Ne trebuie alternative ca să fim acolo sus. Încercăm așa, dar nu era un meci pe care să-l pierdem.

Nu am înțeles cum putem să uităm totul. Practic, nu înțeleg și nu am înțeles de ce ne-am pierdut în prima repriză, era vorba de poziționare.

Nu am stat bine pe construcție, deloc bine. în repriza a doua s-a văzut că se poate. Noi, în principiu, am pierdut cele 45 de minute.

Am avut șansa să facem 2-0, dar inspirația contează. Ăsta e fotbalul, depinzi de multe lucruri, de ceea ce lucrezi, de tactică, și de ceea ce reprezintă jucătorii” a concluzionat tehnicianul Rapidului.

VIDEO. Golul marcat de Sergiu Buș în Rapid - Hermannstadt 1-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport