„Cea mai frumoasă amintire” VIDEO + FOTO. Adrian Bumbescu, în lacrimi când a revăzut finala de la Sevilla

Adrian Bumbescu/ Foto: GOLAZO.ro
Publicat: 05.05.2026, ora 19:33
alt-text Actualizat: 05.05.2026, ora 22:08
  • Adrian Bumbescu (66 de ani), legenda clubului Steaua, a explicat ce a însemnat pentru el câștigarea Cupei Campionilor Europeni.
  • Fostul fundaș s-a emoționat în momentul în care a revăzut finala de la Sevilla.

Pe 7 mai 1986, pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, Steaua București a scris istorie, cucerind Cupa Campionilor Europeni după finala cu FC Barcelona, decisă la loviturile de departajare (0-0, 2-0 d.pen.).

Adrian Bumbescu: „Cea mai frumoasă amintire”

Titular în finala de la Sevilla, Adrian Bumbescu a participat marți la un eveniment de la Muzeul Fotbalului din Capitală, unde a fost inaugurată o expoziție temporară ce marchează 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni.

„Cu siguranță, câștigarea Cupei Campionilor Europeni în '86 rămâne cea mai frumoasă amintire. Este un trofeu invidiat, iar noi, chiar și la 40 de ani de la cucerirea lui, ne aducem aminte cu plăcere.

Timpul a trecut foarte repede și din păcate nu ne menajează deloc. Toți ne schimbăm, îmbătrânim, dar rămânem cu ceva, cu aceste amintiri.

Cupa trebuia să o câștigăm de trei ori ca să rămână la noi, dar aia cred că dispărea clar până acum” a declarat Adrian Bumbescu.

Adrian Bumbescu: „Foarte greu să mai fie câștigată de o echipă românească”

Singurul fotbalist din istorie care are event câștigat cu Craiova (1980), Dinamo (1982) și Steaua (1986) susține că o altfel de performanță internațională nu va mai fi repetată în viitorul apropiat de o echipă din România.

Bumbescu a rămas încă cu un gust amar după semifinala pierdută de Steaua în anul 1988 cu Benfica și crede că roș-albaștrii ar fi putut să câștige și a doua „urecheată”.

„Eu mi-aș dori să se repete performanța noastră, dar e greu. Nu vedeți ce echipe sunt acum, ce bani sunt... nu vedeți în ce direcție se îndreaptă fotbalul nostru? E foarte greu să se mai câștige de către o echipă românească.

Nouă ne pare rău că dacă treceam de Benfica (n.r. - în 1988, în semifinale) câștigam a doua Cupă a Campionilor Europeni. Asta ne macină pe toți. Pentru că mai apoi cu Milan (n.r.- în finala din 1989) nu am avut nicio șansă”, a concluzionat Bumbescu.

Bumbescu, în lacrimi, când a revăzut finala de la Sevilla

Recent, Gabi Balint, unul dintre cei doi marcatori ai Stelei de la penalty-uri, alături de Marius Lăcătuș, a postat pe contul său personal un videoclip realizat cu inteligența artificială.

Imaginile îi arată pe jucătorii generației ’86 cu înfățișarea chipului de atunci și cea din prezent. Printre acestea apar și secvențe cu paradele regretatului Helmut Duckadam.

În momentul în care a văzut materialul, Bumbescu nu și-a mai putut ține lacrimile în frâu.

Pe lângă Duckadam, din acea echipă au mai decedat Ilie Bărbulescu și Lucian Bălan, dar și antrenorul Emerich Jenei.

