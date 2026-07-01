Rapid vrea să rezilieze! Anunțul făcut de giuleșteni: „Sunt lucruri care țin de avocați” +5 foto
Superliga

Rapid vrea să rezilieze! Anunțul făcut de giuleșteni: „Sunt lucruri care țin de avocați”

alt-text Publicat: 01.07.2026, ora 18:01
alt-text Actualizat: 01.07.2026, ora 18:01
  • Marius Bilașco (44 de ani), directorul sportiv al Rapidului, a dezvăluit că giuleștenii vor să-i rezilieze contractul lui Kader Keita (25 de ani)
  • Mijocașul originar din Coasta de Fildeș este acuzat de ucidere din culpă și se află în continuare sub măsura controlului judiciar, măsură dispusă inițial de instanță.
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Rapid se va despărți de Kader Keita, la doar un an și jumătate de la transferul de la rivala CFR Cluj.

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Rapid vrea să rezilieze contractul lui Kader Keita

Marius Bilașco a anunțat că echipa sa își dorește să rezilieze contractul cu Keita, care și el ar fi cu gândul la o plecare din Giulești.

„Se încearcă rezilierea contractului lui Keita, sunt lucruri care țin de avocați. Înțeleg că discuțiile au avansat în această privință.

E strict o problemă pe parte juridică. Este o situație venită din ambele părți. Și el și-ar dori să plece, iar noi ne-am dori jucători care să nu stea cu gândul la plecare”, a explicat Bilașco la Digi Sport.

Keita a bifat 44 de meciuri oficiale pentru Rapid, însă nu a reușit să marcheze.

Kader Keita, trimis în judecată

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a anunțat că rapidistul Kader Keita a fost trimis în judecată, confirmând astfel informația GOLAZO.ro.

Fotbalistul Rapidului este acuzat de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia şi ucidere din culpă.

„La data de 23.06.2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de D.G.P.M.B. – Brigada de Poliție Rutieră București, a dispus trimiterea în judecată a înculpatului K.A.K., cercetat sub măsura controlului judiciar, pentru comiterea infracțiunilor de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, prev. de art. 338 alin. (1) din Codul Penal şi ucidere din culpă, faptă prev. și ped. de art. 192 alin. (1), (2) din Codul Penal, cu aplicarea dispozițiilor art. art. 38 alin. 1 C. pen.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de vinovăție”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București în cadrul unui comunicat.

În această etapă vor fi analizate probele și circumstanțele accidentului, produs pe 3 martie 2026 și care s-a soldat cu decesul victimei, pe 7 aprilie.

Din informațiile GOLAZO.ro, la finalul lunii mai, după terminarea campionatului, fotbalistul a primit aprobarea procurorului de caz pentru a părăsi țara pentru o perioadă de 4-5 zile.

Keita s-a întors în România la finalul intervalului stabilit, respectând condițiile impuse de anchetatori.

Decizia a fost una punctuală, acordată în contextul măsurii de control judiciar, care permite, în anumite condiții, deplasări externe cu aprobarea organelor judiciare.

Acum, dacă vrea să părăsească din nou România, Kader Keita trebuie să primească aprobarea judecătorului care va fi desemnat.

Keita s-a aflat la reuniunea lotului Rapidului, de pe 15 iunie, și ar fi trebuit să plece în cantonamentul din Austria alături de echipă (29 iunie - 10 iulie).

În contextul în care dosarul său a fost trimis în judecată, nu se știe încă dacă Keita va mai putea face deplasarea la Bad Leonfelden (Austria).

VIDEO. Imagini cu puternic impact emoțional. Momentul accidentului

Accidentul a avut loc pe 3 martie 2026

Kader Keita este cercetat pentru ucidere din culpă, în urma unui accident rutier produs pe 3 martie 2026, la ora 05:46, în București, în zona Sectorului 2.

Potrivit anchetatorilor, fotbalistul a lovit cu mașina o femeie de 68 de ani care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni, iar ulterior a părăsit locul accidentului. Kader Keita conducea o Dacia Logan.

Victima a decedat în spital la 35 de zile după accident

Victima a fost transportată la spital în stare gravă, iar pe 7 aprilie a decedat, fapt care a dus la schimbarea încadrării juridice în dosar.

Ministerul Public a transmis în urmă cu aproape două luni, printr-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, că procurorul a dispus extinderea acțiunii penale în cazul lui Keita pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

„La data de 22.04.2026 procurorul a dispus extinderea acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. (1) și (2) din Codul penal față de inculpatul K.A.K”, se arată în comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (2).jpeg
Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (2).jpeg

Galerie foto (5 imagini)

Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpeg Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (2).jpeg Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (3).jpeg Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (4).jpeg Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (5).jpeg
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