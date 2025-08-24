„Toți vor tricoul Rapidului” VIDEO. Giuleștenii, reacție fabuloasă după incidentul Dobre - Irimia. Metaloglobus a răspuns imediat

Rapid a reacționat pe Facebook după ce Alex Dobre (26 de ani) a fost tras de tricou de David Irimia (19 ani) pentru a opri un contraatac.

La scurt timp după, Metaloglobus a reacționat după postarea echipei antrenate de Costel Gâlcă.

Rapid și Metaloglobus s-au întâlnit în cadrul etapei 7 din Superliga. Giuleștenii s-au impus cu scorul de 2-1 după reușitele lui Grameni și Koljic.

Rapid profită și își promovează echipamentul

După ce Alex Dobre a fost implicat într-un incident inițiat de David Irimia, care a tras insistent de tricoul jucătorului de la Rapid pentru a opri un contraatac, clubul din Giulești a reacționat imediat pe Facebook.

„Toată lumea vrea tricoul Rapidului.

Comandă-l online weekend-ul acesta și îl primești semnat de Alex Dobre! Comandă acum pe fcrapid.ro.

Campania este valabilă exclusiv pentru comenzile plasate online până duminică, 24 august 2025, ora 23:59”, a transmis Rapid pe Facebook.

Metaloglobus: „Nu chiar toată lumea vrea tricoul lui Dobre”

Metaloglobus a reacționat imediat pe Facebook după postarea celor de la Rapid.

Nou-promovata a încărcat o fotografie cu Keita în timp ce-l trăgea de tricou pe Ely Fernandes și a scris:

„FC Rapid, se pare că nu chiar toată lumea vrea tricoul lui Alex Dobre.

Pregătim o surpriză”, a transmis clubul din capitală pe Facebook.

Ce s-a întâmplat între Irimia și Dobre

Elevii lui Mihai Teja căutau golul egalizator, însă la o fază din minutul 74 aceștia au pierdut mingea în careul advers.

Alex Dobre a încercat rapid să plece pe contraatac. David Irimia a încercat să se țină după el, însă a rămas în urmă, moment în care a ales să îl tragă agresiv de tricou.

Dobre nu s-a oprit și l-a tras practic pe Irimia după el, care s-a agățat și i-a întins tricoul la maximum.

Arbitrul a oprit jocul și a acordat fault pentru Rapid, în timp ce Dobre s-a dus către adversar, și-a dat jos tricoul și a mimat că vrea să i-l ofere.

Dacă Irimia s-a ales cu un cartonaș galben, vedeta Rapidului a scăpat, deși gestul său ar fi trebuit și el taxat de arbitru.

