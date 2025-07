Rapid și-a prezentat echipamentul VIDEO+FOTO. Cum arată noile tricouri + Angelescu a anunțat o nouă despărțire: „75-80% va pleca!”

Rapid și-a prezentat echipamentele pentru sezonul 2025/26, luni, la Muzeul Fotbalului.

Giuleștenii au anunțat și o nouă posibilă plecare: Andrei Borza (19 ani).

Cele trei modele Kappa au fost îmbrăcate de Alexandru Dobre (26 de ani), Drilon Hazrollaj (21), Denis Ciobotariu (27) și Franz Stolz (24), fotbaliști importanți din lotul lui Costel Gâlcă.

Rapid și-a prezentat noul echipament

Rapid a lansat oficial noul echipament de joc într-un eveniment la care au participat nume importante din istoria clubului, precum Daniel Pancu, Adrian Iencsi, Mihai Iosif, Florin Motroc, Vasile Maftei sau Mircea Bornescu.

„S-a întâmplat să se afle mai devreme. Preferatul e cel vișiniu. Sper să fie echipamentul care ne aduce primul trofeu după ce am repornit de la Liga 4. Până vineri o să vina un atacant, vineri la primul meci”, a spus Victor Angelescu.

Acționarul giuleștenilor a explicat că există șanse mari ca fundașul stânga Andrei Borza (19 ani) să părăsească echipa în această seară.

„Suntem în negocieri, nu știu. Vom vedea dacă vom ajunge la un final. Dar, repet, noi nu ținem neapărat să-l vindem. Dacă se va achita clauza, bine, dacă nu, nu. 75-80% probabil că va pleca, așa cred eu”.

„Noile echipamente păstrează tradiția culorilor emblematice ale Rapidului, într-o interpretare modernă și puternică:

Echipamentul de acasă este un vișiniu profund, simbol al mândriei și curajului, o culoare ce pulsează în sufletul fiecărui rapidist.

este un vișiniu profund, simbol al mândriei și curajului, o culoare ce pulsează în sufletul fiecărui rapidist. Echipamentul de deplasare vine într-un alb pur, care exprimă speranța și determinarea noastră.

vine într-un alb pur, care exprimă speranța și determinarea noastră. Al treilea echipament este gri, o nuanță elegantă, modernă, care vorbește despre puterea echipei în fața oricărei provocări.

Materialele folosite sunt de cea mai înaltă calitate, asigurând confort și performanță superioară, iar tehnologia avansată de gestionare a temperaturii și umidității permite jucătorilor să dea tot ce au mai bun pe teren, indiferent de condiții”, a anunțat clubul giuleștean.

Alexandru Dobre: „Ar fi o onoare să devin căpitan”

Cel care a purtat principalul echipament a fost Alexandru Dobre.

„Este o postură în care nu mă văd prea des, pentru că obișnuiesc să fiu pe teren sau la antrenament, dar este o plăcere să fiu astăzi alături de voi și să ne bucurăm de noile echipamente.

Tricoul vișiniu este preferatul meu, deoarece jucăm în el acasă, iar suporterii când jucăm acasă și în deplasare, dar în special acasă, sunt minunați. Nu, nu ne-am luptat (n.r. pentru tricoul vișiniu), așa ni s-au dat, așa le-am împărțit între noi.

Sunt mai mulți lideri într-o echipă, nu cred că este un singur căpitan. M-aș bucura, ar fi o onoare că într-un timp atât de scurt să devin căpitan, mai ales la o echipă de tradiție cum este Rapid. Privesc cu entuziasm și aștept să văd ce se va întâmpla în noul sezon”, a spus Dobre.

Denis Ciobotariu spera ca Rapid să câștige cel puțin un trofeu în sezonul 2025/26.

„Acest al treilea echipament mi se pare foarte diferit de ceea ce am purtat eu cel puțin. Sper din tot sufletul, de asta am venit aici, consider că Rapid merită un trofeu și sper că anul acesta vom reuși”, a spus fundașul.

Franz Stolz își dorește să ajungă cu Rapid într-o competiție europeană.

„Obiectivul nostru este clar: vrem să mergem în Europa în sezonul următor. Sper că voi fi un jucător de primul «11», dar este decizia antrenorului, eu sunt aici să joc. Noul antrenor ne-a dat idei bune, avem o nouă identitate, este foarte profesionist, mai strict”, a explicat portarul austriac.

Partenerii tehnici pe care i-a avut Rapid de-a lungul timpului:

Echipament produs intern: până în 1983, 1985-1986, 1990-1991,

Ennerre: 1984-1985, 1988-1990

Uhlsport: 1992-1993, 1994-1996

Lotto: 1993-1994, 2004-210

Admiral/adidas: 1996-1997

Overline: 1997-1998

Kappa: 1998-2000, 2023-prezent

Errea: 2000-2003

Garman: 2003-2004

Puma: 2010-2017

14Fourteen: 2017-2019

Macron: 2019-2021

Nike: 2021-2023

Sursa: Football Kit Archive

VIDEO. Marian Aliuță | „Lumini și umbre”, ep. 10:

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport