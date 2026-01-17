FĂRĂ ZĂPADĂ, EMOȚII CU GAZONUL   Giuleștiul a fost curățat complet pentru debutul Rapidului în 2026: nu mai vor să repete scenele cu Șumudică +22 foto
Primul meci al Rapidului din 2026, contra modestei Metaloglobus, ultima clasată din Liga 1, se joacă într-un decor de iarnă, în Giulești
FĂRĂ ZĂPADĂ, EMOȚII CU GAZONUL Giuleștiul a fost curățat complet pentru debutul Rapidului în 2026: nu mai vor să repete scenele cu Șumudică

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 17.01.2026, ora 19:24
Actualizat: 17.01.2026, ora 19:51
  • Primul meci al Rapidului din 2026, contra modestei Metaloglobus, ultima clasată din Liga 1, se joacă într-un decor de iarnă, în Giulești.
  • În ultimele zile a nins în Capitală, temperaturile nu au trecut de -3 sau -4 grade, iar frigul a dat peste cap organizarea etapei de debut din acest an din fotbalul românesc.

La Giulești s-a muncit intens de câteva zile pentru curățarea arenei și pentru a menține suprafața de joc la un nivel acceptabil.

CFR Cluj, victorie la limită  „Feroviarii" au învins-o pe Oțelul Galați în primul meci din 2026 
CFR Cluj, victorie la limită „Feroviarii” au învins-o pe Oțelul Galați în primul meci din 2026
CFR Cluj, victorie la limită  „Feroviarii” au învins-o pe Oțelul Galați în primul meci din 2026 

Instalația de încălzire a gazonului a fost pornită, însă terenul a avut totuși de suferit: se vede că nu este într-o stare extraordinară, important fiind doar să reziste pe durata meciului.

Fără zăpadă, scaune murdare

Gazonul de pe stadionul Giulești, înainte de meciul Rapid - Metaloglobus. Foto: GOLAZO.ro
Gazonul de pe stadionul Giulești, înainte de meciul Rapid - Metaloglobus. Foto: GOLAZO.ro

Gazonul de pe stadionul Giulești, înainte de meciul Rapid - Metaloglobus. Foto: GOLAZO.ro Gazonul de pe stadionul Giulești, înainte de meciul Rapid - Metaloglobus. Foto: GOLAZO.ro Gazonul de pe stadionul Giulești, înainte de meciul Rapid - Metaloglobus. Foto: GOLAZO.ro Gazonul de pe stadionul Giulești, înainte de meciul Rapid - Metaloglobus. Foto: GOLAZO.ro Gazonul de pe stadionul Giulești, înainte de meciul Rapid - Metaloglobus. Foto: GOLAZO.ro
De această dată, și tribunele au fost curățate de zăpadă, tocmai pentru a preîntâmpina incidente precum cel de anul trecut, când victima a fost chiar Marius Șumudică, antrenorul Rapidului la acea vreme.

Scaunele, în schimb, au rămas într-o stare proastă, suporterii vor avea nevoie de șervețele pentru a le șterge, imaginile fiind grăitoare în privința a cât sunt de mizerabile.

În ciuda condițiilor meteo dificile, în această seară sunt așteptați în jur de 8.000 de spectatori, o asistență relativ bună, având în vedere că la ora jocului sunt anunțate aproximativ -8 grade Celsius.

Rapid - Metaloglobus FOTO GOLAZO (6).jpeg
Rapid - Metaloglobus FOTO GOLAZO (6).jpeg

Gazonul de pe stadionul Giulești, înainte de meciul Rapid - Metaloglobus. Foto: GOLAZO.ro Gazonul de pe stadionul Giulești, înainte de meciul Rapid - Metaloglobus. Foto: GOLAZO.ro Gazonul de pe stadionul Giulești, înainte de meciul Rapid - Metaloglobus. Foto: GOLAZO.ro Gazonul de pe stadionul Giulești, înainte de meciul Rapid - Metaloglobus. Foto: GOLAZO.ro Gazonul de pe stadionul Giulești, înainte de meciul Rapid - Metaloglobus. Foto: GOLAZO.ro
Probleme cu sistemul VAR pe Giulești

Au fost ceva dificultăți în setarea VAR la stadion, nu era semnal video.

„A înghețat și ăsta, e bocnă”, s-au plâns cei care se ocupau de rezolvarea problemei. S-a trecut pe mufa de backup, cea video.

Un tehnician VAR a stat minute bune, mai întâi a făcut proba de sunet pentru sistemul de comunicare, apoi a schimbat între ele unele cabluri în mufe, pentru a avea semnal:

Rapid - Metaloglobus FOTO GOLAZO (2).jpeg
Rapid - Metaloglobus FOTO GOLAZO (2).jpeg

Gazonul de pe stadionul Giulești, înainte de meciul Rapid - Metaloglobus. Foto: GOLAZO.ro Gazonul de pe stadionul Giulești, înainte de meciul Rapid - Metaloglobus. Foto: GOLAZO.ro Gazonul de pe stadionul Giulești, înainte de meciul Rapid - Metaloglobus. Foto: GOLAZO.ro Gazonul de pe stadionul Giulești, înainte de meciul Rapid - Metaloglobus. Foto: GOLAZO.ro Gazonul de pe stadionul Giulești, înainte de meciul Rapid - Metaloglobus. Foto: GOLAZO.ro
City, subordonată de United Start perfect pentru Carrick » Discuții aprinse despre VAR: „E cartonaș roșu, sută la sută"
Campionate
18:42
City, subordonată de United Start perfect pentru Carrick » Discuții aprinse despre VAR: „E cartonaș roșu, sută la sută”
City, subordonată de United Start perfect pentru Carrick » Discuții aprinse despre VAR: „E cartonaș roșu, sută la sută”
„Pregătiți pentru luptă"  Zeljko Kopic, înainte de primul meci al lui Dinamo din acest an: „Asta e cel mai important"
Superliga
15:35
„Pregătiți pentru luptă” Zeljko Kopic, înainte de primul meci al lui Dinamo din acest an: „Asta e cel mai important”
„Pregătiți pentru luptă”  Zeljko Kopic, înainte de primul meci al lui Dinamo din acest an: „Asta e cel mai important”

liga 1 rapid giulesti GAZON TEREN metaloglobus
„Louis ar fi vrut la FCSB" S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi"
Superliga
14:23
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
„Nu sunt ca Șucu!" Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!" » Atac la patronul giuleștenilor
Superliga
13:02
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Superliga
17:31
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Stranieri
14:29
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
20:30
LIVE Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din Liga 1 » „Câinii" conduc la pauză
LIVE Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din Liga 1 » „Câinii” conduc la pauză
20:55
„Justiția n-are ce să-mi facă!" Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție"
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
20:19
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă"
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă”
19:30
LIVE România - Danemarca, la Campionatul European de Handbal Masculin » Început bun de partidă pentru „tricolori"
LIVE  România - Danemarca , la Campionatul European de Handbal Masculin » Început bun de partidă pentru „tricolori” 
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu m-au transferat pentru că eram urât" Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
Campionate
13:09
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele" au obținut a patra victorie consectivă în  Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi"
Handbal
17:45
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în  Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el"
Superliga
16:49
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică
Tenis
16:59
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică

