Primul meci al Rapidului din 2026, contra modestei Metaloglobus, ultima clasată din Liga 1, se joacă într-un decor de iarnă, în Giulești.

În ultimele zile a nins în Capitală, temperaturile nu au trecut de -3 sau -4 grade, iar frigul a dat peste cap organizarea etapei de debut din acest an din fotbalul românesc.

La Giulești s-a muncit intens de câteva zile pentru curățarea arenei și pentru a menține suprafața de joc la un nivel acceptabil.

Instalația de încălzire a gazonului a fost pornită, însă terenul a avut totuși de suferit: se vede că nu este într-o stare extraordinară, important fiind doar să reziste pe durata meciului.

Fără zăpadă, scaune murdare

De această dată, și tribunele au fost curățate de zăpadă, tocmai pentru a preîntâmpina incidente precum cel de anul trecut, când victima a fost chiar Marius Șumudică, antrenorul Rapidului la acea vreme.

Scaunele, în schimb, au rămas într-o stare proastă, suporterii vor avea nevoie de șervețele pentru a le șterge, imaginile fiind grăitoare în privința a cât sunt de mizerabile.

În ciuda condițiilor meteo dificile, în această seară sunt așteptați în jur de 8.000 de spectatori, o asistență relativ bună, având în vedere că la ora jocului sunt anunțate aproximativ -8 grade Celsius.

Probleme cu sistemul VAR pe Giulești

Au fost ceva dificultăți în setarea VAR la stadion, nu era semnal video.

„A înghețat și ăsta, e bocnă”, s-au plâns cei care se ocupau de rezolvarea problemei. S-a trecut pe mufa de backup, cea video.

Un tehnician VAR a stat minute bune, mai întâi a făcut proba de sunet pentru sistemul de comunicare, apoi a schimbat între ele unele cabluri în mufe, pentru a avea semnal:

