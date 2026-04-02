Dan Șucu, gaură de 14 milioane de euro în 3 ani! Raportul financiar al Rapidului pe 2025 conține cel mai mare deficit de când Șucu e patron

Deși anul trecut n-a câștigat trofeu și n-a jucat în Europa, Rapid a avut un buget salarial peste al Universității Craiova

Marea prăbușire față de 2024 a fost că s-a încasat de 5 ori mai puțin din vânzarea de jucători

Rapid și-a publicat bilanțul contabil pe site aproape de miezul nopții zilei de 1 aprilie, data limită impusă de FRF, care obligă cluburile să aibă această transparență.

Rapid, deficit uriaș în 2025

Clubul giuleștean a întârziat cel mai mult dezvăluirea situației financiare dintre toate cele 10 echipe care au depus dosarul pentru licența de cupe europene. Rapid chiar a avut ce să țină ascuns în această perioadă: e clubul cu cel mai slab exercițiu financiar pe 2025. A realizat un deficit imens, de nu mai puțin de 6,65 milioane de euro!

Rezultatul financiar pe 2025 al cluburilor care vor să joace în Europa la vară

CLUB PROFIT PIERDERE U Craiova 900.000 - U Cluj 110.000 - Rapid - 6.650.000 CFR - 6.200.000 FC Argeș - 1.100.000 Dinamo - 5.000.000 FCSB 8.000 - Botoșani 50.000 - Farul - 950.000 Csikszereda 50.000 -

Rapid a fost preluată de Dan Șucu în urmă cu 3 ani, mai precis în vara lui 2023. De atunci, în fiecare an, clubul a raportat deficit mare și foarte mare. Iar cumulul pierderilor din 2023, 2024 și 2025 trece de 14 milioane de euro.

Pierderile Rapidului cu Șucu patron

AN DEFICIT (în euro) 2023 3.800.000 2024 3.900.000 2025 6.650.000 TOTAL - 14.350.000

Veniturile curente în 2025 au fost asemănătoare cu cele din 2024, doar o creștere de circa 10%. Și cheltuielile au fost cam la fel, singura mare diferență fiind dată de faptul că Rapid a încasat de 5 ori mai puțini bani din vânzările de jucători. În 2024 s-a ales cu aproape 5 milioane de euro, anul trecut doar 1,1 milioane euro!

Chiar dacă echipa n-a câștigat vreun trofeu și nici n-a evoluat în cupele europene, în 2025, Rapid și-a menținut un buget salarial și a altor beneficii pentru angajați foarte ridicat, care a trecut de 10 milioane de euro. Peste Universitatea Craiova cu circa 700.000 de euro, mai mult decât Dinamo cu 35% și peste U Cluj cu 55%. Rapid a avut un buget salarial cu 1.000.000 de euro și peste CFR Cluj.

Cea mai importantă sursă de venit pentru Rapid anul trecut a fost reprezentată de sponsorizări și publicitate. S-au atras 3.450.000 de euro. A doua sursă: suporterii. De pe urma biletelor la meciuri s-au raportat încasări de 2.300.000 de euro.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport