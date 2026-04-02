Dan Șucu, gaură de 14 milioane de euro în 3 ani! Raportul financiar al Rapidului pe 2025 conține cel mai mare deficit de când Șucu e patron

- Deși anul trecut n-a câștigat trofeu și n-a jucat în Europa, Rapid a avut un buget salarial peste al Universității Craiova
- Marea prăbușire față de 2024 a fost că s-a încasat de 5 ori mai puțin din vânzarea de jucători
Rapid și-a publicat bilanțul contabil pe site aproape de miezul nopții zilei de 1 aprilie, data limită impusă de FRF, care obligă cluburile să aibă această transparență.
Rapid, deficit uriaș în 2025
Clubul giuleștean a întârziat cel mai mult dezvăluirea situației financiare dintre toate cele 10 echipe care au depus dosarul pentru licența de cupe europene. Rapid chiar a avut ce să țină ascuns în această perioadă: e clubul cu cel mai slab exercițiu financiar pe 2025. A realizat un deficit imens, de nu mai puțin de 6,65 milioane de euro!
Rezultatul financiar pe 2025 al cluburilor care vor să joace în Europa la vară
|CLUB
|PROFIT
|PIERDERE
|U Craiova
|900.000
|-
|U Cluj
|110.000
|-
|Rapid
|-
|6.650.000
|CFR
|-
|6.200.000
|FC Argeș
|-
|1.100.000
|Dinamo
|-
|5.000.000
|FCSB
|8.000
|-
|Botoșani
|50.000
|-
|Farul
|-
|950.000
|Csikszereda
|50.000
|-
Rapid a fost preluată de Dan Șucu în urmă cu 3 ani, mai precis în vara lui 2023. De atunci, în fiecare an, clubul a raportat deficit mare și foarte mare. Iar cumulul pierderilor din 2023, 2024 și 2025 trece de 14 milioane de euro.
Pierderile Rapidului cu Șucu patron
|AN
|DEFICIT (în euro)
|2023
|3.800.000
|2024
|3.900.000
|2025
|6.650.000
Veniturile curente în 2025 au fost asemănătoare cu cele din 2024, doar o creștere de circa 10%. Și cheltuielile au fost cam la fel, singura mare diferență fiind dată de faptul că Rapid a încasat de 5 ori mai puțini bani din vânzările de jucători. În 2024 s-a ales cu aproape 5 milioane de euro, anul trecut doar 1,1 milioane euro!
Chiar dacă echipa n-a câștigat vreun trofeu și nici n-a evoluat în cupele europene, în 2025, Rapid și-a menținut un buget salarial și a altor beneficii pentru angajați foarte ridicat, care a trecut de 10 milioane de euro. Peste Universitatea Craiova cu circa 700.000 de euro, mai mult decât Dinamo cu 35% și peste U Cluj cu 55%. Rapid a avut un buget salarial cu 1.000.000 de euro și peste CFR Cluj.
Cea mai importantă sursă de venit pentru Rapid anul trecut a fost reprezentată de sponsorizări și publicitate. S-au atras 3.450.000 de euro. A doua sursă: suporterii. De pe urma biletelor la meciuri s-au raportat încasări de 2.300.000 de euro.