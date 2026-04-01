Renașterea Bosniei De la eternul Dzeko la marile talente. Doi supraviețuitori ai Generației de Aur. Și un selecționer-șoc
Edin Dzeko, după trumf ca după război. Bosnia luptătoare Foto: Imago
Campionatul Mondial

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 22:55
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 22:55
  • Bosnia s-a calificat la Mondial cu Dzeko, veteranul de 40 de ani care a încheiat finala contra Italiei având brațul drept prins în bandaj, cu extraordinarii tineri Alajbegovic și Bajraktarevic și cu selecționerul care nu mai antrenase nicio echipă înaintea naționalei.

După 12 ani, Bosnia a sărbătorit altă mare performanță a naționalei. 100.000 de oameni pe stradă la Sarajevo. Bucurie absolută.

Echipa lui Sergej Barbarez învinsese Italia în finala barajului: 1-1, 4-1 la penaltyuri în „infernul” de la Zenica.

Bosnia, din 2014 în 2026: Dzeko, fenomen peste timp

În 2014, a participat în premieră la Campionatul Mondial. „Dragonii” aveau o generație de excepție:

  • Edin Dzeko (28 de ani), Miralem Pjanic (24), Vedad Ibisevic (29), Zvjezdan Misimovic (32), Senad Lulic (28), Haris Medunjanin (29), Sejad Salihovic (29), Emir Spahic (33). Sead Kolasinac era doar un puști de 20 de ani. 

Nu a fost o apariție rea pentru albaștri la acea vreme:

  • 1-2 cu Argentina lui Messi, care a jucat finala CM (0-1 d.p. în fața Germaniei), 0-1 cu Nigeria, 3-1 cu Iran. 

În 2026, Bosnia e din nou la turneul final. Dzeko are 40 de ani și poartă banderola de căpitan. Recordman de selecții (148) și goluri (73). Kolasinac a ajuns la 32 de ani și 64 de selecții.

102 goluri
a influențat Edin Dzeko la naționala Bosniei (73 de reușite, 29 de assisturi)

Bosnia, azi: o combinație fericită de veterani și supertalente

Dzeko avea la sfârșit brațul drept imobilizat într-un bandaj, consecința unui duel aspru cu Davide Frattesi, în prelungiri.

Nu a putut să execute nicio lovitură de pedeapsă. La 11 metri s-au implicat cei mai tineri, curajoșii:

  • Benjamin Tahirovic, 23 de ani, „închizătorul” lui Brondby, a deschis șirul penaltyurilor. 
  • Kerim Alajbegovic, 18 ani, extrema răscumpărată de Bayer Leverkusen de la RB Salzburg, cu 8 milioane de euro. A 3-a execuție. 
Un nume care a făcut deja înconjurul lumii: Esmir Bajraktarevic Foto: Imago
  • Esmir Bajraktarevic, 21 de ani, aripa lui PSV Eindhoven, a înscris al 4-lea la 11 metri. Golul decisiv. Și-a dat tricoul jos și l-a arătat fanilor ca Messi pe „Bernabeu”, în Clasico Real - Barcelona. 

Printre ei s-a strecurat un jucător experimentat, Haris Tabakovic, 31 de ani, de la Borussia Monchenglabach.

Așa este Bosnia în 2026. O combinație fericită de veterani și supertalente.

Barbarez, cel mai neașteptat selecționer. A readus Bosnia la Mondial

Liderul tuturor astăzi este cel mai neașteptat antrenor. Sergej Barbarez, 54 de ani, a fost un excelent atacant bosniac, care a jucat aproape întreaga carieră în Germania.

Nu mai puțin de 16 ani, la Hannover, Union Berlin, Hansa Rostock, Borussia Dortmund, Hamburg și Leverkusen.

Barbarez, purtat pe brațe de jucătorii săi după triumful de la Zenica Foto: Imago

Mulți îl cunoșteau pe Barbarez ca jucător, nu ca tehnician.

Prima și unica lui misiune a fost la națională. A devenit selecționer pe 19 aprilie 2024, fără să fi pregătit nicio altă echipă înainte, și e acum iubit de o țară întreagă. El a readus „dragonii” la Mondial.

20 de meciuri
are Sergej Barbarez ca selecționer: 8 victorii, 4 egaluri, 8 înfrângeri.

Ultimul joc, triumful la penaltyuri în fața Italiei, nici nu intră la succese. Dar e cel mai important. Meciul calificării.

