Un român, lângă vedete de la Barcelona și PSG Ce internațional a fost inclus pe lista celor mai talentați 60 de jucători ai generației sale

Rareș Coman (17 de ani), mijlocașul român legitimat la Sassuolo, a fost inclus în topul celor mai talentați tineri ai generației 2008 de către publicația The Guardian.

În top se mai află jucători precum Ibrahim Mbaye, de la PSG, sau Pedro Fernandez, de la Barcelona.

Plecat în 2024 de la Dunărea Călărași la juniorii lui Sassuolo, Coman s-a remarcat rapid, fiind inclus acum într-un top alături de juniori ai marilor cluburi europene, care au debutat chiar și la echipa mare a acestora.

„Înainte de a ajunge la Sassuolo, în 2024, Coman a fost pe lista de transferuri a lui West Ham, dar și a lui Watford, însă problemele la nivel birocratic au împiedicat mutarea.

Mijlocașul central l-a impresionat și pe fostul mare jucător al României, Gheorghe Hagi, prin rezistența și abilitatea pe care le are.

Hagi a încercat să-l aducă la Farul, campioana României din 2023, dar Sassuolo s-a mișcat mai rapid. De la transferul său în Italia, Coman și-a îmbunătățit mult jocul defensiv.

Pentru echipa națională, a fost un jucător constant la categoriile U16 și U17, iar staff-ul tehnic al Federației Române de Fotbal consideră că are un potențial uriaș”, a notat publicația The Guardian.

Nume importante care se regăsesc în topul celor de la The Guardian:

Ibrahim Mbaye - PSG

Pedro Fernandez - Barcelona

Toni Fernandez - Barcelona

Karl Lennart - Bayern

Samuele Inacio - Borussia Dortmund

