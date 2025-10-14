Un român, lângă vedete de la Barcelona și PSG Ce internațional a fost inclus pe lista celor mai talentați 60 de jucători ai generației sale

- Rareș Coman (17 de ani), mijlocașul român legitimat la Sassuolo, a fost inclus în topul celor mai talentați tineri ai generației 2008 de către publicația The Guardian.
- În top se mai află jucători precum Ibrahim Mbaye, de la PSG, sau Pedro Fernandez, de la Barcelona.
Plecat în 2024 de la Dunărea Călărași la juniorii lui Sassuolo, Coman s-a remarcat rapid, fiind inclus acum într-un top alături de juniori ai marilor cluburi europene, care au debutat chiar și la echipa mare a acestora.
Rareș Coman, inclus în top 60 ce mai talentați jucători ai generației 2008
„Înainte de a ajunge la Sassuolo, în 2024, Coman a fost pe lista de transferuri a lui West Ham, dar și a lui Watford, însă problemele la nivel birocratic au împiedicat mutarea.
Mijlocașul central l-a impresionat și pe fostul mare jucător al României, Gheorghe Hagi, prin rezistența și abilitatea pe care le are.
Hagi a încercat să-l aducă la Farul, campioana României din 2023, dar Sassuolo s-a mișcat mai rapid. De la transferul său în Italia, Coman și-a îmbunătățit mult jocul defensiv.
Pentru echipa națională, a fost un jucător constant la categoriile U16 și U17, iar staff-ul tehnic al Federației Române de Fotbal consideră că are un potențial uriaș”, a notat publicația The Guardian.
Nume importante care se regăsesc în topul celor de la The Guardian:
- Ibrahim Mbaye - PSG
- Pedro Fernandez - Barcelona
- Toni Fernandez - Barcelona
- Karl Lennart - Bayern
- Samuele Inacio - Borussia Dortmund