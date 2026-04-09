Rareș Mîrzac, rugbist (captură video: Rugby Romania)
Și-a desfigurat victima Rugbistul de națională care a bătut cu cruzime un bărbat și-a aflat sentința » Trebuie să plătească și daune morale

alt-text Publicat: 09.04.2026, ora 16:15
alt-text Actualizat: 09.04.2026, ora 16:16
  • Judecătoria Bârlad a pronunțat pe 8 aprilie 2026 sentința în dosarul în care este inculpat rugbistul Rareș Mîrzac (20 de ani), jucător la CS Rapid București și component al lotului lărgit al naționalei României.
  • Decizia instanței nu este definitivă, putând fi atacată la Curtea de Apel.

Instanța l-a condamnat pe Rareș Mîrzac la un an de închisoare cu suspendare pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, după ce a desfigurat în bătaie un bărbat în decembrie 2024.

Rugbistul Rareș Mîrzac, condamnat la un an de închisoare cu suspendare

Condamnarea a fost pronunțată fără un acord de recunoaștere a vinovăției, sportivul beneficiind însă de reducerea pedepsei datorită faptului că nu avea antecedente penale. Decizia publicată pe portajul just.ro nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.

Judecătorii au stabilit suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 2 ani. În această perioadă, Mîrzac trebuie să respecte mai multe obligații:

  • prezentarea la Serviciul de Probațiune;
  • anunțarea schimbării domiciliului sau a locului de muncă;
  • participarea la un program de reintegrare socială;
  • 60 de zile de muncă în folosul comunității.

În plus, judecătorii i-au interzis:

  • să ocupe funcții publice;
  • să se apropie la mai puțin de 10 metri de victimă, timp de 2 ani.

Nerespectarea obligațiilor sau comiterea unei noi infracțiuni în cei 2 ani de supraveghere poate duce la revocarea suspendării și executarea efectivă a pedepsei.

În timpul procesului, s-a menționat că rugbistul a fost reținut între 9 și 10 februarie 2025, iar această perioadă va fi dedusă din pedeapsă dacă hotărârea va deveni executabilă.

Daune morale de 6.000 de euro

Pe latura civilă, instanța a admis cererile formulate atât de victimă, cât și de unitățile medicale, obligându-l pe rugbist să achite sume pentru daune morale și pentru cheltuielile de spitalizare suportate de spitale pentru victima:

  • 6.000 de euro daune morale către persoana agresată;
  • 11.881,11 lei către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași
  • 587,93 lei către Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad,
  • dobânzi până la plata integrală.

Totodată, sportivul trebuie să plătească:

  • 1.000 de lei cheltuieli judiciare către stat;
  • 5.500 de lei către victimă, reprezentând onorariu de avocat.

Judecătoria Bârlad a decis menținerea măsurii controlului judiciar dispusă față de Rareș Mîrzac, cel puțin până la începutul lunii mai 2026, urmând o nouă verificare.

Agresiunea din decembrie 2024

GOLAZO.ro a relatat în februarie despre cazul care a dus la trimiterea în judecată a rugbistului Rareș Mîrzac.

Potrivit rechizitorului, pe 2 decembrie 2024, Rareș Mîrzac ar fi agresat un bărbat în plină zi, pe fondul unui conflict legat de mesaje trimise prietenei sale. Conform probelor din dosar, victima a fost lovită cu pumnul, a căzut inconștientă, iar ulterior a fost lovită repetat cu picioarele.

Motivarea instanței descrie fapta pentru care este acuzat Rareș Mîrzac:

„Inculpatul i-a aplicat persoanei vătămate un pumn în zona stângă a capului, provocând căderea acesteia la sol.

Persoana vătămată a rămas inconștientă cu fața în jos, timp în care inculpatul i-a aplicat mai multe lovituri cu picioarele pe toată suprafața corpului”.

I-a provocat victimei multiple leziuni: 45-50 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare

Victima a suferit leziuni grave, inclusiv fracturi faciale multiple, necesitând 45–50 de zile de îngrijiri medicale și intervenții chirurgicale.

În timpul agresiunii, potrivit declarațiilor din dosar, Rareș Mîrzac i-a adresat victimei replici prin care aceasta a susținut că l-a identificat ca agresor.

După ce rugbistul a încetat să îl lovească, bărbatul năucit s-a deplasat la Camera de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal de Urgențe „Elena Beldiman” Bârlad, fiind ulterior transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” Iași, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Medicii au constatat leziuni multiple: fracturi ale peretelui anterior și posterior al sinusului maxilar stâng, fracturi ale plăcii malare, arcadei temporo-zigomatice stângi și ale bazei apofizei coronoide stângi, precum și traumatisme ale piramidei nazale, cu hemoragii subconjunctivale, tumefiere, excoriații și echimoze.

Conform certificatului medico-legal, persoana agresată de Rareș Mîrzac a avut nevoie de 45-50 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Versiunea lui Rareș Mîrzac: „Nu a lovit victima, a placat-o ca la rugby”

Pe parcursul cercetărilor, victima a depus capturi de ecran cu conversațiile purtate pe Messenger cu sportivul, iar din aceste mesaje a rezultat că între cei doi a existat un conflict.

În plus, potrivit instanței, în data de 3 decembrie 2024, Rareș Mîrzac a recunoscut într-un mesaj că i-a aplicat loviturile.

Mama lui Rareș Mîrzac și un martor au încercat ulterior o mediere pentru retragerea plângerii, însă faptele au rămas în atenția organelor judiciare.

În timpul cercetărilor, menționează instanța, sportivul „a recunoscut nuanțat săvârșirea faptei, susținând că nu a lovit persoana vătămată, ci s-a apărat de aceasta și l-a placat folosind o procedură specifică jocului de rugby”.

Expertiza medico-legală a concluzionat însă că leziunile victimei nu puteau fi produse prin heteropropulsie (n.r. - îmbrâncire), ci prin loviri active cu corpuri dure.

Rareș Mîrzac și-a filmat victima desfigurată

În încheierea din 10 noiembrie 2025, se precizează că în telefonul lui Rareș Mîrzac a fost găsit un videoclip în care sportivul și-a filmat, preț de câteva secunde, victima, care prezenta multiple leziuni la nivelul feței.

„Inculpatul îi spunea persoanei vătămate în timpul filmării, având o voce gâfâindă «vezi că mai am și un…mai am…» apoi filmarea s-a oprit”, se mai arată în dosar.

Are interdicția de a părăsi țara, însă instanța i-a permis să plece în străinătate

Procurorii i-au impus lui Rareș Mîrzac, printre obligații, interdicția de a părăsi teritoriul României.

În aceste condiții, pentru a putea participa la competițiile din străinătate, tânărul internațional a cerut de fiecare dată instanței modificarea obligațiilor și permisiunea expresă de a ieși din țară.

Instanța i-a aprobat, în mai multe rânduri, rugbistului să părăsească România pentru meciuri oficiale și cantonamente ale naționalei.

Ultima dată s-a întâmplat pentru stagiul efectuat cu prima reprezentativă la INSEP Paris, între 9-24 ianuarie, înaintea debutului în Campionatul European 2026.

Cum a motivat instanța: „Nu este o infracțiune de o gravitate deosebită”

În motivare, judecătorul a subliniat că cererile sportivului de încuviințarea părăsirii teritoriului României sunt întemeiate, pentru următoarele motive:

  • „Inculpatul Mîrzac Rareș Ștefan a fost trimis în judecată pentru o infracţiune de lovire sau alte violenţe, care nu este o infracţiune de o gravitate deosebită”.
  • „Inculpatul a recunoscut la urmărirea penală fapta comisă, iar de la momentul instituirii măsurii controlului judiciar au trecut mai bine de 6 luni, timp în care inculpatul a respectat toate obligaţiile dispuse şi s-a prezentat la organele judiciare la termenele stabilite”.
  • „Instanţa i-a mai încuviinţat anterior inculpatului părăsirea teritoriului României pentru a-i da posibilitatea să participe la alte turnee în afara ţării, iar acesta a revenit în ţară la timp şi a respectat în continuare obligaţiile din cadrul măsurii controlului judiciar”.
  • „Astfel, şi în cazul de faţă instanţa apreciază că procesul penal nu va fi afectat dacă inculpatul va părăsi ţara pentru câteva zile pentru a participa la o competiţie sportivă la nivel european.
  • „Instanţa apreciază că participarea la o competiţie internaţională sub culorile României reprezintă un motiv întemeiat pentru a-i permite inculpatului părăsirea ţării pentru câteva zile, mai ales că este vorba de un tânăr aflat la început de drum în viaţă, iar cariera sa sportivă depinde în mod evident şi de astfel de oportunităţi, de a reprezenta România la cel mai înalt nivel”.

Rareș Mîrzac a practicat Kempo

În copilărie, Rareș Mîrzac a practicat și Kempo, devenind campion mondial la categoria 10-12 ani.

Ca rugbist, nu se remarcă printr-un fizic impunător. Potrivit site-ului CS Rapid, are 1,70 metri înălțime și cântărește 80 de kilograme.

Rareș Mîrzac este fratele lui Toma Mîrzac, rugbist la CSM Știința Baia Mare și component al naționalei României.

