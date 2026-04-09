A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate"
alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 09.04.2026, ora 11:54
alt-text Actualizat: 09.04.2026, ora 11:54
  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a ales să îngenuncheze în semn de respect în fața sicriului lui Mircea Lucescu, al cărui trup neînsuflețit a fost depus la Arena Națională.

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat și la începutul anului, dar și după meciul naționalei cu Turcia de la Istanbul.

Marele antrenor va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

Daniel Pancu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu

Venit să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, Daniel Pancu a depus o coroană de flori, apoi s-a apropiat de sicriu.

Și-a făcut cruce, a îngenuncheat și a rămas câteva clipe la căpătâiul fostului antrenor. Apoi s-a ridicat, a privit în tăcere spre sicriu și s-a îndreptat spre Răzvan Lucescu, pe care l-a salutat și l-a îmbrățișat îndelung.

Daniel Pancu, în genunchi la sicriul lui Mircea Lucescu. Foto: YouTube / @ganduloficial
Cei doi au lucrat mai întâi împreună la Rapid, într-o perioadă în care Mircea Lucescu se afla pe banca tehnică a giuleștenilor. Ulterior, relația dintre cei doi a continuat la Beșiktaș.

„E greu, nu cred că există cuvânt să-l caracterizezi. A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal. Am trăit patru ani cu nea Mircea, ce parte a destinului a fost că a venit din nou selecționer cât timp am fost și eu.

A fost un om la care le găseai pe toate, educație, cultură, pasiune dusă la extrem. Un om al detaliilor, găsea calea cea mai simplă sa te facă să ajungi departe. Fără Mircea Lucescu aș fi fost poate nici la jumătate. Poate m-aș fi pierdut, a fost o șansă, un noroc să-l am de la 19 ani. O pierdere imensă.

Am simțit că se ajunge aici, dar în ultimele discuții am simțit că e stins, se simțea in vocea lui”, a declarat Pancu.

2003. Alături de Daniel Pancu la Beșiktaș. Foto - Imago.jpg
