Ce s-a întâmplat la penalty Raul Opruț, după înfrângerea cu Petrolul: „A căutat faultul” + Diferența dintre Nuno Campos și Kopic

Petrolul - Dinamo 1-0. Raul Opruț (28 de ani) a avut o seară dificilă la debutul în noul sezon.

Fundașul stânga a provocat penalty-ul din care Petrolul a marcat singurul gol al meciului.

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După partidă, fotbalistul a explicat ce s-a întâmplat la faza penalty-ului, dar și ce schimbări încearcă să aducă noul antrenor, Nuno Campos.

Petrolul - Dinamo 1-0 . Opruț, despre faza penalty-ului : „Am simțit că el a căutat acest lucru”

Opruț a ratat o parte importantă din pregătirea de vară, după un sezon în care fusese unul dintre cei mai ofensivi fundași ai lui Dinamo. În stagiunea trecută, a marcat cinci goluri și a oferit două pase decisive în Superliga.

Faza decisivă a venit în minutul 37, când Opruț l-a faultat în careu pe Teixeira, iar Petrolul a primit penalty. Rodrigo Martins a transformat și a stabilit scorul final, 1-0.

„N-am apucat să văd reluările. Din cum am simțit eu, l-am împins puțin cu mâna, el era deja în cădere și, când era în cădere, piciorul lui s-a încrucișat cu tibia mea.

Nu știu ce să zic. Nu pot să comentez”, a spus fotbalistul, la Prima Sport.

Întrebat și despre gestul făcut imediat după fază, când i-a transmis adversarului să se ridice, Opruț a explicat:

„Nu că am simțit că nu ar fi fost fault, doar că am simțit că el a căutat acest lucru. El fiind în cădere, era normal.

Eu, continuând în alergare, el era deja în cădere în față și, cumva, când și-a lăsat piciorul în spate, mi-a atins piciorul”.

VIDEO. Faultul făcut de Opruț în meciul Petrolul - Dinamo 1-0

Raul Opruț: „Suntem puțin mai direcți față de sezonul trecut”

Opruț consideră că Dinamo a arătat bine la Ploiești, chiar dacă echipa nu a reușit să marcheze.

„A fost un meci în care am făcut multe lucruri bune, multe îmbunătățiri. Încercăm să creăm o altă idee de joc. Normal că la început e puțin mai greu să ne obișnuim cu ideea pe care o vrea dânsul.

Ca joc, în afară de faptul că au avut ei trei-patru tranziții în care am pierdut mingea ușor, nu pot să spun foarte multe despre ei. S-au apărat ca o echipă, au luptat, dar nu am văzut așa un fotbal.

Am avut ocazii. A fost un prim meci de început de sezon. Trebuie să continuăm să credem în ceea ce facem, pentru că este un lucru important.

Am avut două ocazii mari. În prima repriză am început foarte bine și a doua repriză la fel. Ei s-au apărat în 20-25 de metri”, a mai spus acesta.

Din ce simt la antrenamente și din ce am simțit în meci, suntem puțin mai direcți față de sezonul trecut. Asta este ideea lui mister și mie îmi place stilul ăsta de joc. Raul Opruţ, fundaşul lui Dinamo

Opruț cere întăriri: „Au plecat foarte mulți jucători”

Opruț a vorbit și despre starea suporterilor după înfrângerea din prima etapă și a recunoscut că lotul mai are nevoie de întăriri.

„Normal că sunt nemulțumiți. Își doresc ca sezonul acesta să facem lucruri mai bune decât sezonul anterior. Cum am spus, este un început.

Mai avem nevoie, în primul rând, de jucători, pentru că au plecat foarte mulți din nucleul vechi.

Dacă ne amintim de sezonul trecut, am început destul de rău. Am făcut egal la Csikszereda, apoi încă un egal acasă și am pierdut la Oțelul. Așa a fost puțin și sezonul trecut.

Speram să învățăm ceva din sezonul trecut și să începem cu o victorie”, a mai spus acesta.

Întrebat despre o posibilă plecare a lui Maxime Sivis, fundașul a afirmat că încă există această variantă:

Asta nu știu dacă e 100% sigur. Din ce am înțeles, da. Dar până nu pleacă, încă e cu noi aici și ne bucurăm să-l avem. Într-adevăr, dacă o să plece Sivis, a venit un alt fundaș dreapta. Dar, da, normal, mai avem nevoie de jucători pentru că au plecat destul de mulți. Raul Opruţ, fundaşul lui Dinamo

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