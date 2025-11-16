Campanie cu stadionul Dinamo Candidatul Băluță dă asigurări că noua arenă va fi terminată în eventualul său mandat de primar: „Trebuie!”

Daniel Băluță, edilul sectorului 4 și unul dintre candidații la Primăria București, a dezbătut în campanie și subiectul arzător al stadionului Dinamo.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în 7 decembrie.

Într-un interviu acordat recent, Daniel Băluță a fost întrebat despre noua arenă din „Ștefan cel Mare”, ce ar urma să coste 172 de milioane de euro.

Daniel Băluță: „Facem stadionul. Obligatoriu”

Primarul sectorului 4 i-a asigurat pe fanii lui Dinamo că stadionul se va construi.

Băluță chiar a garantat că lucrările vor fi gata până la finalul mandatului său de 4 ani, în cazul în care va deveni noul Primar al Capitalei.

„Trebuie să îl facem! Trebuie să găsim soluții să îl facem, obligatoriu! Am făcut patinoar, vorba aceea… Darămite un stadion.

Sunt convins că, împreună cu autoritățile statului, îl vom face așa cum se cuvine.

Acest lucru s-ar putea face până la finalul mandatului. Voi face tot ce îmi stă în putință ca stadionul lui Dinamo să fie gata până la finalul mandatului .

Avem nevoie de Dinamo, Steaua, FCSB, Rapid, FC Național… Avem nevoie de toate”, a declarat Daniel Băluță, potrivit fanatik.ro.

Contracandidații lui Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei:

Cătălin Drulă (USR)

Alexandru Zidaru (independent)

Ciprian Ciucu (PNL)

George Burcea (POT)

Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR)

Gigi Nețoiu (independent)

Eugen Teodorovici (independent)

Dan Trifu (independent)

Ana Ciceală, din partea SENS-URS, și Vlad Gheorghe, și-au anunțat și ei intenția de a participa.

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, care va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1, va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

Ultimul meci disputat la nivelul Ligii 1 a fost returul barajului de menținere/retrogradare dintre Dinamo și Universitatea Cluj, scor 1-1 (0-2 în tur), „dublă” care i-a trimis pe „câini” în Liga 2 pentru prima dată în istorie. Meciul s-a jucat pe 29 mai 2022.

VIDEO. Primele demolări la stadionul Dinamo

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport