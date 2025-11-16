Campanie cu stadionul Dinamo Candidatul Băluță dă asigurări că noua arenă va fi terminată în eventualul său mandat de primar: „Trebuie!” +7 foto
Daniel Băluță/ Foto: Facebook
Superliga

Campanie cu stadionul Dinamo Candidatul Băluță dă asigurări că noua arenă va fi terminată în eventualul său mandat de primar: „Trebuie!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.11.2025, ora 19:49
alt-text Actualizat: 16.11.2025, ora 20:31
  • Daniel Băluță, edilul sectorului 4 și unul dintre candidații la Primăria București, a dezbătut în campanie și subiectul arzător al stadionului Dinamo.
  • Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în 7 decembrie.

Într-un interviu acordat recent, Daniel Băluță a fost întrebat despre noua arenă din „Ștefan cel Mare”, ce ar urma să coste 172 de milioane de euro.

Dinamo, surclasată VIDEO+FOTO Metaloglobus, victorie categorică în fața „câinilor”, într-un meci amical disputat la Săftica
Citește și
Dinamo, surclasată VIDEO+FOTO Metaloglobus, victorie categorică în fața „câinilor”, într-un meci amical disputat la Săftica
Citește mai mult
Dinamo, surclasată VIDEO+FOTO Metaloglobus, victorie categorică în fața „câinilor”, într-un meci amical disputat la Săftica

Daniel Băluță: „Facem stadionul. Obligatoriu”

Primarul sectorului 4 i-a asigurat pe fanii lui Dinamo că stadionul se va construi.

Băluță chiar a garantat că lucrările vor fi gata până la finalul mandatului său de 4 ani, în cazul în care va deveni noul Primar al Capitalei.

„Trebuie să îl facem! Trebuie să găsim soluții să îl facem, obligatoriu! Am făcut patinoar, vorba aceea… Darămite un stadion.

Sunt convins că, împreună cu autoritățile statului, îl vom face așa cum se cuvine.

Acest lucru s-ar putea face până la finalul mandatului. Voi face tot ce îmi stă în putință ca stadionul lui Dinamo să fie gata până la finalul mandatului.

Avem nevoie de Dinamo, Steaua, FCSB, Rapid, FC Național… Avem nevoie de toate”, a declarat Daniel Băluță, potrivit fanatik.ro.

Contracandidații lui Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei:

  • Cătălin Drulă (USR)
  • Alexandru Zidaru (independent)
  • Ciprian Ciucu (PNL)
  • George Burcea (POT)
  • Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR)
  • Gigi Nețoiu (independent)
  • Eugen Teodorovici (independent)
  • Dan Trifu (independent)

Ana Ciceală, din partea SENS-URS, și Vlad Gheorghe, și-au anunțat și ei intenția de a participa.

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, care va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1, va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Noul stadion Dinamo - macheta
Noul stadion Dinamo - macheta

Galerie foto (7 imagini)

Noul stadion Dinamo - macheta Noul stadion Dinamo - macheta Noul stadion Dinamo - macheta Noul stadion Dinamo - macheta Noul stadion Dinamo - macheta
+7 Foto
labels.photo-gallery

Ultimul meci disputat la nivelul Ligii 1 a fost returul barajului de menținere/retrogradare dintre Dinamo și Universitatea Cluj, scor 1-1 (0-2 în tur), „dublă” care i-a trimis pe „câini” în Liga 2 pentru prima dată în istorie. Meciul s-a jucat pe 29 mai 2022.

VIDEO. Primele demolări la stadionul Dinamo

Citește și

UNGARIA RATEAZĂ BARAJUL!  Meci incredibil la Budapesta: calificare pierdută în prelungiri + Portugalia merge direct la CM, după un meci cu 10 goluri
Campionatul Mondial
18:17
UNGARIA RATEAZĂ BARAJUL! Meci incredibil la Budapesta: calificare pierdută în prelungiri + Portugalia merge direct la CM, după un meci cu 10 goluri
Citește mai mult
UNGARIA RATEAZĂ BARAJUL!  Meci incredibil la Budapesta: calificare pierdută în prelungiri + Portugalia merge direct la CM, după un meci cu 10 goluri
Emeric Ienei, omagiat la Budapesta La partida dintre Ungaria și Irlanda a fost ținut un moment de reculegere în memoria marelui antrenor
Diverse
17:36
Emeric Ienei, omagiat la Budapesta La partida dintre Ungaria și Irlanda a fost ținut un moment de reculegere în memoria marelui antrenor
Citește mai mult
Emeric Ienei, omagiat la Budapesta La partida dintre Ungaria și Irlanda a fost ținut un moment de reculegere în memoria marelui antrenor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
dinamo Stadionul Dinamo primaria bucuresti daniel baluta
Știrile zilei din sport
Cu noroc, traseul poate fi accesibil  Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere,  România ar avea baraje abordabile
Nationala
16.11
Cu noroc, traseul poate fi accesibil Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere, România ar avea baraje abordabile
Citește mai mult
Cu noroc, traseul poate fi accesibil  Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere,  România ar avea baraje abordabile
„Tu i-ai provocat”  Mihai Stoica, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic?”
Nationala
16.11
„Tu i-ai provocat” Mihai Stoica, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic?”
Citește mai mult
„Tu i-ai provocat”  Mihai Stoica, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic?”
Ronaldo, influență uluitoare  Cum a schimbat soarta Portugaliei, după 82 de ani de secetă: „Nu există jucător ca el în toată istoria fotbalului”
Campionatul Mondial
16.11
Ronaldo, influență uluitoare Cum a schimbat soarta Portugaliei, după 82 de ani de secetă: „Nu există jucător ca el în toată istoria fotbalului”
Citește mai mult
Ronaldo, influență uluitoare  Cum a schimbat soarta Portugaliei, după 82 de ani de secetă: „Nu există jucător ca el în toată istoria fotbalului”
UNGARIA RATEAZĂ BARAJUL!  Meci incredibil la Budapesta: calificare pierdută în prelungiri + Portugalia merge direct la CM, după un meci cu 10 goluri
Campionatul Mondial
16.11
UNGARIA RATEAZĂ BARAJUL! Meci incredibil la Budapesta: calificare pierdută în prelungiri + Portugalia merge direct la CM, după un meci cu 10 goluri
Citește mai mult
UNGARIA RATEAZĂ BARAJUL!  Meci incredibil la Budapesta: calificare pierdută în prelungiri + Portugalia merge direct la CM, după un meci cu 10 goluri
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:27
„De gheață!” Ce se juca Bajraktarevic pe telefon, după golul cu România + ironia fanilor bosniaci: „Au fost distruși chiar de un jucător din Srebrenica”
„De gheață!”  Ce se juca Bajraktarevic pe telefon, după golul cu România +  ironia fanilor bosniaci : „Au fost distruși chiar de un jucător din Srebrenica”
22:00
Cu noroc, traseul poate fi accesibil Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere, România ar avea baraje abordabile
Cu noroc, traseul poate fi accesibil  Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere,  România ar avea baraje abordabile
23:42
„Te cunosc, nu pleci nicăieri” Ladislau Boloni, dezvăluiri despre dependența de droguri a unui mare jucător: „Doctorul îmi făcea semn că era pozitiv”
„Te cunosc, nu pleci nicăieri” Ladislau Boloni, dezvăluiri despre  dependența de droguri a unui mare jucător: „Doctorul îmi făcea semn că era pozitiv”
22:53
Nadia, pe „Bernabeu” VIDEO Marea gimnastă a fost invitată la primul meci din NFL disputat la Madrid: imagini fabuloase
Nadia, pe „Bernabeu”  VIDEO Marea gimnastă a fost invitată la  primul meci din NFL disputat la Madrid: imagini fabuloase
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Top stiri din sport
FRF face reclamație la FIFA  Măsurile luate de Federație, după scandările de la meciul cu Bosnia și condițiile de la Zenica
Nationala
16.11
FRF face reclamație la FIFA Măsurile luate de Federație, după scandările de la meciul cu Bosnia și condițiile de la Zenica
Citește mai mult
FRF face reclamație la FIFA  Măsurile luate de Federație, după scandările de la meciul cu Bosnia și condițiile de la Zenica
Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „În tribună până îi cresc rădăcini”
Superliga
16.11
Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „În tribună până îi cresc rădăcini”
Citește mai mult
Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „În tribună până îi cresc rădăcini”
Problemele lui Drăguș Șumudică a dat detalii despre situația explozivă de la Eyupspor + l-a „urecheat” pe atacant 
Stranieri
16.11
Problemele lui Drăguș Șumudică a dat detalii despre situația explozivă de la Eyupspor + l-a „urecheat” pe atacant
Citește mai mult
Problemele lui Drăguș Șumudică a dat detalii despre situația explozivă de la Eyupspor + l-a „urecheat” pe atacant 
Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj
Nationala
16.11
Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj
Citește mai mult
Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 7 rapid 9 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share