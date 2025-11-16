„Te ia la mișto Mihăilă!” Mihai Stoica, atac dur la adresa lui Bîrligea după gestul de la golul cu Bosnia: „Am ajuns bătaia de joc a unui jucător?!”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a avut un discurs extrem de dur la adresa lui Daniel Bîrligea (25 de ani), ca urmare a modului în care acesta s-a bucurat la golul marcat împotriva Bosniei.

Bîrligea a marcat reușita României în înfrângerea cu Bosnia, scor 1-3, și s-a bucurat alături de Valentin Mihăilă.

Atacantul campioanei a repetat ironic gestul în care imită un arbitru care acordă un cartonaș, pe care l-a făcut, inițial, în meciul de campionat cu Hermannstadt, 3-3.

Mihai Stoica, despre gestul lui Bîrligea: „Este bătaie de joc”

Conducătorul campioanei este de părere că Daniel Bîrligea nu a învățat nimic din cele întâmplate la meciul cu Hermannstadt.

Mai mult, consideră că Valentin Mihăilă l-a ironizat pe atacant, dar acesta nu și-a dat seama.

Gestul prin care Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă l-au imitat pe Radu Petrescu (FOTO: captură Prima TV)

„Bîrligea, dacă vrea, dacă nu tratează meciurile cu superficialitate, este un jucător excepțional. Gestul ăsta nu e normal să-l facă, înseamnă că n-a înțeles nimic.

Din cauza acestui gest, poate noi nu prindem play-off-ul, iar el îl repetă. Înseamnă că are chef de bășcălie, că face bășcălie de noi.

A, că te ia la mișto Mihăilă? Foarte bine, dacă tu îi permiți să te ia la mișto, foarte frumos. Bucurați-vă unde vreți voi așa, dar nu la echipa națională” , a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Este bătaie de joc și înseamnă că n-a înțeles nimic. La câteva zile după ce a fost tot scandalul ăsta la noi, după ce ți-ai bătut joc de echipă, acum faci gestul ăsta?! Mihai Stoica, președinte CA al FCSB

Mihai Stoica, despre Bîrligea și Mihăilă: „Nu sunteți, mă, amuzanți”

Stoica a continuat atacurile la adresa celor doi jucători, în special a lui Bîrligea:

„Chiar așa am ajuns, bătaia de joc a unui jucător? Ei sunt tineri, eu sunt bătrân și nu mai tolerez așa ceva și de acum o să vedeți că la FCSB nu se va mai întâmpla așa ceva.

Te ia la mișto Mihăilă și tu nici măcar atâta lucru nu înțelegi? Nu sunteți, mă, amuzanți. Sunteți ăia care ați deschis scorul și ați pierdut după cu 1-3”.

FOTO. Golul marcat de Bîrligea în Bosnia - România 3-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport