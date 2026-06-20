Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) consideră că națonala SUA poate câștiga Campionatul Mondial din această vară, turneu pe care îl găzduiește alături de Mexic și Canada.

Echipa pregătită de Mauricio Pochettino (54 de ani) s-a calificat deja în șaisprezecimile CM 2026.

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Reprezentativa SUA a câștigat ambele meciuri disputate până acum în cadrul grupei D, 4-1 cu Paraguay și 2-0 cu Australia, rezultate prin care și-a asigurat prezența în faza următoare a turneului.

Zlatan Ibrahimovic crede că naționala SUA poate câștiga CM 2026

Prezent în emisiunea „World Cup Live”, Zlatan Ibrahimovic a declarat că SUA poate câștiga Campionatul Mondial, avantajele americanilor fiind disputarea meciurilor pe propriul teren.

Suedezul a rămas impresionat și de modul cum echipa SUA își finalizează atacurile cu eficiență. Profită de ocaziile de gol și se apără fără greșeală.

Zlatan has spoken.@Ibra_Official gives a one-word answer on whether the @USMNT can win the FIFA World Cup pic.twitter.com/FUkm6vShb7 — FOX Sports (@FOXSports) June 19, 2026

Ibrahimovic consideră că echipa lui Pochettino poate câștiga turneul final datorită sprijinului masiv primit din partea suporterilor.

„Când ai parte de un asemenea sprijin, este foarte greu să fii învins. De asta au nevoie și trebuie doar să își păstreze încrederea de la un meci la altul.

Am mai spus-o: ceea ce s-a întâmplat înainte de Cupa Mondială nu este la fel de important ca ceea ce se întâmplă acum”, a declarat Ibrahimovic, conform foxsport.com.

Acesta este momentul lor. Dacă nu ați crezut până acum, repet: începeți să credeți. Întreaga țară trebuie să fie alături de ei! Zlatan Ibrahimovic

Thierry Henry: „Când toată lumea începe să creadă că poți reuși, lucrurile devin posibile”

Prezent și el în cadrul emisiunii, Thierry Henry, care a câștigat Mondialul din 1998 cu Franța chiar pe teren propriu, i-a dat dreptate lui Ibrahimovic.

„Am trecut prin asta: Cupă Mondială pe teren propriu. Dintr-odată, când toată lumea începe să creadă că poți reuși, lucrurile devin posibile.

Vreau să revin la un singur lucru pe care l-am auzit: Mauricio Pochettino a spus «Dacă vrem să câștigăm competiția».

Înainte ar fi spus «Să vedem cât de departe putem ajunge». Acum a spus: «Dacă vrem să câștigăm competiția, avem nevoie de toată lumea». Lucrurile s-au schimbat”, a adăugat Thierry Henry.

Pentru a cuceri primul trofeu din istorie la un Campionat Mondial, americanii mai au nevoie de încă cinci victorii (în fazele eliminatorii).

Pentru SUA urmează ultimul meci din grupa D, cu Turcia, care este deja eliminată. Duelul va avea loc pe 26 iunie, de la 05:00 (ora României).

Clasament Grupa D

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. SUA 2 6 2. Australia 2 3 3. Paraguay 2 3 4. Turcia 2 0

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