„Trebuie să schimbăm ceva” Îl așteaptă pe Hagi pentru o revoluție la națională: „El o poate face”

TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant de la FCSB, crede că România trebuie să facă o schimbare de strategie dacă vrea să se califice din nou la un Campionat Mondial.

România a ratat pentru a 7-a oară consecutiv calificarea la un turneu final.

Rusescu cere ca Federația să impună o schimbare majoră la naționala României, care nu poate presta un fotbal modern în acest moment, fiind concentrată mai mult pe faza defensivă.

Îl așteaptă pe Hagi pentru o revoluție la națională: „El o poate face”

„Noi ar trebui să avem o schimbare de mentalitate la nivel fotbalistic, dacă vrem să ajungem la Mondiale. Se pare că în acest moment putem doar să ne apărăm bine și să avem ocazii doar în urma fazelor fixe și a contraatacurilor.

Trebuie să schimbăm strategia, să începem să dezvoltăm jucători pe toate pozițiile care să joace fotbal modern. Ne dorim să fim la Campionatul Mondial, ne dorim să fim la Campionatul European, ne dorim să jucăm în cupele europene. Avem însă nevoie de o schimbare.

Mi-aș dori să văd asta în fotbalul românesc, să ne dorim cu adevărat să jucăm fotbal ca în Vest. E posibil ca venirea lui Hagi să aducă asta. A încercat și a implementat la clubul și academia sa o filosofie clară de a avea mingea, de a încerca să domini, de a fi bun unu contra unu, de a trage la poartă.

O poate face la nivelul fotbalului românesc? Rămâne de văzut. Dar, dacă a făcut-o la Farul, o poate replica și la echipa națională”, a spus Raul Rusescu, conform gsp.ro.

VIDEO. „Tricolorii", în lacrimi după eșecul cu Turcia

