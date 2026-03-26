„Au profitat de singura noastră neatenție” Ionuț Radu a analizat golul încasat de la Turcia: „Nici nu știu cum a dat la poartă”

TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Ionuț Radu (28 de ani), portarul „tricolorilor”, a vorbit despre eșecul de la Istanbul.

În urma înfrângerii, România a ratat calificarea la al șaptelea Mondial consecutiv.

Incert înaintea duelului din semifinala barajului pentru CM 2026, Radu a declarat că jucătorii antrenați de Mircea Lucescu (80 de ani) au intrat încrezători pe teren, dar o singură greșeală a făcut ca Turcia să obțină calificarea.

„De la începutul jocului am avut toți gânduri pozitive. Am intrat pe teren foarte încrezători, după cum ați văzut și voi. Prima repriză a fost destul de bună din partea noastră.

S-au făcut foarte multe greșeli pe construcție; ei au profitat de câte ori au putut de asta, la fel cum și noi trebuia să profităm de greșelile lor, pentru că așa e cu echipele mari. Nu a fost să fie.

A fost puțină neșansă, nu știu dacă pot să o numesc așa, dar trebuie să o luăm de la capăt, cu capul sus, și să avem încredere în noi, pentru că acest grup sunt sigur că poate face lucruri mari”, a declarat Ionuț Radu la Digi Sport.

Ionuț Radu: „Nu știu cum a dat la poartă”

Întrebat despre golul primit, portarul celor de la Celta Vigo a afirmat:

„Cred că a fost o fază lucrată, sincer, pentru că a plecat din linia a doua.

Nici nu știu cum a dat la poartă (n.r. - Fedi Kadioglu). A venit, a dat-o cu pământul, a oprit-o foarte bine, și cred că dacă ar fi dat-o din prima aș fi putut să o prind. Nici nu știu; trebuie să revăd golul bine, pentru că nu-mi dau seama ce a fost acolo.

Dar, cum am zis, au profitat de singura neatenție a noastră, și asta a fost”, a concluzionat Radu.

O prestație solidă și dominantă a turcilor îi duce la doar un pas de Mondial. România ratează turneul final pentru a șaptea oară consecutiv. Ultima prezență a fost în 1998.

Selecționata antrenată de Vincenzo Montella va evolua împotriva câștigătoarei duelului Slovacia - Kosovo în meciul decisiv pentru calificare, tot în deplasare, pe 31 martie.

Cele mai importante ocazii ale „tricolorilor” i-au aparținut lui Ianis Hagi, care nu a reușit însă să găsească plasa.

România a avut și două bare, prin Dragomir și Stanciu, dar asistentul a semnalizat oricum ofsaid la o fază anterioară, în ambele momente.

Turcii au profitat în minutul 53, când Arda a inventat o pasă fabuloasă pentru Ferdi, care a preluat aproape de careul mic și l-a învins pe Ionuț Radu.

