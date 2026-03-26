„Au profitat de singura noastră neatenție" Ionuț Radu a analizat golul încasat de la Turcia: „Nici nu știu cum a dat la poartă"
Ionuț Radu/ FOTO: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Nationala

Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
Publicat: 26.03.2026, ora 21:51
Actualizat: 26.03.2026, ora 23:13
  • TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Ionuț Radu (28 de ani), portarul „tricolorilor”, a vorbit despre eșecul de la Istanbul.
  • În urma înfrângerii, România a ratat calificarea la al șaptelea Mondial consecutiv.

Incert înaintea duelului din semifinala barajului pentru CM 2026, Radu a declarat că jucătorii antrenați de Mircea Lucescu (80 de ani) au intrat încrezători pe teren, dar o singură greșeală a făcut ca Turcia să obțină calificarea.

Clipe de emoție pură  VIDEO Cum se desparte Lucescu de fotbal, îmbrățișat îndelung de Calhanoglu și de Montella
Citește și
Clipe de emoție pură VIDEO Cum se desparte Lucescu de fotbal, îmbrățișat îndelung de Calhanoglu și de Montella
Citește mai mult
Clipe de emoție pură  VIDEO Cum se desparte Lucescu de fotbal, îmbrățișat îndelung de Calhanoglu și de Montella

TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Ionuț Radu: „Trebuie să o luăm de la capăt, cu capul sus”

„De la începutul jocului am avut toți gânduri pozitive. Am intrat pe teren foarte încrezători, după cum ați văzut și voi. Prima repriză a fost destul de bună din partea noastră.

S-au făcut foarte multe greșeli pe construcție; ei au profitat de câte ori au putut de asta, la fel cum și noi trebuia să profităm de greșelile lor, pentru că așa e cu echipele mari. Nu a fost să fie.

A fost puțină neșansă, nu știu dacă pot să o numesc așa, dar trebuie să o luăm de la capăt, cu capul sus, și să avem încredere în noi, pentru că acest grup sunt sigur că poate face lucruri mari”, a declarat Ionuț Radu la Digi Sport.

Ionuț Radu: „Nu știu cum a dat la poartă”

Întrebat despre golul primit, portarul celor de la Celta Vigo a afirmat:

„Cred că a fost o fază lucrată, sincer, pentru că a plecat din linia a doua.

Nici nu știu cum a dat la poartă (n.r. - Fedi Kadioglu). A venit, a dat-o cu pământul, a oprit-o foarte bine, și cred că dacă ar fi dat-o din prima aș fi putut să o prind. Nici nu știu; trebuie să revăd golul bine, pentru că nu-mi dau seama ce a fost acolo.

Dar, cum am zis, au profitat de singura neatenție a noastră, și asta a fost”, a concluzionat Radu.

Turcia - România 1-0

O prestație solidă și dominantă a turcilor îi duce la doar un pas de Mondial. România ratează turneul final pentru a șaptea oară consecutiv. Ultima prezență a fost în 1998.

Selecționata antrenată de Vincenzo Montella va evolua împotriva câștigătoarei duelului Slovacia - Kosovo în meciul decisiv pentru calificare, tot în deplasare, pe 31 martie.

Cele mai importante ocazii ale „tricolorilor” i-au aparținut lui Ianis Hagi, care nu a reușit însă să găsească plasa.

România a avut și două bare, prin Dragomir și Stanciu, dar asistentul a semnalizat oricum ofsaid la o fază anterioară, în ambele momente.

Turcii au profitat în minutul 53, când Arda a inventat o pasă fabuloasă pentru Ferdi, care a preluat aproape de careul mic și l-a învins pe Ionuț Radu.

Citește și

„Nu ne-a ieșit nimic în atac!” Ianis Hagi, după înfrângerea cu Turcia: „Tot ce am lucrat săptămâna asta nu a funcționat”
Nationala
21:22
„Nu ne-a ieșit nimic în atac!” Ianis Hagi, după înfrângerea cu Turcia: „Tot ce am lucrat săptămâna asta nu a funcționat”
Citește mai mult
„Nu ne-a ieșit nimic în atac!” Ianis Hagi, după înfrângerea cu Turcia: „Tot ce am lucrat săptămâna asta nu a funcționat”
„Turcii n-au fost mai buni” Panduru, bulversat de eșecul din Turcia: „Nici nu știi de ce ai pierdut”
Nationala
21:20
„Turcii n-au fost mai buni” Panduru, bulversat de eșecul din Turcia: „Nici nu știi de ce ai pierdut”
Citește mai mult
„Turcii n-au fost mai buni” Panduru, bulversat de eșecul din Turcia: „Nici nu știi de ce ai pierdut”

Știrile zilei din sport
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Nationala
22:17
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Citește mai mult
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Nationala
20:20
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Citește mai mult
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Nationala
21:04
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Citește mai mult
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!”  + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Nationala
17:39
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!” + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Citește mai mult
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!”  + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
Tiger Woods, implicat într-un nou accident Legenda golfului s-a răsturnat cu mașina în Florida
Tiger Woods, implicat într-un nou accident Legenda golfului s-a răsturnat cu mașina în Florida
22:17
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
21:59
Fonduri pentru noul stadion Consiliul Local a alocat 41 de milioane de lei, dar suma este insuficientă!
Fonduri pentru noul stadion  Consiliul Local  a alocat 41 de milioane de lei,  dar suma este insuficientă!
22:23
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
