Juri Cisotti foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Cisotti vede diferența Mijlocașul de la FCSB, încântat de schimbarea de atitudine a echipei față de startul sezonului: „Suntem mai bătăioși"

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.10.2025, ora 10:50
alt-text Actualizat: 06.10.2025, ora 10:50
  • FCSB - Craiova 1-0. Juri Cisotti (32 de ani) vede o schimbare masivă în jocul echipei și e încrezător că FCSB poate reveni în fruntea clasamentului.

FCSB s-a impus la limită în derby-ul cu formația lui Mirel Rădoi și a bifat a doua victorie consecutivă în Liga 1, care a adus-o mai aproape de locurile de play-off.

Campioana a adunat 13 puncte și e la 12 în spatele liderului din Superliga, Rapid.

FCSB - Craiova 1-0. Juri Cisotti: „Acum se vede diferența. Suntem mai bătăioși”

Integralist în partida cu Craiova, Cisotti e încântat de forma echipei în acest moment, dar a analizat și punctele la care FCSB mai are de lucrat.

„E un rezultat important. A fost un meci foarte important pentru noi, de luptă. Am câștigat foarte multe dueluri, când câștigi multe dueluri, câștigi și meciul.

E bine că am legat două rezultate importante în campionat, suntem o echipă mai unită, mai bătăioasă. Nu contează cum se obțin cele 3 puncte, contează să câștigăm. Acum avem două săptămâni de pauză. Trebuie să lucrăm la ce facem în ultimii 20 de metri, să analizăm unde se poate face mai bine.

E important să marcăm, nu e simplu să bați penalty. Tănase șutează foarte bine. Acum se vede diferența, suntem mai bătăioși, luptăm unul pentru celălalt. Probabil că în prima parte am avut ghinion, am trecut peste și acum suntem bine. Contează prezentul”, a spus Juri Cisotti, potrivit digisport.ro.

FCSB - U Craiova FOTO GOLAZO (3).jpg
FCSB - U Craiova FOTO GOLAZO (3).jpg

Cisotti a fost prezent în aproape toate partidele din acest sezon, reușind două goluri în toate competițiile.

Universitatea Craiova liga 1 ATITUDINE fcsb juri cisotti
