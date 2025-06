„Suntem prima Federație care își asumă asta” Răzvan Burleanu, după ce FRF a lansat campania Bravo: „Combatem orice formă de abuz”

Răzvan Burleanu (40 de ani) a vorbit despre noua campanie lansată de FRF.

Bravo este o campanie lansată de FRF cu scopul de-ai îndemna pe părinți și antrenori să-și încurajeze copii, în loc să pună presiune pe ei.

De altfel, în cantonamentul „tricolorilor” de la Mogoșoaia a fost amplast un „vestiar al generației pe care nu vrea să o vadă nimeni”.

Acolo au fost agățate mai multe tricouri cu mesaje sugestive, precum: „Un ratat”, „Ești o rușine”, „Bun de nimic” sau „N-ai pic de talent”.

Răzvan Burleanu, după ce FRF a lansat campania Bravo: „Combatem orice formă de abuz”

Prezent și el în cantonamentul României de la Mogoșoaia la sesiunea specială dedicată copiilor, Răzvan Burleanu a dat mai mult detalii despre campania lansată de FRF.

„De 1 iunie lansăm cea mai importantă campanie de conștientizare, cunoscută sub numele de platformă Bravo.

După cum știți foarte bine, cred că de noi, ca adulți, depinde tot ceea ce putem să facem pentru a putea să contribuim la protejarea, susținerea și dezvoltarea sănătoasă a fiecărui copil care practică fotbalul în România.

Cunoașteți foarte bine că în ultimii 11 ani Federația Română de Fotbal și-a asumat această misiune de a face fotbalul mai incluziv și mai accesibil. Acest lucru presupune că am reușit în ultimii 11 ani să creăm competiții la fiecare categorie de vârstă.

Am investit puternic în ceea ce înseamnă competițiile inter-școlare, am dezvoltat formate competiționale pentru copiii din mediul rural, ne-am dus în zona antrenorilor de la copii și juniori pentru a-i specializa pe fiecare categorie de vârstă, am susținut investiții puternice la nivel de infrastructură.

Cu toate acestea avem o provocare în continuare pe care dorim să ne-o asumăm, abandonul fotbalistic.

În continuare avem foarte mulți copii care abandonează fotbalul nu pentru că nu ar avea talent, ci ca urmare a presiunii prea mare venite din partea antrenorilor, din partea părinților și pusă pe umerii acestora.

De aceea, platforma Bravo pe care o lansăm astăzi este cea mai importantă campanie de conștientizare care a fost creată vreodată în România, dedicată antrenorilor și părinților, care își propune să contribuie la combaterea oricărei forme de abuz, oricărei forme de presiune care poate să vină de pe marginea terenului sau din tribune ”, a spus Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu: „Bravo înseamnă bucurie, respect, afecțiune”

Apoi, președintele FRF a vorbit în detaliu despre campania Federației.

„Bravo este o abreviere, înseamnă bucurie, respect, afecțiune. Bravo înseamnă în același timp optimism și voință. Acestea practic sunt valorile în jurul cărora ne dorim să dezvoltăm fotbalul.

De aceea ne interesează cel mai mult să fim convingători în relația cu antrenorii, în relația cu părinții, ca, atunci când se uită la copii și la evoluția lor de pe un teren de fotbal, să nu-i considere ca o expresie a propriilor ambiții.

Ci să se uite la această scenă pe care evoluează copiii ca la un spațiu care trebuie să fie marcat de multă bucurie, de multă distracție și să recunoaștem cu toții că e un spațiu de învățare. Iar orice greșeală este un element extrem de important într-un parcurs al învățării.

Le mulțumim tuturor partenerilor media, tuturor influencerilor care ne vor ajuta în zilele următoare pentru a putea să ducem mai departe acest mesaj. Avem un spot TV, un spot radio, vom avea o prezență foarte activă pe toate canalele de social media.

Începând de astăzi, începem cea mai mare recrutare în ceea ce-i privește pe părinți. Vrem să identificăm părinți-căpitani care să devină adevărați ambasadori ai acestei campanii Bravo și care să poată să ducă mesajul nostru mai departe.

În toamna acestui an vom organiza pentru prima dată cursuri dedicate părinților și dedicate modului în care ei ar trebui să interacționeze cu propriii copii.

Sunt sigur că această campanie va fi una de expunere inclusiv internațională fiindcă suntem prima federație din Europa care își asumă o asemenea politică și un asemenea mesaj foarte, foarte ferm”, a declarat Răzvan Burleanu.

GOLAZO.ro a prezentat pe parcursul activității sale două cazuri de abuz petrecute la diferite turnee de juniori.

Unul l-a implicat pe Gabi Stan (72 de ani), nume important în fotbalulu brașovean, iar celălat pe Cristian Gafița (38 de ani), fost fotbalist la Astra sau Petrolul.

