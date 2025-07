Burleanu se bagă și la Ligă? Șeful FRF, obiectiv măreț privind încasările echipelor din Liga 1, comparativ cu giganții din regiune: „Mai mulți bani pentru cluburi!”

Răzvan Burleanu (40 de ani) a vorbit, la podcastul GOLAZO.ro, TOP LEVEL, despre o posibilă implicare a FRF pe teritoriul LPF.

Șeful FRF consideră că formațiile din Liga 1 ar putea obține venituri și mai mari în anii următorii, aspect care se află printre obiectivele sale.

Răzvan Burleanu și-a setat un obiectiv clar, printre multe altele, privind situația financiară a cluburilor din Liga 1, dezvăluit în podcast-ul GOLAZO.ro.

Răzvan Burleanu: „Vrem mai mulți bani pentru cluburi”

Care sunt obiectivele pentru viitor?

Până acum, noi, ca Federație, ne-am concentrat atenția asupra turneelor de echipe naționale. Seniori, Under 21, Under 19. Și am văzut toată dezvoltarea și impactul pe care l-am avut.



Acum însă, chiar dacă avem o altă organizație care se ocupă de dezvoltarea Ligii 1, ne dorim să jucăm un rol mai important, ne dorim să ne asumăm leadership-ul în această zonă în anii următori, astfel încât să putem să ducem la maxim potențialul cluburilor profesioniste din România.



Când spun potențial maxim, sunt sigur că cluburile noastre de top își pot tripla veniturile în următorii 4-5 ani. Ăsta este obiectivul cu care mi-ar plăcea să lucrez împreună cu cluburile din Liga 1.

Să-și tripleze veniturile?!

Dacă noi, ca federație, am putut, sunt încrezător că și cluburile pot. Când mă refer la acest lucru, trebuie să ne uităm în regiunea noastră. Ne uităm la Steaua Roșie Belgrad, Dinamo Zagreb, la Olympiakos, la PAOK. Nu dau exemplu Ferencvaros, fiindcă e o altă schemă de susținere financiară (n.r. - prin intermediul Statului maghiar)…



Ne uităm la cluburile menționate mai devreme și fiecare dintre aceste cluburi are în momentul de față venituri de peste 50 de milioane de euro. Cluburile noastre sunt între 15-20 de milioane de euro într-un an.

Ca o excepție, FCSB în 2024 a atins 25 milioane de euro.

Potențialul ăsta e: de triplare a economiei fotbalului.

Istoric vorbind, sârbii și-au vândut întotdeauna mai bine tinerii fotbaliști. Iar grecii au fost, totuși, într-o altă ligă din punct de vedere valoric față de fotbalul românesc…

Sigur, dar uitați, asta e o prejudecată…

E o realitate, nu o prejudecată. Faptul că sârbii au vândut întotdeauna tineri fotbaliști pe foarte multe milioane e o realitate.

E o realitate, dar în același timp și o prejudecată că sârbul se vinde mai bine decât românul. Personal m-am confruntat cu foarte multe prejudecăți când am pornit la drum. Mi se spunea așa: copiii nu vor să mai joace fotbal.



Unde suntem astăzi? O creștere de peste 5 ori a numărului de copii care joacă fotbal. Mi se spunea că statul nu vrea să investească în fotbal, fiindcă fotbalul e corupt. Unde suntem azi? Opt stadioane noi inaugurate în ultimii 8 ani și alte stadioane în diferite faze, ba de aprobare, ba de construcții. Mi se spunea că românii nu vor să se uite la televizor la meciurile noastre de fotbal. Uitați unde sunt audiențele! Fie pe echipa națională, fie pe Liga 1. Mi se spunea, la fel, că fetele nu pot juca fotbal în România, că terenul e al băieților. Unde suntem astăzi? Peste 120.000 de fete care joacă fotbal.



Mi se spunea la fel, acum 11 ani, că niciun sponsor nu vrea să investească în Federația Română de Fotbal, fiindcă ne confruntăm cu o reputație foarte proastă, o credibilitate foarte scăzută și așa mai departe. Acum avem o triplare a veniturilor. Astfel încât de ce să nu luptăm cu această realitate / prejudecată? Să fim mai buni decât sârbii în ceea ce privește transferurile!

Ca să ajungeți la obiectivul ăsta, intrați într-o zonă ușor intervenționistă. Probabil așa va fi văzută din partea LPF, pentru că veți intra pe teritoriul Ligii.

Eu sunt acum o persoană care consideră că fotbalul are nevoie de mai multe reguli, nu de mai puține reguli. Când lucrurile nu îți funcționează cum trebuie, este rolul unui actor, precum Federația Română de Fotbal, care are astăzi o viziune pe termen lung, care îți oferă o proiecție unui viitor mai bun, să intervină.

De fapt, regula U21 ce își propune? Să crească baza de selecție în România, să crească investițiile în propriile academii, să te conectezi foarte bine și la Diaspora, fiindcă jucătorii români din străinătate sunt asimilați acestei reguli, să ai o tranziție mai bună din propria academie sau din alte academii de top din România către prima ligă și să îi ajuți și pe antrenorii care își doresc să contribuie la dezvoltarea unui jucător tânăr. Răzvan Burleanu

