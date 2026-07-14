Șut și-a găsit echipă Jucătorul dorit și de FCSB e aproape să semneze cu un club de tradiție

Adrian Șut (27 de ani), mijlocașul plecat în iarnă de la FCSB la Al-Ain, s-ar putea despărți de formația din Emiratele Arabe Unite.

s-ar putea despărți de formația din Emiratele Arabe Unite. Fotbalistul român ar urma să semneze cu o echipă importantă tot din zona Golfului Persic.

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Adrian Șut a cucerit titlul cu Al-Ain, dar nu a avut evoluțiile așteptate în Emirate, astfel că ar urma să plece de la echipă în această vară.

Adrian Șut ar putea fi transferat de Al-Shabab

Deși s-a vorbit despre un potențial transfer al lui Șut în Italia, la Frosinone, fostul mijlocaș de la FCSB ar urma să fie transferat de Al-Shabab, o formație de tradiție din Arabia Saudită, scrie sport.ro.

Potrivit jurnaliștilor din zona Golfului Persic, Al-Ain și formația saudită vor purta mai multe negocieri zilele următoare pentru mutarea lui Adrian Șut.

Încă nu s-a stabilit dacă românul va merge la Al-Shabab sub formă de împrumut sau sub forma unui transfer definitiv. Șut mai are contract cu Al-Ain până în vara anului 2028.

3,5 milioane de euro este cota de piață a lui Adrian Șut, conform Transfermarkt

Al-Shabab este o echipă importantă din Arabia Saudită, având în palmares 6 titluri. Ultimul a fost cucerit în sezonul 2011/2012.

Dacă mutarea se va oficializa, Adrian Șut va fi coleg la noua sa echipă cu Yannick Carrasco, fostul jucător al celor de la Atletico Madrid, care este și cel mai bine plătit jucător al echipei, cu 13 milioane de euro pe sezon!

În cele 7 luni petrecute la Al-Ain, Adrian Șut a jucat 14 meciuri și a marcat un singur gol. A adunat 541 de minute pe teren.

Adrian Șut, dorit și de FCSB

La sfârșitul lunii aprilie, Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB, declara că și-ar dori să îl aducă înapoi la echipă pe Adrian Șut.

„Îl luăm înapoi pe Șut, ce să facem? (n.r. - râde) Nu prea s-a acomodat.

Vreau unul mai iute, mai rapid, mai agresiv. Uite, Joao Paulo îmi place, nu fuge de joc, vine să primească mingea, are tehnică, încredere în el, are atingeri, se întâlnește cu mingea.

Eu le spun «Nu vă mai ascundeți de minge că vă văd și nu mai jucați!»”, declara Gigi Becali.

212 meciuri a jucat Adrian Șut pentru FCSB. A marcat 16 goluri și a oferit 14 pase decisive

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