Salariu uriaș pentru Lucescu Antrenorul român, aproape să semneze: va încasa o avere

Răzvan Lucescu (57 de ani), fostul antrenor al lui PAOK Salonic, ar fi aproape să semneze cu Al-Sadd, campioana Qatarului.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Clubul la care evoluează fostul jucător al lui Liverpool, Roberto Firmino, s-a despărțit recent de Roberto Mancini, iar Lucescu Jr. pare a fi soluția perfectă pentru echipă.

Răzvan Lucescu, aproape să semneze cu Al-Sadd

După plecarea de pe banca lui PAOK, Răzvan Lucescu e foarte aproape să-și găsească un nou angajament. Antrenorul ar fi pe punctul de a semna cu Al-Sadd.

Românul ar urma să aibă un salariu impresionant, de 5 milioane de euro pe an, conform gsp.ro. Totuși, Lucescu va câștiga mult mai puțin față de Mancini. Italianul încasa 9 milioane de euro pe sezon.

De-a lungul timpului, Răzvan Lucescu a mai antrenat două echipe în zona arabă, pe El Jaish (Qatar) și Al-Hilal (Arabia Saudită), echipă alături de care a câștigat Liga Campionilor Asiei în 2019.

Roberto Mancini s-a despărțit de Al-Sadd în urmă cu aproximativ două săptămâni, după un singur sezon petrecut pe banca qatarezilor.

25 de meciuri a bifat Roberto Mancini la Al-Sadd: 17 victorii, o remiză, 7 înfrângeri

Pe lângă interesul campioanei Qatarului pentru Răzvan Lucescu, și Al-Ittihad, din Arabia Saudită, și l-ar fi dorit pe fostul antrenor al lui PAOK.

Al-Sadd este cel mai titrat club din Qatar și a câștigat campionatul în sezonul precedent. Are în palmares 19 titluri, 9 Cupe ale Qatarului, 19 Cupe ale Emirului și 15 Supercupe. A cucerit de două ori Liga Campionilor Asiei.

La echipa din Qatar au mai antrenat în trecut alți doi români: Ilie Balaci (2001-2002) și Cosmin Olăroiu (2009-2010).

Răzvan Lucescu, 7 ani la PAOK, în două mandate

Lucescu părăsește a doua oară PAOK. După ce, în 2019, Al-Hilal a plătit clauza de reziliere de două milioane de euro a contractului antrenorului, care tocmai cucerise titlul și Cupa Greciei, Răzvan se desparte acum încă o dată de alb-negri.

A rămas în total șapte ani la Salonic (2017-2019 și 2021-2026), a cucerit patru trofee, trei în primul mandat, unul singur în al doilea, dar relația tensionată cu fiii patronului Ivan Savvidis a dus la ruptură.

172 de victorii a obținut Răzvan Lucescu în 283 de meciuri disputate cu PAOK în două mandate (plus 57 de egaluri și 54 de înfrângeri)

De-a lungul carierei sale, Răzvan Lucescu le-a mai antrenat pe FC Brașov, Rapid, El-Jaish, Petrolul, Xanthi și Al-Hilal. A fost și selecționerul României în perioada 2009-2011.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport