„Doarme pe el!” VIDEO: Vali Crețu, atac fără menajamente la adresa unui coechipier după eșecul cu Steaua Roșie Belgrad

- Steaua Roșie - FCSB 1-0. Valentin Crețu (36 de ani), fundașul campioanei, l-a criticat dur pe Siyabonga Ngezana (28 de ani) pentru greșelile comise în meciul de la Belgrad.
În inferioritate numerică încă din minutul 27, Steaua Roșie Belgrad a obținut victoria grație golului marcat de Bruno Duarte, în minutul 49 al duelului.
Steaua Roșie - FCSB 1-0. Vali Crețu, dur la adresa lui Ngezana: „Doarme pe el”
În finalul partidei de joi de la Belgrad, jucătorii de la FCSB au fost trași la răspundere de galerie. Fanii s-au declarat nemulțumiți de prestațiile echipei din acest sezon, care au fost mult sub așteptările lor.
Într-un dialog cu Florin Tănase, liderul Peluzei Nord a spus: „Băi Tase! Faceți, băi, ceva! Nu e posibil! Mobilizați-vă! Nu se poate așa ceva, în 10 oameni?”.
În acel moment a intervenit Valentin Crețu, fundașul dreapta al campioanei României. Acesta le-a răspuns suporterilor, criticându-l dur pe Siyabonga Ngezana pentru numeroasele gafe din meciul de la Belgrad.
„Ce p*** mea să facem dacă ăla (n.r. - Ngezana) doarme pe el?”, le-a spus Crețu suporterilor.
VIDEO. Jucătorii de la FCSB, certați de ultrași
FOTO. Ngezana, greșeală imensă la golul marcat de Steaua Roșie
În minutul 49, o minge înaltă a ajuns în careul „roș-albaștrilor și Marko Arnautovic a recuperat-o.
Internaționalul austriac a pasat în apropierea liniei de 6 metri, însă mingea a ajuns la Siyabonga Ngezana.
Fundașul sud-african a pasat, din prima, către Risto Radunovic, dar mingea a trecut pe lângă muntenegrean și a ajuns la Krunic.
Mijlocașul a pasat către Handel care a centrat pentru Bruno Duarte.
Fotbalistul gazdelor, nemarcat între Siyabonga Ngezana și Vali Crețu, a reluat cu capul spre colțul stâng al porții lui Lukas Zima și a marcat.
Galerie foto (11 imagini)
FCSB a ajuns la a patra înfrângere consecutivă în Europa League și se află pe locul 31 în grupa principală, cu doar 3 puncte acumulate.
Pentru echipa pregătită de Elias Charalambous urmează partida de duminică cu Farul Constanța, de la ora 20:30, din cadrul etapei 18 din Liga 1.
VIDEO. Golul marcat de Steaua Roșie în partida cu FCSB
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
- FCSB - Bologna (Italia) 1-2
- Basel (Elveția) - FCSB 3-1
- Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)
Clasamentul fazei principale din Europa League
|Poziție/Echipă
|Golaveraj
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Lyon
|11-2
|12
|2. Midtjylland
|12-5
|12
|3. Aston Villa
|8-3
|12
|4. Freiburg
|8-3
|11
|5. Betis
|8-3
|11
|6. Ferencvaros
|9-5
|11
|7. Braga
|9-5
|10
|8. FC Porto
|7-4
|10
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. Genk
|7-5
|10
|10. Celta Vigo
|11-7
|9
|11. Lille
|10-6
|9
|12. Stuttgart
|8-4
|9
|13. Plzen
|6-2
|9
|14. Panathinaikos
|9-7
|9
|15. AS Roma
|7-5
|9
|16. Nottingham
|9-5
|8
|17. PAOK
|10-7
|8
|18. Bologna
|7-4
|8
|19. Brann
|6-3
|8
|20. Fenerbahce
|5-5
|8
|21. Celtic
|7-8
|7
|22. Steaua Roșie
|4-5
|7
|23. Dinamo Zagreb
|7-10
|7
|24. FC Basel
|7-7
|6
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Ludogorets
|8-11
|6
|26. Young Boys
|7-12
|6
|27. Go Ahead Eagles
|4-9
|6
|28. Sturm Graz
|4-7
|4
|29. Salzburg
|5-10
|3
|30. Feyenoord
|4-9
|3
|31. FCSB
|3-8
|3
|32. Utrecht
|2-7
|1
|33. Glasgow Rangers
|2-9
|1
|34. Malmo FF
|2-10
|1
|35. Maccabi Tel Aviv
|1-14
|1
|36. Nice
|4-12
|0