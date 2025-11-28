„Doarme pe el!” VIDEO: Vali Crețu, atac fără menajamente la adresa unui coechipier după eșecul cu Steaua Roșie Belgrad

Steaua Roșie - FCSB 1-0. Valentin Crețu (36 de ani), fundașul campioanei, l-a criticat dur pe Siyabonga Ngezana (28 de ani) pentru greșelile comise în meciul de la Belgrad.

În inferioritate numerică încă din minutul 27, Steaua Roșie Belgrad a obținut victoria grație golului marcat de Bruno Duarte, în minutul 49 al duelului.

Steaua Roșie - FCSB 1-0 . Vali Crețu, dur la adresa lui Ngezana: „Doarme pe el”

În finalul partidei de joi de la Belgrad, jucătorii de la FCSB au fost trași la răspundere de galerie. Fanii s-au declarat nemulțumiți de prestațiile echipei din acest sezon, care au fost mult sub așteptările lor.

Într-un dialog cu Florin Tănase, liderul Peluzei Nord a spus: „Băi Tase! Faceți, băi, ceva! Nu e posibil! Mobilizați-vă! Nu se poate așa ceva, în 10 oameni?”.

În acel moment a intervenit Valentin Crețu, fundașul dreapta al campioanei României. Acesta le-a răspuns suporterilor, criticându-l dur pe Siyabonga Ngezana pentru numeroasele gafe din meciul de la Belgrad.

„Ce p*** mea să facem dacă ăla (n.r. - Ngezana) doarme pe el?” , le-a spus Crețu suporterilor.

VIDEO. Jucătorii de la FCSB, certați de ultrași

FOTO. Ngezana, greșeală imensă la golul marcat de Steaua Roșie

În minutul 49, o minge înaltă a ajuns în careul „roș-albaștrilor și Marko Arnautovic a recuperat-o.

Internaționalul austriac a pasat în apropierea liniei de 6 metri, însă mingea a ajuns la Siyabonga Ngezana.

Fundașul sud-african a pasat, din prima, către Risto Radunovic, dar mingea a trecut pe lângă muntenegrean și a ajuns la Krunic.

Mijlocașul a pasat către Handel care a centrat pentru Bruno Duarte.

Fotbalistul gazdelor, nemarcat între Siyabonga Ngezana și Vali Crețu, a reluat cu capul spre colțul stâng al porții lui Lukas Zima și a marcat.

FCSB a ajuns la a patra înfrângere consecutivă în Europa League și se află pe locul 31 în grupa principală, cu doar 3 puncte acumulate.

Pentru echipa pregătită de Elias Charalambous urmează partida de duminică cu Farul Constanța, de la ora 20:30, din cadrul etapei 18 din Liga 1.

VIDEO. Golul marcat de Steaua Roșie în partida cu FCSB

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul fazei principale din Europa League

Poziție/Echipă Golaveraj Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 11-2 12 2. Midtjylland 12-5 12 3. Aston Villa 8-3 12 4. Freiburg 8-3 11 5. Betis 8-3 11 6. Ferencvaros 9-5 11 7. Braga 9-5 10 8. FC Porto 7-4 10 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Genk 7-5 10 10. Celta Vigo 11-7 9 11. Lille 10-6 9 12. Stuttgart 8-4 9 13. Plzen 6-2 9 14. Panathinaikos 9-7 9 15. AS Roma 7-5 9 16. Nottingham 9-5 8 17. PAOK 10-7 8 18. Bologna 7-4 8 19. Brann 6-3 8 20. Fenerbahce 5-5 8 21. Celtic 7-8 7 22. Steaua Roșie 4-5 7 23. Dinamo Zagreb 7-10 7 24. FC Basel 7-7 6 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 8-11 6 26. Young Boys 7-12 6 27. Go Ahead Eagles 4-9 6 28. Sturm Graz 4-7 4 29. Salzburg 5-10 3 30. Feyenoord 4-9 3 31. FCSB 3-8 3 32. Utrecht 2-7 1 33. Glasgow Rangers 2-9 1 34. Malmo FF 2-10 1 35. Maccabi Tel Aviv 1-14 1 36. Nice 4-12 0

